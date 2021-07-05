Авторские работы оружейника Музалёва Игоря

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Интересные работы Игоря Музалёва.
1.
"Born to ride"
На этот раз байкер в полном комплекте!
Авторы: И.Музалёв (Danok) К.Чернов (ЧК)
Клинок: экспериментальная самоварная порошковая сталь от Баликоева Алана Георгиевича 195*40*5мм
Рукоять: эбен, белый металл, длина 130мм., вся разборная
Ножны: кожа р/д, подкладочная кожа, белый металл, тиснение
Брелок: кожа РД, белый метал
Ремень: кожа РД, подкладочная кожа, белый металл
Коробка: кожа, белый металл
Фото: Вадима FATBOY
На этот раз байкер в полном комплекте!
Авторы: И.Музалёв (Danok) К.Чернов (ЧК)
Клинок: экспериментальная самоварная порошковая сталь от Баликоева Алана Георгиевича 195*40*5мм
Рукоять: эбен, белый металл, длина 130мм., вся разборная
Ножны: кожа р/д, подкладочная кожа, белый металл, тиснение
Брелок: кожа РД, белый метал
Ремень: кожа РД, подкладочная кожа, белый металл
Коробка: кожа, белый металл
Фото: Вадима FATBOY
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11.
Нож «Беркер»
Авторы: Игорь Данок, Константин Чернов, Дмитрий Захаров
Клинок: мазаичный дамаск А.Цыпкина 150*30*4мм
Рукоять: белый металл, Гренадил, горячая эмаль О.Иванова
Ножны: белый металл, кожа РД, горячая эмаль О.Иванова
Авторы: Игорь Данок, Константин Чернов, Дмитрий Захаров
Клинок: мазаичный дамаск А.Цыпкина 150*30*4мм
Рукоять: белый металл, Гренадил, горячая эмаль О.Иванова
Ножны: белый металл, кожа РД, горячая эмаль О.Иванова
15.
Нож АРМ "Берсерк"
Авторы: И.Музалёв (Danok) К.Чернов (ЧК) Захаров.Д (ZD)
Клинок: мозаичный дамаск А.Цыпкина, 210мм, 42мм, 6мм.
Рукоять: рог буйвола, белый метал, длина 135мм, скримшоу С.Астафьевой
Ножны: кожа (ростишка), белый металл
Фото: Татьяна Гончарова.@goncharova_t.s
Авторы: И.Музалёв (Danok) К.Чернов (ЧК) Захаров.Д (ZD)
Клинок: мозаичный дамаск А.Цыпкина, 210мм, 42мм, 6мм.
Рукоять: рог буйвола, белый метал, длина 135мм, скримшоу С.Астафьевой
Ножны: кожа (ростишка), белый металл
Фото: Татьяна Гончарова.@goncharova_t.s
21.
Эльфийский Нож АРМ «Ari» - Весна
Авторы: И.Музалёв (Danok) К.Чернов (ЧК)
Клинок: томпак 150мм 35мм 5мм.
Рукоять: ясень(стабилизированный), бронза, длина 120мм.
Ножны: кожа РД, бронза.
Фото: Татьяна Гончарова.@goncharova_t.s
Авторы: И.Музалёв (Danok) К.Чернов (ЧК)
Клинок: томпак 150мм 35мм 5мм.
Рукоять: ясень(стабилизированный), бронза, длина 120мм.
Ножны: кожа РД, бронза.
Фото: Татьяна Гончарова.@goncharova_t.s
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