Апелляционный совет по делам иммиграции сообщил, что отклонил апелляцию Фридриха Карла Бергера в четверг, всего за день до 75-й годовщины начала Нюрнбергского процесса над нацистскими чиновниками и солдатам.

94-летний Бергер попытался обжаловать решение Ребекки Холт, судьи иммиграционного суда, от 28 февраля о депортации в Германию. Мужчина все еще числится жителем этой страны и продолжает получать пенсию за «военную службу».

Холт вынесла решение о депортации Бергера в соответствии с поправкой Хольцмана 1978 года к закону об иммиграции и гражданстве, поскольку Бергер «добровольно служил в качестве вооруженного охранника заключенных в концентрационном лагере, где осуществлялись преследования».