Одним из первых произведений Островского стали «Записки замоскворецкого жителя», опубликованные в 1847 году в газете «Московский городской листок». В нем автор ярко описывает особенности быта и жизненного уклада представителей купечества. Купцы предстают перед читателем как жители отдельно взятой страны, на территории которой царит гнетущая атмосфера косности.

Но автор подробно рассматривал не только отрицательные стороны представителей этого сословия. Он искренне восхищался, к примеру, их умением на протяжении долгих столетий сохранять чистоту религиозной мысли и устоев. Столь детально и подробно и при этом ярко, художественно и выпукло до Островского купечество не рассматривал ни один автор. Собственно, после этого Александра Николаевича и стали называть «Колумбом Замоскворечья», проводя аналогию с первооткрывателем: как Колумб открыл для мира Америку, так и Островский явил людям истинную суть купечества.

Хотя во многом малая родина и расстраивала великого драматурга, все же он очень сильно ее любил и писал о ней: «Я знаю тебя, Замоскворечье… Знаю тебя в праздники и будни, в горе и радости, знаю, что творится и деется по твоим широким улицам и мелким частым переулкам». Замоскворечье для него было символом Москвы, к которой Островский испытывал трепетные чувства, считая ярким памятником русской культуры и народной памяти.