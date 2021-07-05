25 пугающих фактов из повседневной жизни, подкрепленных статистикой

785
26
В этом списке вы найдете перечень того, что может привести человека к травме и даже летальному исходу - хотя ничто не предвещало. Клюшки для гольфа, кровать, сосулька, канцерогенный шампунь, бактерии, от которых нигде не спрячешься... В общем, страшно - аж жуть.
1.
Если чихнуть достаточно сильно, можно сломать ребро. А если пытаться подавить желание чихнуть, можно разорвать кровеносный сосуд в голове или шее.
×
2.
Просмотр телевизора более 2 часов в день может сократить продолжительность вашей жизни на 1,4 года. Если вы смотрите телевизор по шесть часов в день, то продолжительность вашей жизни может сократиться на пять лет.
3.
Многие шампуни, мыло, краски для волос и другие косметические продукты содержат канцерогены, которые могут вызвать рак.
5.
Игра в гольф может стать смертельной. Один игрок, разозлившись, швырнул свою клюшку на скамейку так, что ее ствол сломался и отскочил назад, пронзив его сердце. То же самое произошло еще как минимум с тремя людьми.
6.
В случае угрозы лебеди могут быть очень агрессивными. Зафиксированы случаи, когда они опрокидывали лодки, нападали на людей на гидроциклах и душили собак до смерти.
7.
500 граммов арахисового масла могут содержать до 150 фрагментов насекомых и 5 волосков грызунов.
9.
Застежка-молния - самая частая причина травм полового члена. Каждый год из-за травм половых органов, связанных с застежкой-молнией, несколько тысяч мужчин обращаются за неотложной помощью.
10.
Если вы носите кольцо, количество микробов, живущих под ним, может достигать 730 миллионов (это как все население Европы в пересчете на людей).
11.
Кровати могут стать причиной гибели. Только в США ежегодно от падения с кровати умирает 600 человек.
12.
Продукты красного цвета, такие как фруктовый пунш и клубничный йогурт, часто окрашивают кармином, который получают из измельченной кошенили (это такие насекомые, жучки).
14.
В США ванны убивают около 340 человек ежегодно. Фактически, американцы в 25 раз чаще тонут в собственной ванне, чем погибают от рук террористов.
15.
Как только молния попадает в конструкцию, она может проходить через электрическую систему, телефонные линии, водопровод и даже теле- и радиоантенны и кабели.
18.
Кандиру, крошечная паразитическая пресноводная рыба, обитающая в Южной Америке, по общему мнению, способна следовать за потоком мочи к ее источнику, где она входит в тело через уретру и раздувает свои зазубренные плавники, удерживаясь в плоти.
19.
В 1998 году в США на работе было убито больше сотрудников фастфуда, чем полицейских. В среднем от четырех до пяти работников фастфуда убивают каждый месяц, обычно во время ограблений.
20.
Средний вес матраса удваивается в течение 10 лет из-за скопления пылевых клещей и их фекалий.
21.
Люди чаще всего давятся зубочистками. Ежегодно травмы из-за зубочисток получают десятки тысяч человек.
22.
15 процентов воздуха, которым вы дышите на станции метро, составляет человеческая кожа.
23.
В США 12 000 человек ежегодно умирают после падения с лестницы, причем половина этих смертей происходит дома.
24.
Лифты по-прежнему остаются смертельно опасными устройствами, хотя и стали более современными за последние десятилетия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Изобретение Леонардо да Винчи: вертикально взлетающий летательный аппарат
- Для чего была построена "Пиратская башня", у которой вход находится под самой крышей
- Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"
- Диззи Гиллеспи - щекастый гений
- Реальная история 47 ронинов
Метки: Опасно для жизни опасно познавательно предостережения статистика удивительная статистика факты
9
Понравилось9
Новости партнёров
===========
Офигеть! Воздуха в метро оказывается всего 85 процентов!
===
А теперь немного математики...
1,4*3=4,2 года. До 5 никак не округляется.
А почему не на 1,5? А сколько лет надо смотреть телевизор по 2 часа в день, чтобы твоя жизнь сократилась на 1,4 года?
Мой папа ушел из жизни в 89 лет. Очень любил смотреть телевизор. В последние лет 10 смотрел телевизор с утра до вечера. Если бы не телевизор, то он прожил бы на 6 лет дольше?