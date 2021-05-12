Паразит, который живет во рту

О мокрицах, поедающих язык, известно уже несколько десятилетий, но только в последние годы начались обширные исследования их жизненного цикла и поведения.



Считается, что все виды языковых мокриц начинают свою жизнь самцами, дрейфуя в океане в поисках рыбы, к которой можно прицепиться.



Похоже, что каждый вид мокриц — а их на данный момент идентифицировано более 280 — нацелен только на один вид рыб.



Как только мокрица находит рыбу-хозяина подходящего вида, она проплывает через жабры рыбы, после чего устраивается в её пасти как у себя дома.



Если у рыбы-хозяина не имеется других мокриц, особь проникает в рот, где крепится к языку.



Используя свои передние когти, существо перерезает кровеносные сосуды на языке, после чего начинает питаться кровью рыбы.



За это время самец превращается в самку — его тело вместе с лапками, которые он использует, чтобы держаться за рыбу, увеличивается в несколько раз.



Тем временем его глаза сужаются, поскольку ему больше уже не нужно перемещаться.



Когда язык рыбы в конце концов отмирает и из-за недостатка крови отваливается, языковая мокрица цепляется за культю языка и эффективно его заменяет.



Согласно исследованию 1983 года, мокрица «заменяет механическую функцию языка», помогая рыбе во время кормления удерживать добычу у нёба.



Это единственный известный вид паразита, который полностью заменяет функцию органа своего хозяина.



В дальнейшем паразит будет жить во рту рыбы до конца её жизни, питаясь кровью и слизью рыбы, но в остальном не причиняя ей никакого другого вреда.



Если мокрица, попавшая в рыбу-хозяина, обнаружит, что там уже имеется самка, она останется самцом меньшего размера, закрепившись на рыбьих жабрах.



Самцы всю свою жизнь проживают в жабрах, иногда размножаясь с самками внутри рыбы, производя детёнышей, которые после рождения выходят через жабры в поисках собственного хозяина.



У рыб может быть несколько самцов, а также самка, отче такие рыбы обычно имеют недостаточный вес — вероятно, из-за того, что одновременно несколько паразитов питаются их кровью.



Во время лабораторных исследований было замечено, что паразиты покидают рот рыбы только после её смерти, часто цепляясь за её голову или тело.



Однако мало что известно о том, что происходит с мокрицами, хозяева которых умирают в дикой природе.



Вероятно, что, как и в случае с большинством видов паразитов, смерть хозяина означает вероятную смерть паразита.