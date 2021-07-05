Фриц фон Опель: человек, который изобрел автомобиль-ракету

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Говорят, история часто повторяется. Представьте себе: один из самых богатых людей в мире продвигает свой частный автомобильный и ракетный бизнес, намереваясь преобразовать обе отрасли. Чем-то напоминает Илона Маска, не так ли? Но мы говорим не о нем, а об автомобильном промышленнике Фрице фон Опеле, который развернул свою бурную деятельность сто лет назад.
Фриц фон Опель (1899 - 1971) сыграл большую роль в популяризации ракет.
Он был внуком основателя компании Opel и после окончания Технического университета Дармштадта занял в ней должность директора по испытаниям и главы рекламного отдела. В 1920 году Фриц фон Опель заинтересовался использованием ракет в рекламных трюках и начал сотрудничать с Максом Валье из легендарного Общества межпланетных сообщений (Verein für Raumschiffahrt, VFR).
Это сотрудничество к 1928 году вылилось в испытание первого автомобиля с ракетным двигателем. 15 марта машина-ракета достигла скорость 75 км/ч, но уже через два месяца Опель и Валье "научили" ее разгоняться до 230 км/ч. По тем временам это была совершенно фантастическая скорость!
Он был внуком основателя компании Opel и после окончания Технического университета Дармштадта занял в ней должность директора по испытаниям и главы рекламного отдела. В 1920 году Фриц фон Опель заинтересовался использованием ракет в рекламных трюках и начал сотрудничать с Максом Валье из легендарного Общества межпланетных сообщений (Verein für Raumschiffahrt, VFR).
Это сотрудничество к 1928 году вылилось в испытание первого автомобиля с ракетным двигателем. 15 марта машина-ракета достигла скорость 75 км/ч, но уже через два месяца Опель и Валье "научили" ее разгоняться до 230 км/ч. По тем временам это была совершенно фантастическая скорость!
Фриц фон Опель, ок. 1929 г.
Фриц фон Опель был единственным сыном Вильгельма фон Опеля и внуком Адама Опеля, основателя компании Opel. В 1920-х годах эта компания стала первым немецким производителем автомобилей, который начал конвейерное производство, получив прозвище "немецкий Генри Форд".
Фриц фон Опель был назначен директором по испытаниям автомобильного завода Opel после того, как окончил Технический университет Дармштадта по специальности инженер. К тому времени он уже был известен по всей Германии как фанат скорости, часто участвовал (и побеждал) в гонках на катерах, мотоциклах и автомобилях.
Фриц фон Опель был назначен директором по испытаниям автомобильного завода Opel после того, как окончил Технический университет Дармштадта по специальности инженер. К тому времени он уже был известен по всей Германии как фанат скорости, часто участвовал (и побеждал) в гонках на катерах, мотоциклах и автомобилях.
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Фриц фон Опель и его автомобиль-ракета RAK-2 (снимок раскрашен)
Как и многие автомобильные компании того времени, компания Opel сыграла свою роль в первых авиационных инновациях. Однако на самом деле история "космических полетов" Фрица фон Опеля началась в 1927 году, когда с ним связался Макс Валье, который был энтузиастом ракет.
Валье искал кого-нибудь, кто поддержал бы его ракетные эксперименты, и нашел Фрица, который увидел в этой идее большой потенциал. Он одновременно получал рекламу для компании Opel, за которую отвечал, и мог удовлетворить свою потребность в скоростных гонках. А для Макса Валье это был способ привлечь внимание общественности к ракетной технике.
В марте 1928 года Фриц фон Опель стал первым человеком, который сел в автомобиль с ракетным двигателем и испытал его. Это была машина Opel RAK-1, которая развивала скорость до 75 км/ч. Идея доказала свою жизнеспособность. А дальше пошли доработки и улучшения.
Валье искал кого-нибудь, кто поддержал бы его ракетные эксперименты, и нашел Фрица, который увидел в этой идее большой потенциал. Он одновременно получал рекламу для компании Opel, за которую отвечал, и мог удовлетворить свою потребность в скоростных гонках. А для Макса Валье это был способ привлечь внимание общественности к ракетной технике.
В марте 1928 года Фриц фон Опель стал первым человеком, который сел в автомобиль с ракетным двигателем и испытал его. Это была машина Opel RAK-1, которая развивала скорость до 75 км/ч. Идея доказала свою жизнеспособность. А дальше пошли доработки и улучшения.
