Фриц фон Опель: человек, который изобрел автомобиль-ракету

Затем Фриц фон Опель и Макс Валье решили поднять свои ракетные двигатели в небо. Макс Валье, который был соучредителем Verein für Raumschiffahrt (Общества межпланетных сообщений), увидел потенциал для космических полетов еще в 1924 году, когда придумал способ помочь в создании экспериментального жидкого топлива. Идея Валье заключалась в том, чтобы оснастить обычный самолет ракетным двигателем в надежде значительно сократить время межконтинентальных перелетов.



В 1928 году компания Opel приобрела планер под названием Ente (от нем. "утка") и прикрепила к нему ракетные двигатели, создав таким образом первый в мире ракетоплан. Однако этот самолет взорвался во время второго испытания, еще до того, как Опель успел на нем полетать. Был заказан новый самолет, который также стал известен как RAK-1, и вот на нем Фриц фон Опель провел полет 30 сентября 1929 года. Это был первый в мире ракетоплан.