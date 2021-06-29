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Воробьиный сыч: Крошечная сова без права на ошибку. Эффективная охота в еловом лесу

Воробьиный сыч: Крошечная сова без права на ошибку. Эффективная охота в еловом лесу (11 фото)

Автор:
29 июня 2021 20:01
Метки: интересно   птицы   факты   
365
11

Быть маленьким — значит быть эффективным. Большие хищники могут позволить себе косячить, ведь у них есть запасы жира и на них не охотятся другие мясоеды. Но если ты малыш, тебе важна каждая минута, каждый грамм массы, твоя жизнь рискует прерваться в любой миг.

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Метки: интересно   птицы   факты   
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a_komolow 4 часа назад
Прикольные птахи!
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Kostick 4 часа назад
в апреле вроде, смотрю, во дворе движ непонятный. ворона птичку тиранит. серую прогнал, отловил мелкую сову, сплюшка, как потом выяснил оказалась. отдал волонтёрам, ибо эта мелкотня не ела ни перепёлок, щелкала на меня, и всяко шхерилась. узнал, что они перелётные, аж из африки прилетают.


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