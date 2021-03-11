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В Китае построили волшебный отель из домиков на деревьях

В Китае построили волшебный отель из домиков на деревьях (9 фото)

Автор:
11 марта 2021 21:34
Сообщество : Путешествия
Метки: Ханчжоу   архитектура   дизайн   китай   отель   
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Если в детстве вам посчастливилось побывать в домике на дереве, то вы наверняка помните, как в нем было уютно. Вспомнить или испытать это ощущение впервые теперь можно будет в чудесном отеле Tree House Cabins посреди захватывающих дух горных пейзажей Ханчжоу в Китае.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ханчжоу   архитектура   дизайн   китай   отель   
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1  комментарий
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Михалыч 17 минут назад
Не люблю имитацию. А эти деревья - искуственные, бетон или металл. А так - норм домики, для молодой семьи. Старикам такие рельефы не в кайф будут.
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