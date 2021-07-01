Фестиваль "Реднек рейв": бревно в животе, перерезанное горло, отпиленные пальцы и 48 арестантов

За время фестиваля было арестовано 48 его участников. Заместители шерифа округа Эдмонсон обнаружили метамфетамин, марихуану, спиртные напитки и человека с двумя действующими ордерами на его арест уже внутри самого первого автомобиля, остановленного для проверки в связи с событием. Шериф округа Эдмонсон Шейн Дойл, которому было поручено следить за увеличившимся более чем вдвое населением города, тут жеобратился к властям штата, попросив поддержки на время пятидневного фестиваля, обернувшегося настоящим хаосом.