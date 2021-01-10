Художница использует искусственный интеллект, чтобы оживить героев диснеевских мультфильмов

Художница Саумя Шарма с помощью новейших приложений создает героев мультиков Disney в образы реальных людей. Получились довольно интересные и красивые лица!
У каждого мультфильма есть свой особый стиль прорисовки персонажей, но чаще всего их образы бывают далеки от того, как выглядят реальные люди. И это даёт большой простор для фантазии художников, которые представляют, как любимые персонажи могли бы выглядеть в жизни. Этим и занимается художница Саумя Шарма, которая создаёт реалистичные образы мультгероев, но основывается не только на своих догадках, но и на работе искусственного интеллекта.
Итак, как могли бы выглядеть в реальности персонажи Диснея?
Итак, как могли бы выглядеть в реальности персонажи Диснея?
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Метки: disney дисней мультик мультфильм персонаж
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Вот только из-за этой чуши ставлю минус... И вообще, с каких пор авторы-художники стали щеголять не своим, а искусственным интеллектом? Деградация налицо. И ведь думают, что продвинутые, прогрессисты. Даже не осознают своего убожества и потому порят направо и налево - искусственный интеллект, искусственный интеллект. Своего уже нет, вот и искусственный. Даже термина не понимают.
А табор уже ушел
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