И ведь кто-то это носит: 25 прикидов, от которых просто глаза на лоб

Самоуверенности этих модников можно только позавидовать! Ну, надо сказать, они выполняют важную функцию: глядя на них, понимаешь, что ты по сравнению с ними - просто образец изящества и вкуса.

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