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Операция по спасению манго

Операция по спасению манго (2 фото)

Автор:
05 апреля 2021 10:04
Сообщество : Факты
Метки: влага   грунт   дерево   засыхание   манго   почемучка   уход   
1247
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Вырастить из косточки или из саженца такое деревце дома – вполне выполнимая задача. Но бывает, что после успешного начала быстро сохнет манго, превращаясь из сильного зеленого растения в свое чахлое подобие с почерневшими листочками. Какие факторы влияют на процесс, и что за нюансы нужно учитывать при выращивании экзотического растения в домашних условиях?

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Метки: влага   грунт   дерево   засыхание   манго   почемучка   уход   
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7k
Чё 2 часа назад
Магнифера Индийская (так называется растение, плоды которого у нас продаются) - вечнозелёное дерево высотой 10-45 м с густой кроной.
Не стал бы я такое дома сажать.
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93
Андрей Час назад
Проще купить, чем заморачиваться
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