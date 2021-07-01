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30 красивых городских пейзажей со всего мира

30 красивых городских пейзажей со всего мира (31 фото)

Автор:
01 июля 2021 12:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   вид на город   городские пейзажи   городской пейзаж   дизайн   фото города   фотографии городов   
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31
Городские ландшафты - это, конечно, не природа, но и в них есть своя прелесть. Все эти бетонные джунгли с высокими небоскребами и достопримечательностями, которые узнаются с первого взгляда, - любимая тема участников реддит-сообщества CityPorn: Beautiful Cityscapes. Но там же можно увидеть и снимки небольших городков, которые тоже радуют глаз.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   вид на город   городские пейзажи   городской пейзаж   дизайн   фото города   фотографии городов   
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