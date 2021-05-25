Под пустыней Такла-Макан найдено море

Оказывается пустыни могут скрывать под собой моря.
Песчаные пустыни — огромные засушливые территории. Что таится под толщей песка? Китайские ученые говорят, что пустыни могут скрывать под собой моря. К такому выводу они пришли, обнаружив под засушливым регионом Такла-Макан колоссальное количество воды.
Океан под пустыней
Название пустыни Такла-Макан переводится как покинутое или заброшенное место. Это одна из крупнейших пустынь мира: её площадь составляет 337 000 км². Раскинулась она на территории Китая. Из-за сильной засушливости и глубокого залегания подземных вод растительности в Такла-Макан практически нет. Лишь две реки протекают через пустыню, а остальные, попадая в нее, иссякают.
Из-за деятельности людей содержание углекислого газа в слоях атмосферы постоянно растет. Как известно, часть его поглощают леса и океаны, а около 40% остается в воздухе. Кстати, некоторые ученые считают, что зеленые насаждения неспособны втягивать слишком большое количество диоксида углерода, а значит, где-то на нашей планете «спрятаны» большие запасы этого газа.
Геологи решили изучить состав воздуха над пустыней. Взяв пробы и проанализировав их, они были сильно удивлены. Оказалось, что воздух над засушливым регионом чист. Но если в Такла-Макан практически нет растительности, что тогда поглощает углекислый газ? Над другими аналогичными безводными и безлесными территориями наблюдается высокий уровень диоксида углерода.
Профессор Ли Янь из Китайской академии наук вместе с коллегами десять лет пытались разгадать, куда над пустыней исчезает углекислый газ. Все замеры и датчики регулярно показывали его отсутствие над Такла-Макан. Тогда ученые решили изучить песок: вдруг он обладает какими-то необычными свойствами. К величайшему своему изумлению специалисты обнаружили в нем содержание щелочи, которая поглощает диоксид углерода.
На этом открытии геологи не остановились. В скором времени были организованы несколько экспедиций в разные части пустыни, где ученые с помощью специального оборудования произвели заборы грунта из глубин Такла-Макан. В добытых образцах была обнаружена вода. Это позволило ученым сделать предположение, что под пустыней, на глубине, залегают каверны, заполненные жидкостью. Последующие зондирования подтвердили эту догадку. Под Такла-Макан действительно плещется целое море, которое и очищает небо над пустыней от углекислого газа.
«Еще никогда люди не осмеливались представить себе такое количество воды под песком. Возможно, наше исследование поможет изменить представление о пустынях» — говорит профессор Ли Янь
Ученые предположили, что вода из редко выпадающих над пустыней осадков, из ледников окрестных гор, из рек, впадающих в Такла-Макан, на протяжении долгих лет просачивалась в каверны. Возможно, на накопление такого количества жидкости ушли тысячи лет. По мере своего «путешествия» вода вымывала из почвы соли, доставляя их в море под пустыней. Когда жидкости под Такла-Макан скопилось много, она начала поглощать углекислый газ из воздуха над засушливым регионом.
Бомба замедленного действия
Однако ученые несколько обеспокоены таким открытием. Содержащееся количество диоксида углерода в подземном море может быть слишком велико, ведь он словно консервируется под пустыней. Если вода найдет выход на поверхность, то это может привести к экологическим проблемам и не только. Сам по себе углекислый газ не опасен, но его большие концентрации могут влиять на самочувствие и здоровье людей.
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