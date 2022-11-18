23 любопытных факта о диснеевских фильмах

Студия Disney продолжает уверенно захватывать мир: на сегодняшний день компания выпустила около 500 различных фильмов и мультфильмов, и каждый год их выходит все больше. Наверное, каждый хоть раз в своей жизни видел хотя бы одну работу студии (а скорее десяток), но как много вы знаете о Диснее на самом деле?
1. У Энди из "Истории игрушек" нет отца, потому что создавать и анимировать персонажей-людей было слишком дорого
2. Фильм "Пираты Карибского моря: На странных берегах" на данный момент является самым дорогим фильмом в истории
3. Сид из первой части «Истории игрушек» также появился в третьей части. Он вырос и стал мусорщиком.
6. "Спящая красавица" стала настоящим провалом для студии. Из-за нее многих сотрудников сократили, и следующий полнометражный мультфильм студии, "Русалочка", вышел лишь 30 лет спустя
7. Создатель "Питера Пэна" передал права на него детской больнице, чтобы ей еще много лет приходили отчисления
9. Когда фильм "Белоснежка и семь гномов" выиграл премию Оскар, Уолту Диснею выдали одну обычную статуэтку и семь поменьше
10. Более 50 детей госпитализировали с сальмонеллезом после выхода "Принцессы и лягушки". Причина? Они целовали лягушек
11. Одна больная раком девочка очень хотела посмотреть фильм "Вверх", но дождалась бы его выхода. Поэтому Pixar отправил сотрудника с DVD к ней домой для частного показа. Она скончалась через 7 часов после просмотра
12. Максимально тревожный факт: если бы события "В поисках Немо" происходили в самом деле, и маму Немо, его братьев и сестер съели, то у отца Немо развились бы женские половые органы, и он бы спарился с Немо
14. Чудовище из "Красавицы и чудовища" сочетает в себе внешность сразу нескольких животных. У него голова буйвола, брови гориллы, тело медведя, грива льва, клыки кабана и волчьи лапы и хвост
15. Биолог, специализирующийся на гиенах, подал в суд на Дисней за то, что в "Короле Льве" их показали отрицательными персонажами
16. Корабль "Эдинбургский торговец" из фильма "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" затонул у берегов Северной Каролины во время урагана Сэнди
17. Автор диснеевских песен Роберт Шерман, написавший песню "It’s a Small World After All", был одним из офицеров, которые вели американские войска в Дахау во время Второй мировой войны
18. Один из дизайнеров Иви из мультфильма "ВАЛЛ-И" также участвовал в разработке iPod, iMac и iPhone
19. У Покахонтас должна была быть ручная индейка по имени Красное Перо. Ее должен был озвучить Джон Кэнди, но после его смерти персонажа убрали из мультфильма
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Действительно... Прямо ксерокопия)