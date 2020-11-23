Бывшего охранника концлагеря депортируют из США в Германию

94-летний житель Теннесси, который служил охранником в концентрационном лагере Нойенгамме и более 60 лет прожил в США, проиграл апелляцию и будет депортирован в Германию.
Апелляционный совет по делам иммиграции сообщил, что отклонил апелляцию Фридриха Карла Бергера в четверг, всего за день до 75-й годовщины начала Нюрнбергского процесса над нацистскими чиновниками и солдатам.
94-летний Бергер попытался обжаловать решение Ребекки Холт, судьи иммиграционного суда, от 28 февраля о депортации в Германию. Мужчина все еще числится жителем этой страны и продолжает получать пенсию за «военную службу».
Холт вынесла решение о депортации Бергера в соответствии с поправкой Хольцмана 1978 года к закону об иммиграции и гражданстве, поскольку Бергер «добровольно служил в качестве вооруженного охранника заключенных в концентрационном лагере, где осуществлялись преследования».
Бергер служил во вспомогательном лагере в Меппене, где зимой 1945 года заключенные содержались в «зверских» условиях и работали «до изнеможения и смерти».
«Бергер был активным участником одной из самых мрачных глав в истории человечества, — сказал заместитель помощника директора Иммиграционной и таможенной полиции США Луи А. Роди III. — Он попытался скрыть свое гнусное прошлое, чтобы приехать в Америку и начать все заново, но благодаря самоотверженности сотрудников Министерства юстиции и расследований внутренней безопасности правда раскрылась. Мы не позволим военным преступникам и нарушителям прав человека уйти от правосудия и найти здесь убежище».
Бергер приехал в США в 1959 году со своей женой и дочерью. Сейчас он вдовец с двумя внуками.
«75 лет прошло, это просто смешно, — сказал он в интервью The Washington Post. — Я не могу в это поверить. Я не могу понять, как это могло случиться в такой стране. Вы выгоняете меня из дома».
«Мне было 19 лет, — добавил Бергер. — Мне приказали отправиться туда».
Пока неясно, как поступят с Бергером немецкие власти по его возвращению в страну.
Суд заслушал показания, что Бергер, который прибыл в США на законных основаниях, признал, что охранял заключенных, чтобы те не могли сбежать. А с наступлением союзных войск Бергер даже помогал охранять заключенных во время их принудительной эвакуации в основной лагерь Нойенгамме после того, как нацисты покинули вспомогательный лагерь в Меппене. Двухнедельная операция в марте 1945 года унесла жизни около 70 человек. Среди заключенных в лагере у Меппена были «евреи, поляки, русские, датчане, голландцы, латыши, французы, итальянцы и политические оппоненты».
Дело инициировала Секция по правам человека и особым судебным преследованиям — программа, которую создали «чтобы найти, расследовать и устранить нацистских преследователей».
Личность Бергера удалось установить после того, как на затонувшем немецком корабле вместе с другими документами была обнаружена учетная карточка СС с его послужным списком. Карточки достали со дна океана и переписали в 1950 году, но потребовались десятилетия, чтобы связать эти данные с Бергером.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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