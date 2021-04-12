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Анастасия Ивлеева лишилась своего Lamborgini

Анастасия Ивлеева лишилась своего Lamborgini (3 фото + 2 видео)

Автор:
12 апреля 2021 12:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Lamborghini Aventador   young stars   авто   блогерша   ивлеева   интересное   фото   
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Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева была остановлена в Москве сотрудниками ГИБДД за превышение скорости на Lamborghini Aventador. Машину эвакуировали, а блогерша отправилась домой. Подписчики уже вовсю ликуют.

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Метки: Lamborghini Aventador   young stars   авто   блогерша   ивлеева   интересное   фото   
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37  комментариев
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12k
Сергей 2 часа назад
Не понимаю, зачем покупать спорткар, если на нем ездить по городу. Он создан , как минимум, для трека. Это все равно, что на арабском скакуне возить телегу с сеном.
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11k
Artem 56 секунд назад
Да и хер с ней. Тупая, самовлюбленная образина...
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1k
Грета Тунберг 2 минуты назад
для тех кто не знает кто это
:
Ссылка coub.com
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26k
Aqueronte 9 минут назад
Человек который имеет такую тачку испугался штрафа в 500 р? Не смешно.
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481
bad-bubble 14 минут назад
Настюшка-опасность)
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298
vasilykopkov 17 минут назад
Прикольно...
А она кто вообще?
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6k
Влад Полчаса назад
ивлеева реально бесит. когда только в орле и решке начинала-норм была-а сейчас зазвездилась, не пойму с чего только-какие у неё таланты или достижения? а нету их-за то гонору вагон. здесь как то смотрел шоу которое она ведёт-збс шоу вроде бы. мат перемат и совершенно, абсолютно тупые и неуместные шутки и быдлофразы. днище полное...
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31k
Alex 36 минут назад
Мне жалко ее рот...
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11k
Агент Безопасной Национальности 38 минут назад
Первое, что у нее эвакуировали - это мозги.
Причем, давно. Была более-менее нормальная, а стала инсталядь и ТП.
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7k
KarabasBarabas 43 минуты назад
Она мне нравилась, когда была ведущей Орла и Решки, а сейчас скатилась до уровня Тупой П*изды. Зашел в ее Инста - мат на мате, контент - какая-то хрень для сопливых малолеток. Настюха, ты свернула не туда!
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31k
Alex KarabasBarabas Полчаса назад
Мне тоже она нравилась, особенно в паре с Птушкиным. Но сейчас она просто пипец. Выглядит хреново (побухивает видимо) и вообще в базарную бабищу превратилась.
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31
Tantrix 47 минут назад
нашуя это г@вно тащить сюда. это лучшая награда для таких как это.
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4k
prostoVetal22 48 минут назад
Прикольно,поднялась в украино-российской передаче,а покупает итальянскую машину не зная правил ПДД.Блогер это профессия?Как шл.юха или пид.раст?
200 раз!!Да вы ох.уели!
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514
Симплекс 51 минуту назад
У всех блохеров Ламборгини... Просто Феррари свои машины в лизинг не даёт)))

Забрали машину за превышение - это какая-то лажа!
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12k
Роберт Шекли 51 минуту назад
Пора бы ввести прогрессивную шкалу штрафов
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5k
Максус 53 минуты назад
это с каких пор за превышение,у нас эвакуируют машину? Ни одной фотки эвакуации. Очередной [мат] и хайп деревенской девахи.
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7k
Majul 53 минуты назад
Чем меньше мозгов, тем больше понтов.
Не знаешь как выделиться, выделяйся либо скандалами, либо "дораха-бахато". Типичное поведение, мягко говоря, недалеких людей
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1k
Руслан Новак 53 минуты назад
Рекламный пост имени Ивлеевой?
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5k
Горец Ю 57 минут назад
Один штраф - один придорожный туалет вымыть, что бы как у котика блестел.
Для всех нарушителей.
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5k
SuperTroll Час назад
А номера Ленобласти? Что в Москве страховочка дорогая?
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761
Карл Такойто SuperTroll 56 минут назад
Так она в Ленобласти родилась,там и прописана до сих пор значит))
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5
Данила Сандраков Час назад
Штрафы это личное дело каждого . Пока можно откупиться оплатив штраф, буду нарушать столько, сколько захочу! Точнее нарушает моя машина а не я :)). На правах за 20 лет у меня 4 штрафа.
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8k
kaboza Час назад
ну авентадор узнал...а баба-то кто?
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