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Тонкий литературный: пост, который по-настоящему поймут образованные люди

Тонкий литературный: пост, который по-настоящему поймут образованные люди (19 фото)

Автор:
02 июля 2021 13:29
Сообщество : Юмор
Метки: Лев Толстой   литература   литературный юмор   
2186
19

Уверен, каждый из вас найдёт нечто такое, что заставит его улыбнуться (это как минимум). В центре внимания Гоголь с его кликбейтными заголовками и словоохотливый Лев Николаевич.

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Метки: Лев Толстой   литература   литературный юмор   
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2k
Максим Час назад
Если про Толстого верно, достаточно лицемерный человек был, да и писал "размашисто". То Достоевского как-то обошли стороной. Очень глубокий и часто не понимаемый писатель.
Булгаков смешно, с удовольствием вспомнил всё, что читал. Роман в романе и кот улыбнули)
Гоголь конечно же гений.
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22k
SerGProS 3 минуты назад
Не читал "Война и мир" из принципа. Этим произведением буквально за.е.б..ли в школе! А вот "Бесов" Достоевского , чего-то сам надумал прочитать.

Всякий артхаусный бред Кастанеды и Коэльо тоже не читал, 2-3 главы и все - ну нафиг.

- Вы читали Пауло Коэльо
- Нет
- Ну и дурак!
- А вы?!
- А я первый спросил.
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65k
Добрый человек. 13 минут назад
А мне симпатичен образ Наташи Ростовой..
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56k
Парагвайский шпион 17 минут назад
Тоже подбешивался с огромного количества текста на французском, когда читал Войну и Мир.
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6k
ваня панкин 24 минуты назад
чехов мой любимый писатель...
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3k
Нечаинка Час назад
Комментарий к фото
В этом и разница между посредственной и настоящей литературой.
Нынешний "экшн", в основном, ни о чем, кроме действий. Скудный язык, перенасыщение действиями. В большей части абсолютно непрописанные персонажи. которые только двигаются, но фиг их знает, кто они, и чего им вообще надо.
Соглашусь, что классика, конечно, перенасыщена описаниями. Но раньше читалось легче, сейчас расслабились на "экшене", трудно читать, если сюжет развивается медленно, не до описаний.
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