23 любопытных факта о диснеевских фильмах

Студия Disney продолжает уверенно захватывать мир: на сегодняшний день компания выпустила около 500 различных фильмов и мультфильмов, и каждый год их выходит все больше. Наверное, каждый хоть раз в своей жизни видел хотя бы одну работу студии (а скорее десяток), но как много вы знаете о Диснее на самом деле?