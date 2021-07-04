FISHKINET
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой... 20 необычных карт с интересными данными 20 необычных карт с интересными данными Фридайверы достали со дна Байкала сотни килограмм автомобильной резины Фридайверы достали со дна Байкала сотни килограмм автомобильной резины Инспектор ГИБДД кубарем вывалился из служебного авто после столкновения с большегрузом Инспектор ГИБДД кубарем вывалился из служебного авто после... Увлекательные исторические фото с фактами, которые расскажут то, о чём не пишут в учебниках по истории Увлекательные исторические фото с фактами, которые расскажут то, о... Зачем в транзисторы СССР запаивали белый порошок? Зачем в транзисторы СССР запаивали белый порошок? Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Что оставил после себя британский программист Что оставил после себя британский программист Великий кукольник Великий кукольник Ой не получилось Ой не получилось Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?" Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?" Почему не стоит смеяться над «законом о шампанском»? Почему не стоит смеяться над «законом о шампанском»? Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Гифки Гифки Котики, которые прекрасны просто тем, что они есть Котики, которые прекрасны просто тем, что они есть Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей Для чего была построена "Пиратская башня", у которой вход находится под самой крышей Для чего была построена "Пиратская башня", у которой вход... Казалось, драки не избежать Казалось, драки не избежать Ретро фотографии Ретро фотографии
Почему император Петр I был погребен только через 6 лет после смерти

Почему император Петр I был погребен только через 6 лет после смерти (1 фото)

Автор:
04 июля 2021 18:20
Метки: история   петр 1   погребение   
1010
1
Тело умершего императора Петра Великого пробыло в Петропавловской крепости без малого 6 лет. Истинной причиной таких затянувшихся похорон были научные опыты сподвижника Петра, Якова Брюса, о котором ходили слухи, будто он «колдун».

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   петр 1   погребение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
686
Not Found! 4 часа назад
Сифилитик? Вот те и герой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
265
Максим Not Found! 3 часа назад
Извините, а как венерическое заболевание характеризует личность человека?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Самураи и сфинкс: история одной фотографии Самураи и сфинкс: история одной фотографии Ученые нашли первую в истории жертву акулы Ученые нашли первую в истории жертву акулы Поклевал на миллион: попугай проглотил бриллианты хозяйки Поклевал на миллион: попугай проглотил бриллианты хозяйки Фестиваль "Реднек рейв": бревно в животе, перерезанное горло, отпиленные пальцы и 48 арестантов Фестиваль "Реднек рейв": бревно в животе, перерезанное горло, отпиленные пальцы и 48 арестантов 14 бьюти-трендов, мода на которые осталась в далеком прошлом 14 бьюти-трендов, мода на которые осталась в далеком прошлом
Di_dvadnenko
Начинающий блогер и журналист. Пишу небанально и нетривиально обо всем, что касается нашей жизни.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

213



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Русский туристический сервис: "Тебя приняли, будь добра, а то у нее тут грязное, там грязное"
1
196
Русский туристический сервис: "Тебя приняли, будь добра, а то у нее тут грязное, там...
Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается!
4
339
Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается!
﻿
Набирающие популярность
Пустоболы управляют районами Петербурга: активисты рассказали о невыполненных обещаниях
0
9
Пустоболы управляют районами Петербурга: активисты рассказали о невыполненных обещаниях
В&nbsp;США&nbsp;введён мораторий на&nbsp;смертную казнь
0
28
В США введён мораторий на смертную казнь
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#люди#картинки#в мире#прикольные#кино#спорт
#фото#СССР#фотографии#приколы#забавно#познавательно#китай#Москва
#Юмор#история#Россия#подборка#удивительно#животные#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться