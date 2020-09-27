Воронежская школьница показала разницу между учебником и заданием ЕГЭ и получила 100 баллов

Марина Рыбакова, доктор социологических наук, МГУ, автор учебника:

- Никакой ошибки нет, потому что определение очень четко выдержано.



Авторы злополучного учебника по обществознанию работали над ним три года, и он прошел государственную экспертизу, чтобы попасть в федеральный перечень учебников. Российская академия наук РАН проверяла научное содержание, а Российская академия образования — соответствие возрастным и психологическим особенностям учащихся. Задания для ЕГЭ, хочется верить, тоже составляют не в подворотнях...



И тем не менее явный разнобой налицо. Департамент образования Воронежской области проинформировал о случившемся Рособрнадзор и Федеральный институт педагогических измерений. Но главный вопрос остается без ответа: почему выявлять несоответствия между учебниками и тестовыми заданиями приходится школьникам?



Отчего на этапе подготовки очередного ЕГЭ не взаимодействуют между составителями тестов, члены комиссий и авторы учебников? Особенно по гуманитарным наукам, где налицо разнообразие формулировок...