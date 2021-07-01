Фестиваль "Реднек рейв": бревно в животе, перерезанное горло, отпиленные пальцы и 48 арестантов

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Фкстиваль "Реднек рейв" -2021, прошедший недалеко от города Олли, штат Кентукки, отметился драками, поножовщиной и несколькими десятками арестов. Один из участников перерезал горло приятелю, а другой воткнул себе в живот бревно.
Пятидневный фестиваль "Реднек Рейв 2021" завершился перерезанным горлом у одного из участников и вонзенным в живот бревном у другого. Одну из участниц фестиваля придушили одеялом до потери сознания. В общем, участники знатно повеселились!
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На фестиваль "Реднек Рейв", проходивший в окрестностях города Олии, штат Кентукки, приехали более 10 000 человек. Население города практически удвоилось.
За время фестиваля было арестовано 48 его участников. Заместители шерифа округа Эдмонсон обнаружили метамфетамин, марихуану, спиртные напитки и человека с двумя действующими ордерами на его арест уже внутри самого первого автомобиля, остановленного для проверки в связи с событием. Шериф округа Эдмонсон Шейн Дойл, которому было поручено следить за увеличившимся более чем вдвое населением города, тут жеобратился к властям штата, попросив поддержки на время пятидневного фестиваля, обернувшегося настоящим хаосом.
Фесиваль "Реднек Рейв" называет себя "самой сумасшедшей вечеринкой на природе", обещая тонны "грязи, музыки, крутых внедорожников, женщин и море выпивки".
Помимо такого экстрима, как отрубленные пальцы, пронзенные поленьями животы, задушенные женщины и поножовщина одной из наиболее распространенных проблем для служб экстренной помощи, как сообщают официальные источники, было огромное количество людей, которым потребовалась помощь в результате тяжелого отравления алкоголем.
А здесь мастер офф-роада перепрыгивает на своем грузовике-монстре через собственного приятеля.
Одним из первых арестованных на фестивале стал участник, в пылу спора придушивший свою подругу одеялом до бессознательного состояния.
Один из участников был насквозь пронзен стволом упавшего дерева, который пробил нижнюю часть его квадроцикла и вонзился ему в живот. Мужчина был доставлен вертолетом в больницу Кентукки с прямо с поленом в животе.
Прлиция все еще ищет участника фестиваля, который перерезал приятелю глотку во время пьяной ссоры.
Организатор мероприятия Джастин Стоуэрс написал в своем фейсбуке, что "это было самое грандиозное мероприятие, которое мы когда-либо проводили, и с учетом такого большого количества людей и разнообразных неожиданностей, я считаю, что мы очень хорошо с этим справились".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Иногда надо сбросить человеческий лоск и напялить шкуру зверя...
Главное, чтобы даже в шкуре оставаться человеком хоть чуть-чуть.
где то слышал что вроде бы переиздать грозились