В Китае построили волшебный отель из домиков на деревьях

Если в детстве вам посчастливилось побывать в домике на дереве, то вы наверняка помните, как в нем было уютно. Вспомнить или испытать это ощущение впервые теперь можно будет в чудесном отеле Tree House Cabins посреди захватывающих дух горных пейзажей Ханчжоу в Китае.
Архитектурная фирма WH Studio спроектировала отель так, чтобы он сливался с окружающим ландшафтом, а группы домиков смотрелись бы так, как будто построены на одном дереве. Представители фирмы рассказали, что им пришлось потратить немало времени на изучение местности и на размышления о том, как их проект будет взаимодействовать с природой.
«После тщательного изучения вопроса, мы постепенно пришли к ясной концепции, — объяснили в WH Studio. — Присущие гнездованию характеристики в большей степени усилит не уединение, а чувство стадности — и появился изначальный образ группы домиков на ветках». Эта концепция дизайна привела к разработке трех основных элементов: дорожки, платформы и домика.
WH Studio использует эти три элемента для создания вертикального ландшафта, в котором посетителю кажется, что он буквально карабкается по дереву. Домики и платформы повернуты под разными углами и соединяются лестницами по тому же принципу, как человек меняет направление, когда залезает на дерево, чтобы найти самый легкий путь. Это также позволило фирме создать несколько вариантов домиков с разными видами на местность.
«Основываясь на коммерческой природе проекта и горной среде, мы сосредоточились на балансе между абстракцией и образом, внутренним и внешним, геометрией и природой», — говорит WH Studio. Фирме удалось найти этот баланс в волшебных домиках на деревьях, которые теперь открыты для посетителей, желающих насладиться красотой Ханчжоу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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