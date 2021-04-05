При приобретении деревца в питомнике или специализированном магазине не нужно спешить с пересадкой: надо дать ему адаптироваться хотя бы пару недель.

Манго любит влагу, но слишком усердствовать с поливом тоже нельзя, поскольку это может спровоцировать загнивание корневой системы. Но и пересыхание как раз является одним из основных факторов, способных спровоцировать опадание листьев. Воду для полива надо брать только теплую и отстоявшуюся.

Для удобрения подойдут и минеральные смеси, и органика. А обрезка производится в соответствии со вкусом владельца, поскольку в природе манговые деревья достаточно внушительные. Некоторые цветоводы даже ухитряются создавать из них бонсаи.