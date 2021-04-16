Почему Островского часто называют «Колумбом Замоскворечья»?
Именно в Замоскворечье – московском районе, где проживало огромное количество представителей купечества и среднего класса, и родился будущий великий драматург. С детских лет он впитывал особый местный колорит. Мать мальчика рано скончалась, а отец – известный адвокат надеялся, что наследник продолжит его дело. Островский действительно поступил на юридический факультет. Но это стало больше отправной точкой в его становлении как литератора, поскольку в университете он познакомился с талантливыми преподавателями, привившими студенту интерес к увлеченным литературным спорам и диспутам.
Поняв, что юриспруденция – это не то, чем он хотел бы заниматься, юноша бросил учебу и по настоянию отца поступил на работу в суд мелким чиновником. Эта скромная должность на самом деле раскрыла перед Островским невероятные перспективы и позволила наблюдать за самыми разнообразными человеческими характерами и умами, изобретавшими сотни мошеннических схем, начиная с простейших и заканчивая виртуозными.
Именно стремление облечь накопленные впечатления в литературную форму и вершить над представителями купечества свой особый суд и дало будущему писателю толчок к занятиям драматургией. Первая же пьеса под названием «Свои люди – сочтемся» принесла автору всенародное признание. Но острая сатира и злободневная тема наряду с интересом ценителей и критиков привлекли внимание и цензоров. Пьесу запретили ставить, а ее автор надолго попал под полицейский присмотр.
Одним из первых произведений Островского стали «Записки замоскворецкого жителя», опубликованные в 1847 году в газете «Московский городской листок». В нем автор ярко описывает особенности быта и жизненного уклада представителей купечества. Купцы предстают перед читателем как жители отдельно взятой страны, на территории которой царит гнетущая атмосфера косности.
Но автор подробно рассматривал не только отрицательные стороны представителей этого сословия. Он искренне восхищался, к примеру, их умением на протяжении долгих столетий сохранять чистоту религиозной мысли и устоев. Столь детально и подробно и при этом ярко, художественно и выпукло до Островского купечество не рассматривал ни один автор. Собственно, после этого Александра Николаевича и стали называть «Колумбом Замоскворечья», проводя аналогию с первооткрывателем: как Колумб открыл для мира Америку, так и Островский явил людям истинную суть купечества.
Хотя во многом малая родина и расстраивала великого драматурга, все же он очень сильно ее любил и писал о ней: «Я знаю тебя, Замоскворечье… Знаю тебя в праздники и будни, в горе и радости, знаю, что творится и деется по твоим широким улицам и мелким частым переулкам». Замоскворечье для него было символом Москвы, к которой Островский испытывал трепетные чувства, считая ярким памятником русской культуры и народной памяти.
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