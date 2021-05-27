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И ведь кто-то это носит: 25 прикидов, от которых просто глаза на лоб

И ведь кто-то это носит: 25 прикидов, от которых просто глаза на лоб (26 фото)

Автор:
27 мая 2021 18:04
Сообщество : Юмор
Метки: дурацкая мода   дурацкая одежда   и такое бывает   модники   модники полегче   ну и ну   странные люди   
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Самоуверенности этих модников можно только позавидовать! Ну, надо сказать, они выполняют важную функцию: глядя на них, понимаешь, что ты по сравнению с ними - просто образец изящества и вкуса.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дурацкая мода   дурацкая одежда   и такое бывает   модники   модники полегче   ну и ну   странные люди   
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кира Час назад
Киску на последней фотке жалко.
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