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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (21 фото)

Автор:
04 июля 2021 21:39
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
581
21
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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Юганск Автор поста 2 часа назад
Извините, статью до конца не добил...
Тем временем худруку театра «Сатирикон» Константину Райкину, похоже, и в самом деле не до благотворительно сти - он обеспокоен выживанием своего театра. «Сатирикон» находится в здании бывшего кинотеатра «Таджикистан» на Шереметьевской улице. Здание передано театру государством в пользование безвозмездно. Год назад Райкин заявил, что театр на грани закрытия. «Я вынужден был отодвинуть репетицию и по становку нового спектакля - нет денег. Это прямой путь к гибели. Текущие средства, выделяемые Минкультом, не покрывают расходы. Здание закрыто на реконструкцию, которая проводится за счёт инвесторов, а мы вынуждены арендовать другую площадку», - негодовал Райкин.

«Некрофильское государство». Константин Райкин снова в центре скандалаЭмоциональная речь сына великого Аркадия Райкина удивила чиновников из Минкульта. В 2016-м госфинансирование «Сатирикону» увеличили на 44 млн руб. - до 235 млн. Дополнительные средства пошли как раз на аренду чужой сцены. К тому же в прошлом году «Сатирикон» заработал на продаже билетов 132 млн руб. Как заявил руководитель общественного совета при Минкульте Павел Пожигайло, на эти деньги в «Сатириконе» была создана только одна новая постановка, но в 2017 г. театру дали ещё 250 млн руб.
Бутик-отель, ресторан, офисный центр класса «А» и театральная школа - так выглядят бизнес-активы руководства «Сатирикона», которому не хватает денег на аренду сцены. Всё это может потянуть на 3 млрд руб. Сам Райкин совладелец только Фонда им. А. И. Райкина и дочерней компании «Арт-инвест». А вот директор «Сатирикона» Анатолий Полянкин причастен чуть ли не к каждому звену этих бизнес-активов. Примечательно, что в отчётности у них мелькают либо нули, либо убытки. На днях Райкин опять начал жаловаться на прокурорские проверки и потребовал урезонить главу Минкульта В. Мединского. Министр ответил, что за год финансовые недостатки театр так и не устранил, а Райкину пора опре делиться, кто он: режиссёр или бизнесмен на шее у государства?
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Frank Borman Час назад
15.
Гениальнейший гений всех времен и народов. Без него подборка была бы неполной. Таки да.
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Юганск

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