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23 любопытных факта о диснеевских фильмах

23 любопытных факта о диснеевских фильмах

Автор:
18 ноября 2022 22:00
Сообщество : Кино
Метки: pixar   Дисней   интересно   кинодетали   кинофакты   мультфильмы   
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Студия Disney продолжает уверенно захватывать мир: на сегодняшний день компания выпустила около 500 различных фильмов и мультфильмов, и каждый год их выходит все больше. Наверное, каждый хоть раз в своей жизни видел хотя бы одну работу студии (а скорее десяток), но как много вы знаете о Диснее на самом деле?

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6. "Спящая красавица" стала настоящим провалом для студии. Из-за нее многих сотрудников сократили, и следующий полнометражный мультфильм студии, "Русалочка", вышел лишь 30 лет спустя

11. Одна больная раком девочка очень хотела посмотреть фильм "Вверх", но дождалась бы его выхода. Поэтому Pixar отправил сотрудника с DVD к ней домой для частного показа. Она скончалась через 7 часов после просмотра

12. Максимально тревожный факт: если бы события "В поисках Немо" происходили в самом деле, и маму Немо, его братьев и сестер съели, то у отца Немо развились бы женские половые органы, и он бы спарился с Немо

14. Чудовище из "Красавицы и чудовища" сочетает в себе внешность сразу нескольких животных. У него голова буйвола, брови гориллы, тело медведя, грива льва, клыки кабана и волчьи лапы и хвост

17. Автор диснеевских песен Роберт Шерман, написавший песню "It’s a Small World After All", был одним из офицеров, которые вели американские войска в Дахау во время Второй мировой войны

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: pixar   Дисней   интересно   кинодетали   кинофакты   мультфильмы   
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12  комментариев
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16k
Александр Час назад
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5k
Axel 7 минут назад
"Рассела из "Вверх" нарисовали по образу одного из сотрудников Pixar"

Действительно... Прямо ксерокопия)
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40k
Бабай Полчаса назад
Вот классный мульт диснеевский. Музыка офигенная, от Миранды сотоварищи с Бродвея. А самого Мирвнду можно посмотреть в "Мэри Поппинс возвращается", тоже достойное внимания кино того же Диснея.
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6k
Андрей Крылов 41 минуту назад
Многое даже в мультиуках американских столь гадко,. что меня бывает почти тошнит. Но...! Всё дело спасает, что везде видно, что есть Люди! Просто люди. И даже не просто, а реальо молодцы, которые умудряются делать шедевры, подкалывать навзначай кого-то и порой почти опасно власти свои. Вот такое моё, может для кого-то страное мнение.
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5k
Компьютер DELL монитором Час назад
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32k
russger Час назад
А где факт, что дисней скатился к куям и стал рассадником лгбтешной херни?
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9k
Бритва 2 часа назад
для кого на каком фильме закончился дисней?
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