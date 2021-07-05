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Пользователи Сети поделились самыми необычными и творческими наказаниями из своего детства

Пользователи Сети поделились самыми необычными и творческими наказаниями из своего детства (14 фото + 7 видео)

Автор:
05 июля 2021 16:43
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Наказали   детские воспоминания   детство   наказание   наказание ребенка   озорники   провинности   родители и дети   
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Когда ребенок не слушается и безобразничает, кричать на него бесполезно. А что насчет наказаний? По сути, это основа основ в руководстве по выживанию родителей. И тут уж каждый выживает как может - или используя классические виды наказаний, или изобретая что-то свое.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Наказали   детские воспоминания   детство   наказание   наказание ребенка   озорники   провинности   родители и дети   
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15k
Serg2001 3 часа назад
"Я пришел домой пьяный, мы пили текилу, и меня тошнило. На следующее утро мама заставила меня выпить рюмку текилы". А мама, видимо, хорошо знакома с похмельем... явно не понаслышке!... )
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15k
Пумба Полчаса назад
Тупые пендосы.
У меня в детстве было одно наказание: накосячил - неделю без книг! Учитывая, что по телику в те времена посмотреть что-нибудь нормальное можно было либо по выходным, либо после программы "Время" - фильм (но его смотреть нельзя, потому что дети в 22-00 должны уже спать!), то неделя без книг - это было жестко!
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1k
a_komolow Час назад
Опять пиндоские истории!
Отцовский ремень по жопе творил чудеса в процессе воспитания!
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562
Ольга 2 часа назад
одним из видов наказаний в детстве у меня был холодец. мама знала, что я его терпеть ненавижу, и если он был в наличии, то заставляла есть в качестве наказания за провинность. до сих пор содрогаюсь, как вспомню.
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3k
Нечаинка 2 часа назад
Помню, младший года в четыре начал во всех плеваться. И отучить никак не получалось. Пока я не пообещала ему, что сейчас возьму большую клетку, повешу ее в комнате, посажу его в нее, а мы все встанем вокруг и будем в него плеваться.
Он настолько завис над логикой наказания и где я возьму эту клетку, что вообще перестал с тех пор плевать в других.
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3k
Нечаинка 2 часа назад
Большинство способов - это не наказание, это моральный садизм над детьми какой-то...
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117
Fisher1979 3 часа назад
Разок от папика получал солдатским ремнём, сразу дуростъ проходила.
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261
Альберт Назыров 3 часа назад
Угол-гречка, и на колени, 10 минут и получается "радость мамина"
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2k
Владимир 3 часа назад
и в этом вся пиндосия!
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1k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Тема «…творческими наказаниями из своего детства».
10. Мы с друзьями вечером напились...

Не хрена у некоторых детство!
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