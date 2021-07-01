30 красивых городских пейзажей со всего мира

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Городские ландшафты - это, конечно, не природа, но и в них есть своя прелесть. Все эти бетонные джунгли с высокими небоскребами и достопримечательностями, которые узнаются с первого взгляда, - любимая тема участников реддит-сообщества CityPorn: Beautiful Cityscapes. Но там же можно увидеть и снимки небольших городков, которые тоже радуют глаз.
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2. "Планировал этот снимок за несколько месяцев до приезда в США. Но не ожидал что солнце сделает рельсы золотыми. Иногда хорошая фотография - это результат редкой удачи"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: архитектура вид на город городские пейзажи городской пейзаж дизайн фото города фотографии городов
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