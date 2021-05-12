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Паразит, который живет во рту

Паразит, который живет во рту (3 фото)

Автор:
12 мая 2021 08:59
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Cymothoa exigua   в мире   паразит   познавательно   рыба   удивительно   фото   
936
3
Cymothoa exigua — паразит, который проникает в рот рыбы, съедает её язык, а затем занимает его место.

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Метки: Cymothoa exigua   в мире   паразит   познавательно   рыба   удивительно   фото   
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7  комментариев
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21k
Батончик с маком Час назад
Ужас. Мало того что язык съедают, так ещё и сношаются во рту
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11k
Evil 20 минут назад
Выражение "во рту насрали" заиграло новыми красками
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2k
PLT LDR Полчаса назад
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8k
Павел Час назад
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8k
Клёст Час назад
Фффу, б@я
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42k
doker Час назад
"... как и в случае с большинством видов паразитов, смерть хозяина означает вероятную смерть паразита."
Как-то неоднозначно...
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3k
Горожанин Час назад
У Природы единые законы. В человеческом социуме и геополитике все точно так же))
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