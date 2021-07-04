Почему император Петр I был погребен только через 6 лет после смерти

Тело Екатерины I также было забальзамировано по рецепту Якова Брюса. А вот сам «чернокнижник» ушел в отставку еще в 1726 году. Вокруг этой загадочной отставки тоже не утихают споры. Предположительно, Брюса попросили уйти: он был слишком влиятельной фигурой, и это нравилось далеко не всем. Впрочем, как пишет в своей книге «Россия, которая могла быть» Андрей Буровский, по легенде Екатерина Алексеевна не хотела отпускать Якова Брюса и даже прослезилась, умоляя его остаться. Как бы то ни было, Брюс был отправлен в отставку в чине генерал-фельдмаршала, после чего поселился в имении Глинка под Москвой. Он продолжал вести активный образ жизни, регулярно выезжал из имения, ставил опыты.



Видимо, неудачи в этих опытах, равно как и отставка Якова Брюса, и привели к тому, что мавзолей для Петра I так и не был возведен. Вследствие всех этих перипетий, как отмечает автор издания «100 мест в России, которые надо увидеть», В. Н. Сингаевский, тело императора не было погребено в течение 6 лет. Тем временем на престол взошла племянница Петра, Анна Иоанновна. Она оказалась далека от всяческих оккультных вещей и масонов, а потому повелела предать тело дяди земле по христианскому обычаю. В 1731 году останки Петра и его жены наконец были похоронены у южной стены перед алтарем. Надгробия же на могилах монарших особ появились и того позже, в 1760-х годах.