Анастасия Ивлеева лишилась своего Lamborgini

Судя по реакции блогерши, она, конечно же, жалеет о том, что лишилась автомобиля. Поклонники в комментариях не одобрили поведение Ивлеевой. Многие также заметили, что блогерша не надела маску во время беседы с сотрудником правоохранительных органов.

"Маски только для смертных?" - пишут пользователи.