Фриц фон Опель за рулем своего RAK-2, май 1928 года (снимок раскрашен)
Менее чем через два месяца Opel испытал второй автомобиль с ракетным двигателем, известный как RAK-2, который достиг максимальной скорости 230 км/ч. RАК-2 был таким быстрым из-за прикрепленных к нему 24 твердотопливных ракет, которые создавали тягу в шесть тонн. 23 мая 1928 года Опель сам установил новый рекорд скорости, разогнавшись на RAK-2 до 238 км/ч.
Вдохновленный успехом, Фриц фон Опель продолжил эксперименты с ракетными двигателями. В 1928 году был установлен новый рекорд для рельсовых транспортных средств - 256 км/ч для поезда-ракеты Opel RAK-3. Однако поезд соскочил с рельсов на втором рейсе и был полностью разрушен.
Опель также создал супер-мотоцикл "Монстр", к которому он первоначально прикрепил шесть твердотопливных ракет. Однако, осознав, что шесть ракет не дают мотоциклу достаточного ускорения, он расширил концепцию, доведя общее количество ракетного топлива до 12. Фон Опель всерьез задумывался о гонках на мотоциклах "Монстр", чтобы установить мировой рекорд скорости для мотоциклов, но в конечном итоге этот эксперимент был остановлен по соображениям безопасности.
Вдохновленный успехом, Фриц фон Опель продолжил эксперименты с ракетными двигателями. В 1928 году был установлен новый рекорд для рельсовых транспортных средств - 256 км/ч для поезда-ракеты Opel RAK-3. Однако поезд соскочил с рельсов на втором рейсе и был полностью разрушен.
Опель также создал супер-мотоцикл "Монстр", к которому он первоначально прикрепил шесть твердотопливных ракет. Однако, осознав, что шесть ракет не дают мотоциклу достаточного ускорения, он расширил концепцию, доведя общее количество ракетного топлива до 12. Фон Опель всерьез задумывался о гонках на мотоциклах "Монстр", чтобы установить мировой рекорд скорости для мотоциклов, но в конечном итоге этот эксперимент был остановлен по соображениям безопасности.
Фриц фон Опель и RAK-2, ок. 1928 г.
Затем Фриц фон Опель и Макс Валье решили поднять свои ракетные двигатели в небо. Макс Валье, который был соучредителем Verein für Raumschiffahrt (Общества межпланетных сообщений), увидел потенциал для космических полетов еще в 1924 году, когда придумал способ помочь в создании экспериментального жидкого топлива. Идея Валье заключалась в том, чтобы оснастить обычный самолет ракетным двигателем в надежде значительно сократить время межконтинентальных перелетов.
В 1928 году компания Opel приобрела планер под названием Ente (от нем. "утка") и прикрепила к нему ракетные двигатели, создав таким образом первый в мире ракетоплан. Однако этот самолет взорвался во время второго испытания, еще до того, как Опель успел на нем полетать. Был заказан новый самолет, который также стал известен как RAK-1, и вот на нем Фриц фон Опель провел полет 30 сентября 1929 года. Это был первый в мире ракетоплан.
В 1928 году компания Opel приобрела планер под названием Ente (от нем. "утка") и прикрепила к нему ракетные двигатели, создав таким образом первый в мире ракетоплан. Однако этот самолет взорвался во время второго испытания, еще до того, как Опель успел на нем полетать. Был заказан новый самолет, который также стал известен как RAK-1, и вот на нем Фриц фон Опель провел полет 30 сентября 1929 года. Это был первый в мире ракетоплан.
Фриц фон Опель после гонок, ок. 1925 г.
К началу 1930-х годов Фриц фон Опель, казалось, прекратил свои ракетные эксперименты. Когда компания его семьи была куплена General Motors, он оставил автомобильный бизнес.
Опель переехал в Соединенные Штаты со своей семьей и умер в 1971 году, прожив достаточно долго, чтобы увидеть высадку на Луну. Сегодня мало кто о нем вспоминает, а ведь Фриц фон Опель был пионером ракетной техники!
Опель переехал в Соединенные Штаты со своей семьей и умер в 1971 году, прожив достаточно долго, чтобы увидеть высадку на Луну. Сегодня мало кто о нем вспоминает, а ведь Фриц фон Опель был пионером ракетной техники!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты автомобильное гоночный авто история история автомобилестроения ракетный двигатель факты
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