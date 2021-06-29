Воробьиный сыч: Крошечная сова без права на ошибку. Эффективная охота в еловом лесу

Быть маленьким — значит быть эффективным. Большие хищники могут позволить себе косячить, ведь у них есть запасы жира и на них не охотятся другие мясоеды. Но если ты малыш, тебе важна каждая минута, каждый грамм массы, твоя жизнь рискует прерваться в любой миг.
Но воробьиные сычи справляются. Причём настолько эффективно, что их можно встретить от Италии до Амура. Если вы гуляете по старому еловому лесу, то прямо сейчас за вами следит небольшая птичка.
Не вертите головой, вы всё равно её не увидите. Сычик не просто так назван воробьиным: в нём всего 19 сантиметров длины и 80 грамм веса. Так что разглядеть животину непросто, и пёстрый камуфляж лишь усиливает маскировку. На фотографии наряд кажется вычурным, но он замечательно копирует игру света и тени в кроне дерева.
Единственная проблема: такими внешними данными не похвастаешься перед другими совами — засмеют. Маленький охотник вообще предпочитает с ними не пересекаться. Добывает пропитание он только в сумерках или пасмурными днями, когда другие представители его семейства уже ложатся спать.
В те часы, когда сыч отправляется на охоту, его имя приобретает ещё одну интерпретацию. Ведь воробьёв он ест! Мелкие птички и грызуны — основа его рациона. Благодаря отличному глазомеру и крылышкам, приспособленным к манёврам, наш герой ловит птиц прямо в полёте!
Только вот у небольших животных каждая калория на счету, поэтому охотник на воробьёв предпочитает использовать хитрость. Он устраивает засаду неподалёку от кормушки, ждёт подходящего момента и набрасывается на осоловевшего от халявной еды соловья.
Если зима выдаётся урожайной, сычик устраивает запасы. Он находит удобное дупло и закидывает туда тела убитых зверьков. Если внезапно настанут голодные времена, наш герой легко переживёт их на мясных консервах. В противном случае мяско доедят падальщики ранней весной.
Впрочем, сова приложит все усилия, чтобы пустить в дело свои закрома. Ещё во второй половине зимы самец начнёт приглядываться к девушкам-соседкам и зазывать их к себе в гости, на чай с мороженными мышками. Ну а дальше дело техники: показать своё уютное холостяцкое дупло, молодецкую удаль и предложить наделать детишек. Если не прокатит — повторить с другой соседкой.
Рано или поздно, паренёк найдёт ту самую, с которой можно организовать моногамную ячейку общества. В скором времени самочка отложит от 2 до 7 яиц и засядет в их общей квартире. Яйцам нужен постоянный обогрев, на дворе ведь ещё март, а то и февраль.
Все обязанности по кормлению семьи лягут на самца, и вот тогда пригодится его кладовая. Снабжать жёнушку придётся целый месяц, а потом нагрузка на самца увеличится в несколько раз: новорождённые детишки кушают как не в себя.
К счастью, страдать ему осталось не так уж и долго. К 10 дням после рождения будущие убийцы лесной мелочи становятся достаточно развитыми, чтобы противостоять минусовым температурам без помощи родителей, так что бать и мать начинают охотиться по очереди. А к началу лета ребятня и вовсе начнёт самостоятельную жизнь.
Малы, милы и эргономичны. Единственный их недостаток: слишком уж много у них врагов. Дикие коты и куницы нападают на сычей при любой возможности, а те и спастись от них не в силах.
Источник:
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