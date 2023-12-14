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Нюд-нейроночка: искусственный интеллект научился раздевать женщин

Нюд-нейроночка: искусственный интеллект научился раздевать женщин

Автор:
14 декабря 2023 22:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Дипфейк   Нейросеть   закон   раздевать   сервис   соцсети   
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Сервисы, которые «раздевают» женщин на фотографиях при помощи искусственного интеллекта, активно рекламируют в соцсетях. А вот закона, который бы обезопасил взрослых людей от дипфейков, до сих пор не приняли.

Популярность приложений и сайтов, где при помощи искусственного интеллекта можно «раздевать» женщин на фото, стремительно растет: по данным аналитической фирмы Graphika, только в сентябре ими воспользовались 24 млн человек, передает Bloomberg.

Как сообщают аналитики, многие подобные сервисы используют для своей рекламы популярные социальные сети, в том числе X и Reddit, где с начала года число ссылок на приложения для «раздевания» возросло на 2400%.
Кстати, большинство сервисов работают только с изображениями женщин. Для воссоздания изображения обнаженного человека сервисы применяют искусственный интеллект. Чаще всего фотографии берут из социальных сетей, а затем обрабатывают и распространяют их без согласия владельца. С развитием ИИ пользователи могут создавать все более реалистичные изображения, отмечает аналитик Graphika Сантьяго Лакатос.


В рекламе одного из приложений, размещенной в X, говорилось, что пользователь может создать фотографию обнаженного тела, а затем прислать ее человеку, который там изображен, — тем самым авторы объявления подстрекают к преследованию и домогательствам, отмечают аналитики. Некоторые приложения отображаются как спонсируемый контент на YouTube и выпадают первыми при поиске по слову nudify, - пишет РБК.
Представитель Alphabet (владеет YouTube) заявил агентству, что компания не разрешает размещать рекламу, «содержащую откровенно сексуальный контент». В X и Reddit не ответили на запросы Bloomberg.


В дополнение к росту трафика, сервисы, некоторые из которых взимают 9,99 долларов в месяц, утверждают на своих веб-сайтах, что они привлекают много клиентов.

“Они делают большой бизнес”

, - сказал Лакатос. Описывая одно из приложений для раздевания, он доавил: “Если поверить им на слово, то на их веб-сайте бывает более тысячи пользователей в день”.
Директор по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation Ева Гальперина отмечает, что подобными программами все чаще пользуются «обычные люди с обычными целями». По ее словам, многие так и не узнают, что их фотографии могли использовать для создания дипфейков. Но даже если это произойдет, инициировать расследование или судебное разбирательство сложно, отмечает специалист.

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Метки: Дипфейк   Нейросеть   закон   раздевать   сервис   соцсети   
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58  комментариев
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3k
DVPET 12 часов назад
Разве можно назвать "интеллектом" что-то, что рисует черные квадратики на голых бабах?
Это террорист какой-то, а не интеллект
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88
Karvins 10 секунд назад
Ну что много народу полезло искать подобные программы и приложения?! )))
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667
Борис Колесниченко 41 минуту назад
Прикольно, в принципе уже сегодня можно в очки такое встроить, одел такой и все голые. Прям как в каком то кино лет 30 назад.
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622
Maxc Час назад
Тема сисек не раскрыта. И ни одной ссылки (((
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13k
Karelian Час назад
Для начала объясните ИИ, что сиськи в лифчике и без выглядят совершенно по разному.
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6k
livaneth 2 часа назад
В прошлом веке интернет уже ломился от голых женских тел, первый примитивный фотошоп уже был, а законов против фейков в интернете еще не было. Бралось лицо самой красчивой девочки в классе (только лицо) и приделывалось к любой голой фотографии. И всем мальчикам в классе было, на что дрoчить.
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3k
grigorenko vladislav 2 часа назад
Да ещё бох знает сколько лет назад все знали, что шпионы фотографируют ничего не подозревающих советских женщин на красную плёнку, а на фотографиях они голыми получаются! А потом их этими фотографиями шантажировают, угрожают отослать в партком, местком и районную многотиражку, и заставляют выдавать военную тайну!
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16k
Элитный тигр 3 часа назад
Дрочеры возбудились и негодуют про черные квадратики...
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8k
jnkbxybr 3 часа назад
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25k
MrGod 3 часа назад
Это лучшее применение ИИ!
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23k
homerchik 3 часа назад
Друг уже спрашивал?
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292
zu4ara 3 часа назад
У моего друга ещё красная плёнка осталась, кому продать спрашивает? Там без квадратиков всё видно.
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292
zu4ara Сергей 3 часа назад
проявлять, как обычную цветную плёнку, а реактивы уже сами найдёте.
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16k
Patmaz 3 часа назад
Тема сисек раскрыта не полностью
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5k
Григорий 3 часа назад
что то тему так и не раскрыли!
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230
Alex 4 часа назад
А конкретную ссылочку можно? Друг просит...
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5k
Влад 4 часа назад
Ну наконец-то для этих нейросетей нашлось достойное и полезное занятие!
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3k
Daimos 4 часа назад
Потом сделают очки с таким эффектом. Но иногда квадратики лучше оставить.
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36k
koleos72 5 часов назад
Малевич громко хлопает в ладоши!
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1k
basil pupkin 6 часов назад
Вот интересно, разработчики алгоритма учитывали следующие параметры:

1. Лифчик пуш-ап или нет?
2. Зависимость цвета и размера сосков и формы груди от цвета глаз, волос и кожи тела ?
3. Брита, не брита пилотка?
4. Была ли уже обработана фотка псевдо ИИ в фотошопе?

А так и естественного интеллекта (ЕИ) хватает, чтобы раздеть девушку глазами :)))
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1k
Eugene 8 часов назад
Где пплять сиськи?
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pssst 8 часов назад
Такими темпами интернет скоро превратится в противостояние искусственного интеллекта и телочек с онлифанс...
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KlyaksaZ
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