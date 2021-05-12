Паразит, который живет во рту

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Cymothoa exigua — паразит, который проникает в рот рыбы, съедает её язык, а затем занимает его место.
Это история настолько ужасна, что кажется выдуманной: о паразите, который откусывает язык своего хозяина, занимая его место и живя во рту всю оставшуюся жизнь.
Однако, языковая мокрица, поедающая язык, на самом деле существует и живёт во рту рыб, и недавно одно из таких созданий было обнаружено потрясённым студентом в Южной Африке.
Однако, языковая мокрица, поедающая язык, на самом деле существует и живёт во рту рыб, и недавно одно из таких созданий было обнаружено потрясённым студентом в Южной Африке.
27-летний Дон Маркс (Don Marx) из Кейптауна, ловил рыбу возле мыса Агульхас, когда поймал 2,7-килаграммовую рыбу-плотника, в пасти которой нашёл безбилетного пассажира.
Маркс, который занимается изучением морской биологии, слышал о языковых мокрицах, но никогда не видел их в дикой природе — поэтому сделал снимок, чтобы запечатлеть этот момент.
Но после того, как он отправил фотографию профессору Нико Смиту (Nico Smit), зоологу из Северо-Западного университета, он был рад узнать то, что конкретно этот вид мокриц никогда раньше не фотографировался.
«Будучи морским учёным и занимаясь рыбной ловлей с юных лет, мне приходилось наблюдать паразитов, обитающих в рыбе и акулах», — рассказал он.
«Но ничто не могло меня подготовить к моменту, когда я, открыв пасть плотнику, увидел этого голубоглазого инопланетянина с усами, который смотрел на меня.»
«Этот особый вид мокриц, питающихся языком, использует в качестве хозяев только плотников и многие годы ускользал от учёных.»
«Когда же мы позволяем себе замедлиться и оглянуться вокруг, природа открывает нам всю свою магию.»
Маркс, который занимается изучением морской биологии, слышал о языковых мокрицах, но никогда не видел их в дикой природе — поэтому сделал снимок, чтобы запечатлеть этот момент.
Но после того, как он отправил фотографию профессору Нико Смиту (Nico Smit), зоологу из Северо-Западного университета, он был рад узнать то, что конкретно этот вид мокриц никогда раньше не фотографировался.
«Будучи морским учёным и занимаясь рыбной ловлей с юных лет, мне приходилось наблюдать паразитов, обитающих в рыбе и акулах», — рассказал он.
«Но ничто не могло меня подготовить к моменту, когда я, открыв пасть плотнику, увидел этого голубоглазого инопланетянина с усами, который смотрел на меня.»
«Этот особый вид мокриц, питающихся языком, использует в качестве хозяев только плотников и многие годы ускользал от учёных.»
«Когда же мы позволяем себе замедлиться и оглянуться вокруг, природа открывает нам всю свою магию.»
О мокрицах, поедающих язык, известно уже несколько десятилетий, но только в последние годы начались обширные исследования их жизненного цикла и поведения.
Считается, что все виды языковых мокриц начинают свою жизнь самцами, дрейфуя в океане в поисках рыбы, к которой можно прицепиться.
Похоже, что каждый вид мокриц — а их на данный момент идентифицировано более 280 — нацелен только на один вид рыб.
Как только мокрица находит рыбу-хозяина подходящего вида, она проплывает через жабры рыбы, после чего устраивается в её пасти как у себя дома.
Если у рыбы-хозяина не имеется других мокриц, особь проникает в рот, где крепится к языку.
Используя свои передние когти, существо перерезает кровеносные сосуды на языке, после чего начинает питаться кровью рыбы.
За это время самец превращается в самку — его тело вместе с лапками, которые он использует, чтобы держаться за рыбу, увеличивается в несколько раз.
Тем временем его глаза сужаются, поскольку ему больше уже не нужно перемещаться.
Когда язык рыбы в конце концов отмирает и из-за недостатка крови отваливается, языковая мокрица цепляется за культю языка и эффективно его заменяет.
Согласно исследованию 1983 года, мокрица «заменяет механическую функцию языка», помогая рыбе во время кормления удерживать добычу у нёба.
Это единственный известный вид паразита, который полностью заменяет функцию органа своего хозяина.
В дальнейшем паразит будет жить во рту рыбы до конца её жизни, питаясь кровью и слизью рыбы, но в остальном не причиняя ей никакого другого вреда.
Если мокрица, попавшая в рыбу-хозяина, обнаружит, что там уже имеется самка, она останется самцом меньшего размера, закрепившись на рыбьих жабрах.
Самцы всю свою жизнь проживают в жабрах, иногда размножаясь с самками внутри рыбы, производя детёнышей, которые после рождения выходят через жабры в поисках собственного хозяина.
У рыб может быть несколько самцов, а также самка, отче такие рыбы обычно имеют недостаточный вес — вероятно, из-за того, что одновременно несколько паразитов питаются их кровью.
Во время лабораторных исследований было замечено, что паразиты покидают рот рыбы только после её смерти, часто цепляясь за её голову или тело.
Однако мало что известно о том, что происходит с мокрицами, хозяева которых умирают в дикой природе.
Вероятно, что, как и в случае с большинством видов паразитов, смерть хозяина означает вероятную смерть паразита.
Считается, что все виды языковых мокриц начинают свою жизнь самцами, дрейфуя в океане в поисках рыбы, к которой можно прицепиться.
Похоже, что каждый вид мокриц — а их на данный момент идентифицировано более 280 — нацелен только на один вид рыб.
Как только мокрица находит рыбу-хозяина подходящего вида, она проплывает через жабры рыбы, после чего устраивается в её пасти как у себя дома.
Если у рыбы-хозяина не имеется других мокриц, особь проникает в рот, где крепится к языку.
Используя свои передние когти, существо перерезает кровеносные сосуды на языке, после чего начинает питаться кровью рыбы.
За это время самец превращается в самку — его тело вместе с лапками, которые он использует, чтобы держаться за рыбу, увеличивается в несколько раз.
Тем временем его глаза сужаются, поскольку ему больше уже не нужно перемещаться.
Когда язык рыбы в конце концов отмирает и из-за недостатка крови отваливается, языковая мокрица цепляется за культю языка и эффективно его заменяет.
Согласно исследованию 1983 года, мокрица «заменяет механическую функцию языка», помогая рыбе во время кормления удерживать добычу у нёба.
Это единственный известный вид паразита, который полностью заменяет функцию органа своего хозяина.
В дальнейшем паразит будет жить во рту рыбы до конца её жизни, питаясь кровью и слизью рыбы, но в остальном не причиняя ей никакого другого вреда.
Если мокрица, попавшая в рыбу-хозяина, обнаружит, что там уже имеется самка, она останется самцом меньшего размера, закрепившись на рыбьих жабрах.
Самцы всю свою жизнь проживают в жабрах, иногда размножаясь с самками внутри рыбы, производя детёнышей, которые после рождения выходят через жабры в поисках собственного хозяина.
У рыб может быть несколько самцов, а также самка, отче такие рыбы обычно имеют недостаточный вес — вероятно, из-за того, что одновременно несколько паразитов питаются их кровью.
Во время лабораторных исследований было замечено, что паразиты покидают рот рыбы только после её смерти, часто цепляясь за её голову или тело.
Однако мало что известно о том, что происходит с мокрицами, хозяева которых умирают в дикой природе.
Вероятно, что, как и в случае с большинством видов паразитов, смерть хозяина означает вероятную смерть паразита.
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