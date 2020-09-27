Воронежская школьница показала разницу между учебником и заданием ЕГЭ и получила 100 баллов

По итогам тестирования Дарье Ковалёвой сначала дали только 99 баллов, но она пришла на заседание апелляционной комиссии с учебником по обществознанию и убедила всех в своей правоте.
– Я думаю, каждый одиннадцатиклассник меня поймёт. Сто баллов для каждого – большая цель и мечта. И каждый стремится к этой цифре. После апелляции я, конечно, была очень рада, – призналась Дарья.
Девушке удалось поступить "на бюджет" в престижнейших российский вуз: национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). С общим результатов в 374 балла она стала первокурсницей факультета социальных наук.
Девушке удалось поступить "на бюджет" в престижнейших российский вуз: национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). С общим результатов в 374 балла она стала первокурсницей факультета социальных наук.
А тот балл поначалу Даша потеряла из-за определения социальной мобильности.
Доцент кафедры зарубежной истории Воронежского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук Галина Лепёхина, председатель предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию:
– 25-е задание на экзамене предполагает вначале формулировку какого-либо понятия, а затем составление двух предложений с использованием этого понятия. Соответственно получается, что когда понятие изложено не совсем корректно – оно есть, но с недочетами, – мы ставим один балл, а если оно дано безупречно, то мы ставим два балла. У пришедшей на апелляцию девушки в целом была очень хорошая работа, но именно в определении, как мы посчитали, был допущен недочет. Ей нужно было сделать определение социальной мобильности. Если коротко, это перемещение по социальной лестнице, или изменение положения в социальной структуре. Но есть мобильность вертикальная, которая предполагает обязательное изменение статуса, например, человек был успешным предпринимателем, разорился и стал бомжом – это нисходящая вертикаль. А кроме этого есть горизонтальная мобильность: женщина работала учителем школы № 55, а потом перевелась в школу № 88. При этом её социальный статус не изменился. У девушки в определении было сказано, что статус изменяется, то есть то, что отвечает вертикальной мобильности, она указала. Но надо было дать более общее понятие, определение должно было быть более широким, чтобы включало и горизонтальную мобильность тоже.
Но этот термин Дарья Ковалёва выучила наизусть по учебнику под редакцией Марианны Кудиной, Марины Рыбаковой и Галины Пушкарёвой, с которым девушка и пришла на апелляцию. Членов конфликтной комиссии удивил этот факт. Так, доцент кафедры социологии ВГУ Александр Довейко назвал подход авторов пособия к определению слишком усечённым: "...упрощать задачу – не значит сделать её так, что она потом не годится для решения конкретных вопросов".
Поскольку выпускница показала глубокие знания, апелляционная комиссия сочла, что Дарья не должна отвечать за некорректное изложение материала в учебнике. И ей добавили балл до максимально возможного!
Доцент кафедры зарубежной истории Воронежского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук Галина Лепёхина, председатель предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию:
– 25-е задание на экзамене предполагает вначале формулировку какого-либо понятия, а затем составление двух предложений с использованием этого понятия. Соответственно получается, что когда понятие изложено не совсем корректно – оно есть, но с недочетами, – мы ставим один балл, а если оно дано безупречно, то мы ставим два балла. У пришедшей на апелляцию девушки в целом была очень хорошая работа, но именно в определении, как мы посчитали, был допущен недочет. Ей нужно было сделать определение социальной мобильности. Если коротко, это перемещение по социальной лестнице, или изменение положения в социальной структуре. Но есть мобильность вертикальная, которая предполагает обязательное изменение статуса, например, человек был успешным предпринимателем, разорился и стал бомжом – это нисходящая вертикаль. А кроме этого есть горизонтальная мобильность: женщина работала учителем школы № 55, а потом перевелась в школу № 88. При этом её социальный статус не изменился. У девушки в определении было сказано, что статус изменяется, то есть то, что отвечает вертикальной мобильности, она указала. Но надо было дать более общее понятие, определение должно было быть более широким, чтобы включало и горизонтальную мобильность тоже.
Но этот термин Дарья Ковалёва выучила наизусть по учебнику под редакцией Марианны Кудиной, Марины Рыбаковой и Галины Пушкарёвой, с которым девушка и пришла на апелляцию. Членов конфликтной комиссии удивил этот факт. Так, доцент кафедры социологии ВГУ Александр Довейко назвал подход авторов пособия к определению слишком усечённым: "...упрощать задачу – не значит сделать её так, что она потом не годится для решения конкретных вопросов".
Поскольку выпускница показала глубокие знания, апелляционная комиссия сочла, что Дарья не должна отвечать за некорректное изложение материала в учебнике. И ей добавили балл до максимально возможного!
Марина Рыбакова, доктор социологических наук, МГУ, автор учебника:
- Никакой ошибки нет, потому что определение очень четко выдержано.
Авторы злополучного учебника по обществознанию работали над ним три года, и он прошел государственную экспертизу, чтобы попасть в федеральный перечень учебников. Российская академия наук РАН проверяла научное содержание, а Российская академия образования — соответствие возрастным и психологическим особенностям учащихся. Задания для ЕГЭ, хочется верить, тоже составляют не в подворотнях...
И тем не менее явный разнобой налицо. Департамент образования Воронежской области проинформировал о случившемся Рособрнадзор и Федеральный институт педагогических измерений. Но главный вопрос остается без ответа: почему выявлять несоответствия между учебниками и тестовыми заданиями приходится школьникам?
Отчего на этапе подготовки очередного ЕГЭ не взаимодействуют между составителями тестов, члены комиссий и авторы учебников? Особенно по гуманитарным наукам, где налицо разнообразие формулировок...
- Никакой ошибки нет, потому что определение очень четко выдержано.
Авторы злополучного учебника по обществознанию работали над ним три года, и он прошел государственную экспертизу, чтобы попасть в федеральный перечень учебников. Российская академия наук РАН проверяла научное содержание, а Российская академия образования — соответствие возрастным и психологическим особенностям учащихся. Задания для ЕГЭ, хочется верить, тоже составляют не в подворотнях...
И тем не менее явный разнобой налицо. Департамент образования Воронежской области проинформировал о случившемся Рособрнадзор и Федеральный институт педагогических измерений. Но главный вопрос остается без ответа: почему выявлять несоответствия между учебниками и тестовыми заданиями приходится школьникам?
Отчего на этапе подготовки очередного ЕГЭ не взаимодействуют между составителями тестов, члены комиссий и авторы учебников? Особенно по гуманитарным наукам, где налицо разнообразие формулировок...
В коронавирусном 2020-м в Воронежской области двум выпускникам удалось набрать на ЕГЭ 300 баллов по сумме трех предметов: Денис Швейкин получил максимальную оценку по русскому языку, математике и информатике, а Роман Дегтярев сдал на 100 баллов русский, математику и физику.
Еще четверо учащихся получили 200 баллов по сумме двух предметов. А всего в Воронежской области этим летом набралось 73 "стобалльника".
Еще четверо учащихся получили 200 баллов по сумме двух предметов. А всего в Воронежской области этим летом набралось 73 "стобалльника".
Учительница химии, написавшая ЕГЭ, удивилась оценке экзамена
В этом году многие выпускники получили крайне низкие баллы за экзамен по химии. Вместе со школьниками 11 класса писала ЕГЭ и преподаватель этого предмета из Красноярска Ольга Юмашева, решившая сдать его в качестве эксперимента...
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