1 сентября в России. Как изменится процесс обучения в стране

Каких изменений следует ожидать?

Линейки отменят, но не везде/всем

Во многих регионах страны линейки отменят. Но здесь всё зависит от региона и муниципального образования.

Перемены перестанут быть общими

Чтобы не допустить скопления детей в коридорах для разных классов перемены будут начинаться в разное время.

Кабинетная система

В тех школах, в которых это возможно, дети перестанут ходить из класса в класс. Теперь учителя будут посещать помещения, закреплённые за тем или иным классом.

Проверка температуры

Температуру учащихся также будут проверять перед входом в школу.

Маски

Работники столовых, преподаватели, учителя и родители будут обязаны носить медицинские маски.

Антисептики

Перед входом в школу/столовую/класс появятся антисептические средства.

Дистанционное образование

Для факультативных занятий рекомендован формат дистанционного обучения

Высшее образование и среднеспециальное

Если коротко

Для студентов действуют все те же правила, что и для прочих образовательных учреждений за одним исключением — каждый вуз может вводить свои дополнительные меры защиты студентов и преподавателей. И если в учреждениях начального и среднего образования учащиеся не будут обязаны носить маски, то студенты вузов будут обязаны находиться в стенах вузов в масках.

Иностранные студенты

Все иностранные студенты должны сдать тест на коронавирус. Иностранные студенты, прибывшие в Россию, должны соблюдать 14-дневную изоляцию и на 10-12 день сдать тест на наличие вируса.

Общежития

Общежитие будет работать в обычном режиме.

Полный текст рекомендаций Роспотребнадзора

№ 02/8900-2020-24 от 08.05.2020

I Общие положения

1. Перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение (групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок.

3. По возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе (группе).

4. Исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) в одну группу продленного дня, не допускать формирование «вечерних дежурных» групп.

5. Исключить проведение массовых мероприятий

6. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при проведении «утреннего фильтра».

7. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

8. Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов (групп).

9. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитанников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.

10. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.

11. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.

12. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.

13. Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие детей.

14. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

15. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.

16. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

17. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.

18. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

19. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.

II Рекомендации по проведению экзаменов и итоговой аттестации

1. Провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после завершения.

2. При проведении итоговой аттестации, экзаменов в общеобразовательных организациях при входе в здание обеспечить проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения обучающихся и персонала с признаками респираторных заболеваний.

3. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

4. Составить график прихода на экзамен обучающихся и персонала в целях максимального разобщения обучающихся при проведении утренней термометрии.

5. Исключить скопление детей в зоне рекреации.

6. В местах проведения экзаменов обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку).

7. Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей.8. Обеспечить персонал, присутствующий на экзамене средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки).

9. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов.