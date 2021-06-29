Воробьиный сыч: Крошечная сова без права на ошибку. Эффективная охота в еловом лесу

Впрочем, сова приложит все усилия, чтобы пустить в дело свои закрома. Ещё во второй половине зимы самец начнёт приглядываться к девушкам-соседкам и зазывать их к себе в гости, на чай с мороженными мышками. Ну а дальше дело техники: показать своё уютное холостяцкое дупло, молодецкую удаль и предложить наделать детишек. Если не прокатит — повторить с другой соседкой.