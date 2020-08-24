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1 сентября в России. Как изменится процесс обучения в стране

1 сентября в России. Как изменится процесс обучения в стране (3 фото)

Автор:
24 августа 2020 08:34
Сообщество : Жить в России
Метки: 1 сентября   COVID-19   вуз   коронавирус   образование   обучение   школа   
1449
3

Коротко затронем особенности процесса обучения в школах, вузах и детских садах.

Источник:

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Метки: 1 сентября   COVID-19   вуз   коронавирус   образование   обучение   школа   
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6  комментариев
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15k
SolomonA Час назад
Еще один важный момент забыли - согласно МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации»(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2020)

1.11. Не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих хронические заболевания.
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892k
Никифоридис Автор поста 51 минуту назад
Жалко, что поздно нашёл эту картинку. Надо было её на главную взять)))))

Жалко, что поздно нашёл эту картинку. Надо было её на главную взять)))))
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529
Hornet Час назад
Ровно было на бумаге, да забыли про овраги.
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892k
Никифоридис Автор поста Hornet 50 минут назад
Ну сады нормально работают. Дети даже меньше болеть стали. Никто теперь не водит сопливых и с температурой в сад. Всего-то нужно было медсестру на входе с ИФ-термометром поставить )
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18k
pssst Никифоридис 49 минут назад
Инфра-фиолетовым?
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529
Hornet Никифоридис 42 минуты назад
Сады в некоторых регионах только с 1 сентября запустят. Сопливых не водят сезон не тот, да и работают только дежурные группы. С температурой и так не водили, воспитатели отслеживали, им головная боль ник чему. А от сопливых еще не заражался никто.
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