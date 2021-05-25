FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 120 постов • 19 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Под пустыней Такла-Макан найдено море

Под пустыней Такла-Макан найдено море (4 фото)

Автор:
25 мая 2021 09:53
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   море   пустыня   удивительно   факты   фото   
360
4

Оказывается пустыни могут скрывать под собой моря.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: в мире   море   пустыня   удивительно   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Dobry vojak Svejk 52 минуты назад
...Однако ученые несколько обеспокоены таким открытием...
Нет воды - плохо, нашли воду - опять не хорошо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
СергейПименов Полчаса назад
Значит надо копать. Есть знатные специалисты в этом вопросе. Тысячи лет на рынке землекопов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Corvus Corax Полчаса назад
"Сам по себе углекислый газ не опасен, но его большие концентрации могут влиять на самочувствие и здоровье людей."
Цианистый калий сам по себе тоже не опасен, но его концентрация...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
999
Алексей 46 минут назад
Вот парадокс! Там, где пустыня - ищут воду! А там, где море - ищут сушу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Засекреченная бойня: как в СССР комсорг расстрелял 7 человек (3 фото) Засекреченная бойня: как в СССР комсорг расстрелял 7 человек (3 фото) Почему голландцы не вешают шторы на окна Почему голландцы не вешают шторы на окна Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду? Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду? Стереотипы и мифы о разных странах, которые развенчали их жители Стереотипы и мифы о разных странах, которые развенчали их жители На калифорнийский пляж вымыло редкую глубоководную рыбу На калифорнийский пляж вымыло редкую глубоководную рыбу Порой люди коллекционируют очень странные вещи Порой люди коллекционируют очень странные вещи
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1066120



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты
0
38
Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты
"Пищеблок", новая порция для порчи молодого поколения
7
87
"Пищеблок", новая порция для порчи молодого поколения
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Пилот, да не тот»: зачем «ирландец» сел в Минске, и сколько «агентов» было на борту?
0
27
«Пилот, да не тот»: зачем «ирландец» сел в Минске, и сколько «агентов» было на борту?
Не по-детски серьезные мультяшные лошадки: чем обусловлена популярность мультфильма My Little Pony среди взрослых?
1
31
Не по-детски серьезные мультяшные лошадки: чем обусловлена популярность мультфильма My...
Засекреченная бойня: как в СССР комсорг расстрелял 7 человек (3 фото)
Засекреченная бойня: как в СССР комсорг расстрелял 7 человек (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#картинки#кино#сатира#минск#Белоруссия#сша#в мире#забавно
#Юмор#история#СССР#подборка#прикол#фотографии#прикольные#шоу бизнес#Крым#заграница
#интересно#факты#животные#новости#Россия#интересное#протасевич#Nexta#евровидение#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться