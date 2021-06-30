FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 498 постов • 206 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
В Австралии продают дом для фанатов Disney и Pixar

В Австралии продают дом для фанатов Disney и Pixar (6 фото)

Автор:
30 июня 2021 08:02
Сообщество : Жизнь
Метки: pixar   Австралия   дисней   мультфильмы   недвижимость   продажа дома   
121
6

Фанаты мультфильмов студий Disney и Pixar точно придут в восторг от этого роскошного дома, стены в котором украшены сценами из «Моаны», «Тачек» и «Игрушечной истории». Правда, дом с четырьмя спальнями обойдется поклонникам мультков недешево – сейчас он выставлен за 1 350 000 долларов, то есть, около 98 миллионов рублей.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: pixar   Австралия   дисней   мультфильмы   недвижимость   продажа дома   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Головасыр коричнештанник Час назад
пару плакатов, кровать и вот тебе уже дом в стиле Disney и Pixar
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Жена Панина впервые рассказала об отношениях с актером и его дочерью (4 фото) Жена Панина впервые рассказала об отношениях с актером и его дочерью (4 фото) Школьный учитель умело размещает персонажей Disney на своих фотографиях Школьный учитель умело размещает персонажей Disney на своих фотографиях 10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в других странах 10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в других странах Художница использует искусственный интеллект, чтобы оживить героев диснеевских мультфильмов Художница использует искусственный интеллект, чтобы оживить героев диснеевских мультфильмов Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили Райские дома на австралийских островах стоят дешевле московской однушки Райские дома на австралийских островах стоят дешевле московской однушки
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

279307



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
24 неожиданных факта о человеческом теле
3
136
24 неожиданных факта о человеческом теле
В Петербурге полицейские задержали лихача на мотоцикле, он пообещал оставить их без работы
0
263
В Петербурге полицейские задержали лихача на мотоцикле, он пообещал оставить их без работы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Самые безумные вещи, которые люди совершали во время сна
0
4
Самые безумные вещи, которые люди совершали во время сна
Как изменилась жизнь тех, кто дозвонился на "Прямую линию" Владимира Путина
1
18
Как изменилась жизнь тех, кто дозвонился на "Прямую линию" Владимира Путина
Летняя распродажа Keysoff: Windows 10 за $8,41 и не только
Летняя распродажа Keysoff: Windows 10 за $8,41 и не только
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#факты#Разное#Москва#автомир#шоу бизнес#в мире#дтп#позитив
#Юмор#животные#Россия#дети#автомобили#фотографии#удивительно#абсурд#кино#СССР
#интересно#история#картинки#люди#приколы#футбол#спорт#аварии#новости#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться