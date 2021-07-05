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25 пугающих фактов из повседневной жизни, подкрепленных статистикой

25 пугающих фактов из повседневной жизни, подкрепленных статистикой (26 фото)

Автор:
05 июля 2021 15:46
Сообщество : Факты
Метки: Опасно для жизни   опасно   познавательно   предостережения   статистика   удивительная статистика   факты   
785
26
В этом списке вы найдете перечень того, что может привести человека к травме и даже летальному исходу - хотя ничто не предвещало. Клюшки для гольфа, кровать, сосулька, канцерогенный шампунь, бактерии, от которых нигде не спрячешься... В общем, страшно - аж жуть.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Опасно для жизни   опасно   познавательно   предостережения   статистика   удивительная статистика   факты   
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11  комментариев
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998
Вано 2 часа назад
15 процентов воздуха, которым вы дышите на станции метро, составляет человеческая кожа.
===========
Офигеть! Воздуха в метро оказывается всего 85 процентов!
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8k
Alexander 37 минут назад
Румынский институт неоконченных исследований установил, что в восьми случаях из десяти...
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15k
Serg2001 Час назад
В России падающие сосульки ежегодно убивают около 100 человек.
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5k
TirAn Час назад
Фекальная мобила?
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203k
Барон Мюнхгаузен Час назад
2 часов в день может сократить продолжительность вашей жизни на 1,4 года. Если вы смотрите телевизор по шесть часов в день, то продолжительность вашей жизни может сократиться на пять лет.
===
А теперь немного математики...
1,4*3=4,2 года. До 5 никак не округляется.

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998
Вано 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Я не спорю, мне просто интересно, как определили, что просмотр телевизора более 2 часов в день может сократить продолжительность вашей жизни на 1,4 года?
А почему не на 1,5? А сколько лет надо смотреть телевизор по 2 часа в день, чтобы твоя жизнь сократилась на 1,4 года?
Мой папа ушел из жизни в 89 лет. Очень любил смотреть телевизор. В последние лет 10 смотрел телевизор с утра до вечера. Если бы не телевизор, то он прожил бы на 6 лет дольше?
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