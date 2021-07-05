FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3363 поста • 1747 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (35 фото)

Автор:
05 июля 2021 10:05
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
3687
35
Свернуть все комментарии под фото
Подборка смешных комментариев и картинок с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
105
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
102  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Кыся 5 часов назад
Комментарий к фото
Нормально неандертальцы строили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
jazzz 5 минут назад
Комментарий к фото
А на заднем фоне сплошной вискарик)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Elena Ki 10 минут назад
Комментарий к фото
Прикольные у них состоятельные дамы - в трусах кошелек, наверно, держат, чтоб не сперли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Elena Ki 13 минут назад
Комментарий к фото
Уверена, что наши Левши сделали бы эту операцию, не доставая, через пару проколов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Elena Ki 17 минут назад
Комментарий к фото
Моя школа, где я училась до 8-го класса, внезапно перестала быть 10-летней и нам пришлось искать другую доучиваться 2 года. Много пересмотрели, нигде или не нам нп нравилось или мы не нравились. Я хотела непременно с подругой. И вот, нашли школу, где директором был мужик (!), по коридорам бегали овчарки (!!), в расписании значилось Автодело и во дворе стоял ЗИЛ (!!!). Учитывая все это, а также то, что брали и подругу тоже, я отдала документы.

В сентябре оказалось, что директор ушел (вместе с собаками), автодело заменили на УПК, а школа - так себе по уровню. Набрали разных спортсменов, которые больше по сборам соревнованиям мотались, чем учились. Нас называли - спортивная школа с лёгким учебным уклоном. Но ничего, закончили и в институты свои поступили, и я, и подруга.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
258
Vjatseslav Seleznjov 21 минуту назад
Комментарий к фото
Сейчас на такую тачку долго сосать придётся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
amrita Полчаса назад
Комментарий к фото
типа... он не знал что заказывал и разме