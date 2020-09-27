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Воронежская школьница показала разницу между учебником и заданием ЕГЭ и получила 100 баллов

Воронежская школьница показала разницу между учебником и заданием ЕГЭ и получила 100 баллов (5 фото)

Автор:
27 сентября 2020 01:45
Сообщество : Жить в России
Метки: 100 баллов   абитуриент   апелляция   вуз   егэ   обществознание   учебник   
511
5
По итогам тестирования Дарье Ковалёвой сначала дали только 99 баллов, но она пришла на заседание апелляционной комиссии с учебником по обществознанию и убедила всех в своей правоте.

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Метки: 100 баллов   абитуриент   апелляция   вуз   егэ   обществознание   учебник   
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4  комментария
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7k
Cornho 53 минуты назад
Господи, и эту ересь сдают на ЕГЭ??
Вертикальная лестница, горизонтальная лестница... Кому это нужно?
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13k
vikklu 47 минут назад
Вот поступила она в "престижнейших российский вуз: национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)". И кем выйдет, закончи она его даже с красным дипломом? Эффективным менеджером незнайчего? Какую такую экономику она исследовать будет? Как нефть по трубам течёт и как бабло в карман правящей верхушки капает? Так там своих "эффективных", кои являются братьями/сватьями/сёстрами хватает. Конечно, удачи ей, но по-моему, не туда она пошла.
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291
im240 55 минут назад
Умная. Но зачем-то такой помоечный вуз выбрала...
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71k
Я Только спросить. Час назад
В этом мире нужно зубами прогрызат себе дорогу.
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