Художница использует искусственный интеллект, чтобы оживить героев диснеевских мультфильмов

У каждого мультфильма есть свой особый стиль прорисовки персонажей, но чаще всего их образы бывают далеки от того, как выглядят реальные люди. И это даёт большой простор для фантазии художников, которые представляют, как любимые персонажи могли бы выглядеть в жизни. Этим и занимается художница Саумя Шарма, которая создаёт реалистичные образы мультгероев, но основывается не только на своих догадках, но и на работе искусственного интеллекта.



Итак, как могли бы выглядеть в реальности персонажи Диснея?