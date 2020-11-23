FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6383 поста • 1141 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Бывшего охранника концлагеря депортируют из США в Германию

Бывшего охранника концлагеря депортируют из США в Германию (6 фото)

Автор:
23 ноября 2020 17:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вторая мировая война   германия   новости   сша   фашизм   
314
6

94-летний житель Теннесси, который служил охранником в концентрационном лагере Нойенгамме и более 60 лет прожил в США, проиграл апелляцию и будет депортирован в Германию.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: вторая мировая война   германия   новости   сша   фашизм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
кира 9 минут назад
Немцы перестают быть до дрожи послушными США, это им сладенькая пилюлька. Можно подумать, Бергер единственный из нацистских преступников, кто все послевоенные годы прожил в США или Латинской Америке! Столько лет их успешно скрывали, а тут вдруг: ах, ну надо же, а мы и не знали! Вранье! Просто теперь старый маразматик уже практически неподсуден по возрасту и состоянию здоровья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Модель с полутораметровыми бедрами собирается замуж за крошечного парня (6 фото) Модель с полутораметровыми бедрами собирается замуж за крошечного парня (6 фото) Нелегальные мигранты перелезают через трамповскую стену с помощью веревочной лестницы Нелегальные мигранты перелезают через трамповскую стену с помощью веревочной лестницы После 14 сыновей у пары наконец-то родилась дочь После 14 сыновей у пары наконец-то родилась дочь В США создали «электронную кожу», которая умеет считать шаги и измерять пульс В США создали «электронную кожу», которая умеет считать шаги и измерять пульс Вашингтон признался в «проблеме с русскими» Вашингтон признался в «проблеме с русскими» Ливанцу не дали немецкое гражданство за отказ пожать руку женщине Ливанцу не дали немецкое гражданство за отказ пожать руку женщине
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

232863



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как резать лук в борщ
3
129
Как резать лук в борщ
И смех и грех: пост для атеистов и агностиков
1
269
И смех и грех: пост для атеистов и агностиков
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Студия Warner Bros. извинилась за изображение злодеев с физическими дефектами
1
47
Студия Warner Bros. извинилась за изображение злодеев с физическими дефектами
10 самых дорогих проектов в истории Kickstarter
1
2
10 самых дорогих проектов в истории Kickstarter
Этот мир катится к черту и не совсем понятно, чем еще порадует 2020 год
Этот мир катится к черту и не совсем понятно, чем еще порадует 2020 год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#дтп#кино#авто авария#украина#в мире#настроение#шоу бизнес
#прикол#интересно#СССР#интересное#жизнь#подборка#автомир#дети#полиция#пандемия
#фото#история#авария#картинки#прикольные#позитив#коронавирус#люди#смешные#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться