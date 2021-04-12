Анастасия Ивлеева лишилась своего Lamborgini

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева была остановлена в Москве сотрудниками ГИБДД за превышение скорости на Lamborghini Aventador. Машину эвакуировали, а блогерша отправилась домой. Подписчики уже вовсю ликуют.
Днём 11 апреля блогерша Анастасия Ивлеева попалась сотрудникам ГИБДД. Ведущая превысила скорость.
"Воскресенье", — подписала публикацию ведущая в Instagram.
В результате нарушения правил ПДД сотрудники полиции эвакуировали автомобиль. Ивлеева опубликовала в блоге видео эвакуации.
Судя по реакции блогерши, она, конечно же, жалеет о том, что лишилась автомобиля. Поклонники в комментариях не одобрили поведение Ивлеевой. Многие также заметили, что блогерша не надела маску во время беседы с сотрудником правоохранительных органов.
"Маски только для смертных?" - пишут пользователи.
Подписчики призвали Ивлееву соблюдать скоростной режим и быть спокойнее на дороге. Собственно, спорить с ними нельзя. За последние восемь месяцев блогерша нарушила правила дорожного движения около 200 раз, сообщает РЕН.ТВ.
"И дня без штрафа не можешь?" — написал один из подписчиков.
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А она кто вообще?
Причем, давно. Была более-менее нормальная, а стала инсталядь и ТП.
200 раз!!Да вы ох.уели!
Забрали машину за превышение - это какая-то лажа!
Не знаешь как выделиться, выделяйся либо скандалами, либо "дораха-бахато". Типичное поведение, мягко говоря, недалеких людей
Для всех нарушителей.