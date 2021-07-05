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Авторские работы оружейника Музалёва Игоря

Авторские работы оружейника Музалёва Игоря (27 фото)

Автор:
05 июля 2021 20:31
Метки: Авторские работы оружейника Музалёва Игоря   интересно   красиво   фотографии   
605
27
Интересные работы Игоря Музалёва.
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Метки: Авторские работы оружейника Музалёва Игоря   интересно   красиво   фотографии   
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1k
Broscan 6 часов назад
Эксклюзив однако
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8k
Караганда 4 часа назад
красиво ,но пост смахивает на рекламу.
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5k
TirAn 5 часов назад
5+++
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11k
ss 5 часов назад
Бли-и-и-ин!... Вот это искусство! Снимаю шляпу. Настоящий мастер делал.
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61
ОперАтоР 5 часов назад
даже представить не могу сколько это может стоить ... супер
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5k
Сергей 5 часов назад
Красота. Интересно, это является холодным оружием? И вообще, если ты сделал нож, кто определяет, оружие или нет?
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15k
Serg2001 6 часов назад
Живопись, скульптура, музыка... Клинки такого уровня это несомненно такое же искусство. Классный мастер!
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3k
Roninsamuray 6 часов назад
Это истинные произведения искусства, шедевры, - это высочайшее мастерство.
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