Под пустыней Такла-Макан найдено море

Песчаные пустыни — огромные засушливые территории. Что таится под толщей песка? Китайские ученые говорят, что пустыни могут скрывать под собой моря. К такому выводу они пришли, обнаружив под засушливым регионом Такла-Макан колоссальное количество воды.

Океан под пустыней

Название пустыни Такла-Макан переводится как покинутое или заброшенное место. Это одна из крупнейших пустынь мира: её площадь составляет 337 000 км². Раскинулась она на территории Китая. Из-за сильной засушливости и глубокого залегания подземных вод растительности в Такла-Макан практически нет. Лишь две реки протекают через пустыню, а остальные, попадая в нее, иссякают.