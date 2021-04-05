Вырастить из косточки или из саженца такое деревце дома – вполне выполнимая задача. Но бывает, что после успешного начала быстро сохнет манго, превращаясь из сильного зеленого растения в свое чахлое подобие с почерневшими листочками. Какие факторы влияют на процесс, и что за нюансы нужно учитывать при выращивании экзотического растения в домашних условиях?
При приобретении деревца в питомнике или специализированном магазине не нужно спешить с пересадкой: надо дать ему адаптироваться хотя бы пару недель.
Манго любит влагу, но слишком усердствовать с поливом тоже нельзя, поскольку это может спровоцировать загнивание корневой системы. Но и пересыхание как раз является одним из основных факторов, способных спровоцировать опадание листьев. Воду для полива надо брать только теплую и отстоявшуюся.
Для удобрения подойдут и минеральные смеси, и органика. А обрезка производится в соответствии со вкусом владельца, поскольку в природе манговые деревья достаточно внушительные. Некоторые цветоводы даже ухитряются создавать из них бонсаи.
Манго любит тепло, поэтому размещать горшок необходимо на солнечной стороне. Перед пересадкой надо предварительно позаботиться и о кислом грунте. При несоблюдении этих рекомендаций высоки шансы на ухудшение состояния деревца.
Как уже было отмечено, важно следить за увлажнением. Если воздух в помещении слишком сухой, то дополнительно регулярно опрыскивать листья.
Листочки могут начать скручиваться и сохнуть, если в комнате холодно. В таком случае для манго надо поискать более теплое место. В расчет также необходимо брать такие факторы как слишком маленький горшок, дефицит микроэлементов и болезни – антракноз, мучнистая роса, бактериоз и другие.
А у вас есть опыт выращивания дома экзотических растений?
Источник:
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Не стал бы я такое дома сажать.