В Австралии продают дом для фанатов Disney и Pixar

Фанаты мультфильмов студий Disney и Pixar точно придут в восторг от этого роскошного дома, стены в котором украшены сценами из «Моаны», «Тачек» и «Игрушечной истории». Правда, дом с четырьмя спальнями обойдется поклонникам мультков недешево – сейчас он выставлен за 1 350 000 долларов, то есть, около 98 миллионов рублей.
Дом по адресу 13 View Gully Road в районе Hopetoun Park в Виктории описывают как «идеальное сочетание современной роскоши и функциональности», но внимание пользователей сети привлекает отнюдь не просторная планировка дома.
Пожалуй, самое уникальное свойство дома – расписанные стены в двух спальнях, на которых изображены знаменитые сцены из главных хитов Disney и Pixar. Вот, например, сцена из диснеевской «Моаны» в одной из спален.
Другая спальня посвящена мультфильму «Тачки» – даже кровать соответствует.
А в общей зоне висит картина с главными героями франшизы «История игрушек».
А для тех, кто не настолько одержим Диснеем, в доме есть другие преимущества: площадка для барбекю, большой сарай с водой и электричеством, место для выгула собак и курятник. В доме также установлена система видеонаблюдения и есть домашний кинотеатр, оборудованный звуковой системой и рядами сидений на платформах – идеально для домашнего просмотра любимых мультиков.
По словам риелтора, которая занимается домом, на первый просмотр дома пришли аж двадцать потенциальных покупателей – вот она, сила Диснея.
Источник:
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