Видео: убежавшая из дома собака вернулась ночью и начала звонить в дверь

В целости и сохранности: Мэри Линн говорит, что никогда не учила Раджу пользоваться дверным звонком, и добавила, что понятия не имела, что ее собака даже знала, что это за устройство.



"Она не выходит во двор, кроме как в машину, поэтому она ни разу не видела, чтобы мы звонили в дверь. Когда она вернулась, то боялась, что ее будут ругать. А мы были просто счастливы, что она снова дома. Вся в каких-то колючках, извалявшаяся в грязи... Похоже, она прекрасно провела время".