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Фриц фон Опель: человек, который изобрел автомобиль-ракету

Фриц фон Опель: человек, который изобрел автомобиль-ракету (6 фото)

Автор:
05 июля 2021 14:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   автомобильное   гоночный авто   история   история автомобилестроения   ракетный двигатель   факты   
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Говорят, история часто повторяется. Представьте себе: один из самых богатых людей в мире продвигает свой частный автомобильный и ракетный бизнес, намереваясь преобразовать обе отрасли. Чем-то напоминает Илона Маска, не так ли? Но мы говорим не о нем, а об автомобильном промышленнике Фрице фон Опеле, который развернул свою бурную деятельность сто лет назад.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   автомобильное   гоночный авто   история   история автомобилестроения   ракетный двигатель   факты   
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Kostick 56 минут назад
в 28 году, насколько мне помнится, уже авто за 300 рекорд скорости установили. кэмпбэлл, сигрейв. синяя птица и иже с ней) так что никакой "совершенно фантастической".
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