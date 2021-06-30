В Австралии продают дом для фанатов Disney и Pixar

Дом по адресу 13 View Gully Road в районе Hopetoun Park в Виктории описывают как «идеальное сочетание современной роскоши и функциональности», но внимание пользователей сети привлекает отнюдь не просторная планировка дома.

Пожалуй, самое уникальное свойство дома – расписанные стены в двух спальнях, на которых изображены знаменитые сцены из главных хитов Disney и Pixar. Вот, например, сцена из диснеевской «Моаны» в одной из спален.