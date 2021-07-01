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Фестиваль "Реднек рейв": бревно в животе, перерезанное горло, отпиленные пальцы и 48 арестантов

Фестиваль "Реднек рейв": бревно в животе, перерезанное горло, отпиленные пальцы и 48 арестантов (15 фото)

Автор:
01 июля 2021 18:33
Сообщество : Истории
Метки: Реднек Рейв   аресты   веселились как могли   драки   история   кентукки   поножовщина   фестиваль   
1962
15
Фкстиваль "Реднек рейв" -2021, прошедший недалеко от города Олли, штат Кентукки, отметился драками, поножовщиной и несколькими десятками арестов. Один из участников перерезал горло приятелю, а другой воткнул себе в живот бревно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Реднек Рейв   аресты   веселились как могли   драки   история   кентукки   поножовщина   фестиваль   
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25  комментариев
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9k
Александр 2 часа назад
А негры не против названия? Красные шеи могут не могут быть у негров.
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385
да пох 7 минут назад
Это слет *отмороженных* .Там на слабо, на раз берут . Плюс синька и наркота .
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3k
Петрович 9 минут назад
Класс ребята оттянулись. Мы завтра на Мотобухте зажжем
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28k
Fat Lynx 15 минут назад
Ой! Да ладно вам!
Иногда надо сбросить человеческий лоск и напялить шкуру зверя...
Главное, чтобы даже в шкуре оставаться человеком хоть чуть-чуть.
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1k
a_komolow 15 минут назад
Весело у них там! Ничего не скажешь!
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12k
alexis Полчаса назад
Надежда Америки, без сарказма.
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9k
андрей 36 минут назад
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4k
Владимир 36 минут назад
А народ умеет хорошо отдохнуть!
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7k
Barachek_Obachek 47 минут назад
Вот это Нашествие
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6k
Serjio 53 минуты назад
Дикий народ, дикие нравы.
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8k
kaboza 56 минут назад
для тех кто в курсах))
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Сашкин Час назад
Деревенщина, она и в Америке деревенщина)))
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113
Куртуазный Маньерист Час назад
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Andiks Час назад
Обычная америкрская веселуха. Экстрим, говно, ляди.
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238
阿鋒 2 часа назад
Сколько же тунеядцев и лоботрясов одном месте собралось.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Как то слишком мало смертей для реднеков
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13k
Мечислав 2 часа назад
Гопник пати по-американски...
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1k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Нормально мужики отдыхают!Круто...
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