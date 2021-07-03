Видео: убежавшая из дома собака вернулась ночью и начала звонить в дверь

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Жительница Гринвилля (Северная Каролина, США) Мэри Линн поделилась в соцсетях записью, сделанной видеокамерой дверного звонка. У Мэри днем убежала собака по кличке Раджа - ее напугали звуки фейерверка на соседнем участке. В три часа ночи Раджа вернулась и несколько раз нажала носом на дверной звонок, чтобы ее впустили обратно.
Мэри и ее муж, к тому моменту уже объездившие всю округу в поисках пропавшего питомца и опубликовавшие в Фейсбуке пост с просьбой о помощи в поисках, не поверили своим ушам и глазам, увидев на пороге драгоценную пропажу.
Они понятия не имели, что Раджа умеет пользоваться дверным звонком!
"Мы с мужем ездили ее искать. Уже собирались обзвонить все местные приюты - вдруг кто-то отвел ее туда. А она просто пришла сама и позвонила в дверь".
В целости и сохранности: Мэри Линн говорит, что никогда не учила Раджу пользоваться дверным звонком, и добавила, что понятия не имела, что ее собака даже знала, что это за устройство.
"Она не выходит во двор, кроме как в машину, поэтому она ни разу не видела, чтобы мы звонили в дверь. Когда она вернулась, то боялась, что ее будут ругать. А мы были просто счастливы, что она снова дома. Вся в каких-то колючках, извалявшаяся в грязи... Похоже, она прекрасно провела время".
"Она не выходит во двор, кроме как в машину, поэтому она ни разу не видела, чтобы мы звонили в дверь. Когда она вернулась, то боялась, что ее будут ругать. А мы были просто счастливы, что она снова дома. Вся в каких-то колючках, извалявшаяся в грязи... Похоже, она прекрасно провела время".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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