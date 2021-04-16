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Наш Колумб: почему Александра Николаевича Островского называют «Колумбом Замоскворечья»?

Наш Колумб: почему Александра Николаевича Островского называют «Колумбом Замоскворечья»? (3 фото)

Автор:
16 апреля 2021 10:28
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: замоскворечье   колумб   купечество   литература   островский   почемучка   прозвище   
455
3

Почему Островского часто называют «Колумбом Замоскворечья»?

Источник:

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Метки: замоскворечье   колумб   купечество   литература   островский   почемучка   прозвище   
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1  комментарий
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Гиви Час назад
У меня такое ощущение, что посты (т.е. статьи, новости, события и т.д.) которые есть у нас- копипастят и отправляют им, а потом отправляют нам обратно уже в переводе с английского на русский. Т.е. сначала с русского переведут на английский язык, а после с англо обратно на русский.
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Galateya

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