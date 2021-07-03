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Видео: убежавшая из дома собака вернулась ночью и начала звонить в дверь

Видео: убежавшая из дома собака вернулась ночью и начала звонить в дверь (5 фото + 1 видео)

Автор:
03 июля 2021 13:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   вот это да!   камера наблюдения   собака   удивительно   умная собака   
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Жительница Гринвилля (Северная Каролина, США) Мэри Линн поделилась в соцсетях записью, сделанной видеокамерой дверного звонка. У Мэри днем убежала собака по кличке Раджа - ее напугали звуки фейерверка на соседнем участке. В три часа ночи Раджа вернулась и несколько раз нажала носом на дверной звонок, чтобы ее впустили обратно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   вот это да!   камера наблюдения   собака   удивительно   умная собака   
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Борис 46 минут назад
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