В Китае построили волшебный отель из домиков на деревьях

WH Studio использует эти три элемента для создания вертикального ландшафта, в котором посетителю кажется, что он буквально карабкается по дереву. Домики и платформы повернуты под разными углами и соединяются лестницами по тому же принципу, как человек меняет направление, когда залезает на дерево, чтобы найти самый легкий путь. Это также позволило фирме создать несколько вариантов домиков с разными видами на местность.