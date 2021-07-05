Пользователи Сети поделились самыми необычными и творческими наказаниями из своего детства

Когда ребенок не слушается и безобразничает, кричать на него бесполезно. А что насчет наказаний? По сути, это основа основ в руководстве по выживанию родителей. И тут уж каждый выживает как может - или используя классические виды наказаний, или изобретая что-то свое.

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1. "Мы с друзьями в детстве строили снежную крепость и потеряли лопаты. Родители заставили нас разгребать снег и искать их с помощью мисок и сковородок" 0 Источник:

2. "Моя мама в качестве наказания отбирала у меня Game Boy. Самый ужас был в том, что она умела им пользоваться, и за мои прегрешения брала и отпускала покемона самого высокого уровня. Однажды я так потерял Чаризарда" 0 Источник:

3. "Мои родители всегда заставляли нас чинить то, что мы сломали. Однажды мы с сестрой так расшалились, что проделали дыру в стене. Отец отвез нас в строительный магазин и сказал, что мы должны сами разобраться, как и чем будем заделывать дыру" Когда ребенок не слушается и безобразничает, кричать на него бесполезно. А что насчет наказаний? По сути, это основа основ в руководстве по выживанию родителей. И тут уж каждый выживает как может - или используя классические виды наказаний, или изобретая что-то свое. 2021-07-05T16:43:28+03:00

4. "Моя мама сделала специальное "колесо наказаний". Когда я плохо себя вел, мне приходилось крутить это колесо и что бы ни выпало в качестве наказания, я обязан был это выполнить" 0 Источник:

5. "Когда я плохо себя вела, меня лишали мороженого. Но самое страшное - нужно было смотреть, как его едят остальные" Когда ребенок не слушается и безобразничает, кричать на него бесполезно. А что насчет наказаний? По сути, это основа основ в руководстве по выживанию родителей. И тут уж каждый выживает как может - или используя классические виды наказаний, или изобретая что-то свое. 2021-07-05T16:43:28+03:00

6. "Мама забирала у меня все музыкальные устройства, которые у меня на тот момент были, начиная с радио. Я мог вернуть их постепенно, если хорошо себя вел и хорошо учился" 0 Источник:

7. "За провинность родители заставляли меня прочесть очередную книгу и писать по ней сочинения" 0 Источник:

8. "Когда я сильно хлопал дверью, показывая свое раздражение, родители заставляли меня попрактиковаться в том, чтобы закрывать ее тихо и осторожно. Примерно 50 раз подряд, считая вслух" Когда ребенок не слушается и безобразничает, кричать на него бесполезно. А что насчет наказаний? По сути, это основа основ в руководстве по выживанию родителей. И тут уж каждый выживает как может - или используя классические виды наказаний, или изобретая что-то свое. 2021-07-05T16:43:28+03:00

9. "Наша мама была уверена, что смех - лучший способ все исправить. Когда мы с братом дрались, нам запрещали выходить из комнаты, пока мы не придумаем для себя секретное рукопожатие. Это нас всегда веселило и мирило" 0 Источник:

10. "Мы с друзьями вечером напились. А в пять утра отец поднял меня и отправил убираться в гараже, сказав, что сейчас для этого самое подходящее время. И что если мое пьянство повторится, он даст мне еще больше работы по дому в 5 утра" 0 Источник:

11. "Я пришел домой пьяный, мы пили текилу, и меня тошнило. На следующее утро мама заставила меня выпить рюмку текилы. Этот запах еще долго меня преследовал" Когда ребенок не слушается и безобразничает, кричать на него бесполезно. А что насчет наказаний? По сути, это основа основ в руководстве по выживанию родителей. И тут уж каждый выживает как может - или используя классические виды наказаний, или изобретая что-то свое. 2021-07-05T16:43:28+03:00

12. "В детстве я ел мыло в качестве наказания - так много и до такой степени, что меня совершенно не заботил его вкус. Поэтому родители заменили его ложкой, полной кайенского перца" 0 Источник:

13. "Когда мы с братом ссорились, отец заставлял нас стоять в гараже и держаться за руки - наблюдая, как сохнет краска. Каждый раз, когда мы говорили друг другу что-то грубое, он добавлял краски на холст" 0 Источник:

14. "Родители разрешили мне сделать ирокез, когда мне было лет семь. А потом, когда я себя плохо вел, отец сказал, что сбреет эту чертову штуку с головы, если я не перестану. Я не поверил - а он взял и побрил меня наголо" 0 Источник:

15. "Отец знал, что виноват я, но спросил и меня, и мою сестру по отдельности, на какой срок наказать другого. Я сказал, что сестру можно наказать на несколько дней, а она сказала, что меня надо наказать на месяц... 0 Источник: ... В итоге он сделал все наоборот - ее наказал на месяц, а меня - на несколько дней"

16. "Когда я косячил, родители заставляли меня садиться и переписывать словарь" Когда ребенок не слушается и безобразничает, кричать на него бесполезно. А что насчет наказаний? По сути, это основа основ в руководстве по выживанию родителей. И тут уж каждый выживает как может - или используя классические виды наказаний, или изобретая что-то свое. 2021-07-05T16:43:28+03:00

17. "Мы поругались с отцом и я сказал ему, что он мне больше не нужен. Он просто спустился вниз и отключил электричество в моей комнате. Я быстро сдался" 0 Источник:

18. "Я сильно доставала маму и в какой-то момент она сказала, что накладывает на меня проклятие - пусть у меня когда-нибудь будут такие же дети, как я. Тогда я только посмеялась... А годы спустя, рожая ребенка, умоляла ее снять проклятие. Тут уже она посмеялась и ответила, что теперь слишком поздно" 2021-07-05T16:43:28+03:00 А годы спустя, рожая ребенка, умоляла ее снять проклятие. Тут уже она посмеялась и ответила, что теперь слишком поздно"

19. "На свое 18-летие я решил уйти с друзьями в 24-часовой пьяный загул. Когда я вернулся после этого домой на ферму, отец заставил меня кормить коров, пропалывать огород и убирать конюшни" Когда ребенок не слушается и безобразничает, кричать на него бесполезно. А что насчет наказаний? По сути, это основа основ в руководстве по выживанию родителей. И тут уж каждый выживает как может - или используя классические виды наказаний, или изобретая что-то свое. 2021-07-05T16:43:28+03:00