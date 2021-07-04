Почему император Петр I был погребен только через 6 лет после смерти

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Тело умершего императора Петра Великого пробыло в Петропавловской крепости без малого 6 лет. Истинной причиной таких затянувшихся похорон были научные опыты сподвижника Петра, Якова Брюса, о котором ходили слухи, будто он «колдун».
Первые 42 дня
Как пишет Михаил Пазин в своей книге «Неофициальная жизнь Романовых», Петр I скончался в ужасных мучениях 28 января 1725 года. Уже в наши дни медики определили, что причиной смерти императора стала мочекаменная болезнь, осложненная последствиями плохо вылеченного венерического заболевания (по одной из версий, это был сифилис). Впрочем, споры о кончине Петра ведутся до сих пор. Как бы то ни было, монарх умер в тесной конторке Зимнего дворца, куда с трудом протиснули гигантский гроб размером в косую сажень (косая сажень равнялась 216 см.). Там же, в Зимнем дворце, было организовано и прощание с усопшим государем.
По словам Е. А. Моршаковой, автора издания «Российские императоры и Оружейная палата», открытый гроб с телом Петра был выставлен на всеобщее обозрение в парадном зале Зимнего дворца, превращенном в «каструм долорес, или печальную салу». Прощание с императором длилось больше месяца, а если точнее – 42 дня. Примечательно, что такой порядок похорон был сохранен в традиции Романовых до ее предпоследнего представителя на российском престоле. 8 марта 1725 году похоронный кортеж направился в собор Петропавловской крепости. Несмотря на сильный мороз и снег, жена Петра, императрица Екатерина I преодолела весь путь пешком.
По словам Е. А. Моршаковой, автора издания «Российские императоры и Оружейная палата», открытый гроб с телом Петра был выставлен на всеобщее обозрение в парадном зале Зимнего дворца, превращенном в «каструм долорес, или печальную салу». Прощание с императором длилось больше месяца, а если точнее – 42 дня. Примечательно, что такой порядок похорон был сохранен в традиции Романовых до ее предпоследнего представителя на российском престоле. 8 марта 1725 году похоронный кортеж направился в собор Петропавловской крепости. Несмотря на сильный мороз и снег, жена Петра, императрица Екатерина I преодолела весь путь пешком.
Последующие 6 лет
Хоронить Петра I по православному обычаю не стали и после затянувшегося прощания. Если верить Вольдемару Балязину, автору издания «Тайны дома Романовых», гроб с телом императора установили в Петропавловском соборе, который тогда еще только строили. Работами по бальзамированию тела Петра занимался Яков Брюс, прослывший масоном и «чернокнижником». Однако на самом деле Брюс был довольно скептически настроенным человеком и не верил в сверхъестественные вещи. Есть свидетельство, что однажды царь восхитился мощами святых и, показав их Брюсу, спросил, что тот думает об этом чуде. Брюс же спокойно ответил, что причинами нетленности останков считает сухой климат, особенный состав грунта, прижизненное воздержание покойного, а также банальное бальзамирование.
Руководил Яков Брюс и другими работами, связанными с кончиной Петра. Согласно одной из версий, описанной в книге Александра Смирнова «Неизвестный Петр I», после смерти императора Брюс намеревался возвести для него настоящий мавзолей. По крайней мере, в то время на территории Петропавловской крепости действительно велось строительство какого-то сооружения из дорогих пород гранита и мрамора. Об этом факте упоминали и иностранцы, приезжавшие в Петербург в период с 1725 по 1731 годы. К тому же в 1727 году скончалась от заболевания легких и Екатерина Алексеевна, взошедшая на престол после смерти супруга. Гроб с ее телом был установлен рядом с гробом Петра. Так останки императора и императрицы пролежали еще 3 года.
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Руководил Яков Брюс и другими работами, связанными с кончиной Петра. Согласно одной из версий, описанной в книге Александра Смирнова «Неизвестный Петр I», после смерти императора Брюс намеревался возвести для него настоящий мавзолей. По крайней мере, в то время на территории Петропавловской крепости действительно велось строительство какого-то сооружения из дорогих пород гранита и мрамора. Об этом факте упоминали и иностранцы, приезжавшие в Петербург в период с 1725 по 1731 годы. К тому же в 1727 году скончалась от заболевания легких и Екатерина Алексеевна, взошедшая на престол после смерти супруга. Гроб с ее телом был установлен рядом с гробом Петра. Так останки императора и императрицы пролежали еще 3 года.
Неудачные опыты и погребение
Тело Екатерины I также было забальзамировано по рецепту Якова Брюса. А вот сам «чернокнижник» ушел в отставку еще в 1726 году. Вокруг этой загадочной отставки тоже не утихают споры. Предположительно, Брюса попросили уйти: он был слишком влиятельной фигурой, и это нравилось далеко не всем. Впрочем, как пишет в своей книге «Россия, которая могла быть» Андрей Буровский, по легенде Екатерина Алексеевна не хотела отпускать Якова Брюса и даже прослезилась, умоляя его остаться. Как бы то ни было, Брюс был отправлен в отставку в чине генерал-фельдмаршала, после чего поселился в имении Глинка под Москвой. Он продолжал вести активный образ жизни, регулярно выезжал из имения, ставил опыты.
Видимо, неудачи в этих опытах, равно как и отставка Якова Брюса, и привели к тому, что мавзолей для Петра I так и не был возведен. Вследствие всех этих перипетий, как отмечает автор издания «100 мест в России, которые надо увидеть», В. Н. Сингаевский, тело императора не было погребено в течение 6 лет. Тем временем на престол взошла племянница Петра, Анна Иоанновна. Она оказалась далека от всяческих оккультных вещей и масонов, а потому повелела предать тело дяди земле по христианскому обычаю. В 1731 году останки Петра и его жены наконец были похоронены у южной стены перед алтарем. Надгробия же на могилах монарших особ появились и того позже, в 1760-х годах.
Видимо, неудачи в этих опытах, равно как и отставка Якова Брюса, и привели к тому, что мавзолей для Петра I так и не был возведен. Вследствие всех этих перипетий, как отмечает автор издания «100 мест в России, которые надо увидеть», В. Н. Сингаевский, тело императора не было погребено в течение 6 лет. Тем временем на престол взошла племянница Петра, Анна Иоанновна. Она оказалась далека от всяческих оккультных вещей и масонов, а потому повелела предать тело дяди земле по христианскому обычаю. В 1731 году останки Петра и его жены наконец были похоронены у южной стены перед алтарем. Надгробия же на могилах монарших особ появились и того позже, в 1760-х годах.
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Еще крутые истории!
Метки: история петр 1 погребение
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