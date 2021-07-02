Тонкий литературный: пост, который по-настоящему поймут образованные люди

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Уверен, каждый из вас найдёт нечто такое, что заставит его улыбнуться (это как минимум). В центре внимания Гоголь с его кликбейтными заголовками и словоохотливый Лев Николаевич.
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А вы наслаждались в школе творчеством Льва Николаевича?
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Булгаков смешно, с удовольствием вспомнил всё, что читал. Роман в романе и кот улыбнули)
Гоголь конечно же гений.
Смешно к представленным выше картинкам. Понимаете? То есть представили ряд примеров, в одном случае отметив особенность произведение - рассказ в рассказе, в другом случае забавную замену собаки на кота. Мне показалось это любопытным. И ни слова про приведенные Вами произведения.
Вам всегда нужно всё разжевывать как для дебила? Какие-то сложности с усваиванием прочитанного?
Стало немного понятней? Успокоились?)
PS сарказм удел интеллектуалов (с) То есть точно не Ваше. Указывать смайлом, что только что был сарказм, это тоже забавно!)
Всякий артхаусный бред Кастанеды и Коэльо тоже не читал, 2-3 главы и все - ну нафиг.
- Вы читали Пауло Коэльо
- Нет
- Ну и дурак!
- А вы?!
- А я первый спросил.
Нынешний "экшн", в основном, ни о чем, кроме действий. Скудный язык, перенасыщение действиями. В большей части абсолютно непрописанные персонажи. которые только двигаются, но фиг их знает, кто они, и чего им вообще надо.
Соглашусь, что классика, конечно, перенасыщена описаниями. Но раньше читалось легче, сейчас расслабились на "экшене", трудно читать, если сюжет развивается медленно, не до описаний.
1. Вы не читаете современную литературу.
2. Вы читаете современную литературу, но только хлам.
В обоих случаях Ваша вина. Может Коэльо? Брэдбери? Вербер? Тот же Азимов, ушедший около трех десятков лет от нас. Авторов масса. Классика не вся такая уж "хорошая", тот же Толстой ближе бульварному чтиву. Вот, например, Салтыков-Щедрин:
«Толстой говорит о вселюбии, а у самого 30 тысяч рублей доходу, живет для показу в каморке и шьет себе сапоги, а в передней лакей в белом галстуке, это, дескать, не я, а жена. А Михайловскому, Скабинечеву и иным есть нечего. Особливо последнему. Обиднее всего, что ни Некрасов, ни Тургенев ни обола Литературному фонду не оставили, а от Толстого и ждать нечего…»
Читайте! Поверьте, литература эволюционирует не хуже живого организма. И современные авторы запомнятся потомкам.
Если Вы сумели дочитать эту фразу до конца, Вы меня поймёте.
Сегодня нужно писать, как писал Чехов.