581
21
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
×
20.
Чей сын богаче? Никулин восстановил цирк в Луганске, а Райкин просит денег
В начале войны в 2014 г. Луганский цирк во время артобстрелов был разрушен: купол зиял пробоиной, 3 га специального 8-миллиметрового стекла были разбиты вдребезги. Только на восстановление кровли надо было найти пару миллионов гривен, что в условиях войны неподъёмная задача. Директор цирка Дмитрий Касьян с коллегами постоянно обращались во всевозможные инстанции, но в воюющей ЛНР было поначалу не до цирка. В мае 2015 г. гендиректор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин приехал в Луганск и посетил разрушенное здание. Его отец Юрий Никулин открывал этот цирк в 1971 г.
21.
«Может, мы сможем чем-нибудь помочь - этот вопрос будет обсуждаться в Москве», - пообещал тогда Максим Никулин. И не подвёл. Инженеры провели исследование на целостность вант купола, безопасность козырька. Ремонт начался. Строителям помогали студенты-волонтёры. Сами работники цирка трудились на восстановительных работах чуть ли не круглосуточно. Свою помощь в этом деле оказали Минкульт РФ и лично министр Владимир Мединский, Росгосцирк, Минстрой РФ.
Глава цирка на Цветном Максим Никулин: «Русский цирк в Европе ещё помнят»
«25 декабря 2015 г. артисты впервые вышли на обновлённый манеж. А через три дня цирк принял первых посетителей: зал на 1800 мест был забит битком! В качестве почётного гостя присутствовал Иосиф Кобзон, выступивший с концертом. Он нам тоже очень помог, - вспоминает Д. Касьян. - В некоторые дни мы даём по два представления. Стоимость билетов - 100-200 руб.
Зрители приходят за час-полтора до начала - очередь. Во время представления многие дети стоят в проходах - не усидеть! Для большинства из них это первое настоящее чудо после войны».
Глава цирка на Цветном Максим Никулин: «Русский цирк в Европе ещё помнят»
«25 декабря 2015 г. артисты впервые вышли на обновлённый манеж. А через три дня цирк принял первых посетителей: зал на 1800 мест был забит битком! В качестве почётного гостя присутствовал Иосиф Кобзон, выступивший с концертом. Он нам тоже очень помог, - вспоминает Д. Касьян. - В некоторые дни мы даём по два представления. Стоимость билетов - 100-200 руб.
Зрители приходят за час-полтора до начала - очередь. Во время представления многие дети стоят в проходах - не усидеть! Для большинства из них это первое настоящее чудо после войны».
Источник:
Еще крутые истории!
34
Понравилось34
Новости партнёров
Тем временем худруку театра «Сатирикон» Константину Райкину, похоже, и в самом деле не до благотворительно сти - он обеспокоен выживанием своего театра. «Сатирикон» находится в здании бывшего кинотеатра «Таджикистан» на Шереметьевской улице. Здание передано театру государством в пользование безвозмездно. Год назад Райкин заявил, что театр на грани закрытия. «Я вынужден был отодвинуть репетицию и по становку нового спектакля - нет денег. Это прямой путь к гибели. Текущие средства, выделяемые Минкультом, не покрывают расходы. Здание закрыто на реконструкцию, которая проводится за счёт инвесторов, а мы вынуждены арендовать другую площадку», - негодовал Райкин.
«Некрофильское государство». Константин Райкин снова в центре скандалаЭмоциональная речь сына великого Аркадия Райкина удивила чиновников из Минкульта. В 2016-м госфинансирование «Сатирикону» увеличили на 44 млн руб. - до 235 млн. Дополнительные средства пошли как раз на аренду чужой сцены. К тому же в прошлом году «Сатирикон» заработал на продаже билетов 132 млн руб. Как заявил руководитель общественного совета при Минкульте Павел Пожигайло, на эти деньги в «Сатириконе» была создана только одна новая постановка, но в 2017 г. театру дали ещё 250 млн руб.
Бутик-отель, ресторан, офисный центр класса «А» и театральная школа - так выглядят бизнес-активы руководства «Сатирикона», которому не хватает денег на аренду сцены. Всё это может потянуть на 3 млрд руб. Сам Райкин совладелец только Фонда им. А. И. Райкина и дочерней компании «Арт-инвест». А вот директор «Сатирикона» Анатолий Полянкин причастен чуть ли не к каждому звену этих бизнес-активов. Примечательно, что в отчётности у них мелькают либо нули, либо убытки. На днях Райкин опять начал жаловаться на прокурорские проверки и потребовал урезонить главу Минкульта В. Мединского. Министр ответил, что за год финансовые недостатки театр так и не устранил, а Райкину пора опре делиться, кто он: режиссёр или бизнесмен на шее у государства?
Гениальнейший гений всех времен и народов. Без него подборка была бы неполной. Таки да.