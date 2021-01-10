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Художница использует искусственный интеллект, чтобы оживить героев диснеевских мультфильмов

Художница использует искусственный интеллект, чтобы оживить героев диснеевских мультфильмов (16 фото)

Автор:
10 января 2021 13:33
Метки: disney   дисней   мультик   мультфильм   персонаж   
880
16
Художница Саумя Шарма с помощью новейших приложений создает героев мультиков Disney в образы реальных людей. Получились довольно интересные и красивые лица!
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Источник:

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Метки: disney   дисней   мультик   мультфильм   персонаж   
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6  комментариев
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−17
Dima_llebedev 2 часа назад
Эх, такие они недостоверно-красивые! С другой стороны - сказки и должны быть такими!
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3k
Rubiroid_47 Час назад
Белль кого то сильно напоминает.
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3k
Горожанин Час назад
"Художница использует искусственный интеллект.."

Вот только из-за этой чуши ставлю минус... И вообще, с каких пор авторы-художники стали щеголять не своим, а искусственным интеллектом? Деградация налицо. И ведь думают, что продвинутые, прогрессисты. Даже не осознают своего убожества и потому порят направо и налево - искусственный интеллект, искусственный интеллект. Своего уже нет, вот и искусственный. Даже термина не понимают.
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3k
livaneth Час назад
Эсмеральда
Эсмеральда
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51k
Андрей livaneth Час назад
А табор уже ушёл в небо?
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3k
livaneth Андрей Час назад
Угу
А табор уже ушел
В небо
Угу А табор уже ушел В небо
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