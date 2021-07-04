21.

«Может, мы сможем чем-нибудь помочь - этот вопрос будет обсуждаться в Москве», - пообещал тогда Максим Никулин. И не подвёл. Инженеры провели исследование на целостность вант купола, безопасность козырька. Ремонт начался. Строителям помогали студенты-волонтёры. Сами работники цирка трудились на восстановительных работах чуть ли не круглосуточно. Свою помощь в этом деле оказали Минкульт РФ и лично министр Владимир Мединский, Росгосцирк, Мин­строй РФ.

Глава цирка на Цветном Максим Никулин: «Русский цирк в Европе ещё помнят»

«25 декабря 2015 г. артисты впервые вышли на обновлённый манеж. А через три дня цирк принял первых посетителей: зал на 1800 мест был забит битком! В качестве почётного гостя присутствовал Иосиф Кобзон, выступивший с концертом. Он нам тоже очень помог, - вспоминает Д. Касьян. - В некоторые дни мы даём по два представления. Стоимость билетов - 100-200 руб.



Зрители приходят за час-полтора до начала - очередь. Во время представления многие дети стоят в проходах - не усидеть! Для большинства из них это первое настоящее чудо после войны».