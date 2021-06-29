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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (32 фото)

Автор:
29 июня 2021 14:22
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
2548
32
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Подборка смешных картинок и комментариев с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
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70  комментариев
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34k
kalinser 2 часа назад
Комментарий к фото
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299
Мурчелло 3 минуты назад
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Здесь я много хохотался.
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299
Мурчелло 5 минут назад
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Тут них. не понятно.
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299
Мурчелло 6 минут назад
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Посмотрите сколько на жратве сэкономили.
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−79
wr2x2 10 минут назад
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Галя - имя чаще украинское
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3k
Джордж. Вашингтон. 12 минут назад
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Это теща. И она просто хочет помочь. Как обычно.
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−79
wr2x2 14 минут назад
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подключить себе рекламу на канал тоже надо уметь
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564
Alex Zx 24 минуты назад
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и я 5 мин всматриваюсь, вижу только девок сидящих но коленке у парней, и жених с невестой стоя. Что здесь происходит и что надо понять? Объясните кто нибудь, наверно я тупой.
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299
Мурчелло Alex Zx 10 минут назад
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Просто картинка предназначена для тупых.
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22k
SerGProS Полчаса назад
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Да, и скорее всего это Австралия
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22k
SerGProS Полчаса назад
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Из Мексики
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4k
Slv01 Полчаса назад
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видео, где она пьет чай... это уже 18+
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22k
SerGProS Полчаса назад
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А так же изрыли вдоль и поперек платную стоянку
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4k
Slv01 Полчаса назад
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опоссумы те еще отморозки! они и кинуться могут... и травмы серьёзные нанести... это повезло что всего лишь дохляком прикинулся
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4k
CruelAsm Полчаса назад
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Белые болгарские зубы.
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27k
Игорь Полчаса назад
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Откуда монеты в семечках - если купил семечек на все монеты?!
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203k
Барон Мюнхгаузен 43 минуты назад
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Играет лучше Безрукова...
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1k
Дмитрий Круглов 45 минут назад
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Так себе и представляю бомжа, который помыл в луже бутылки и сдал их за мелочь, которая пошла по рукам, а у кого-то по ртам.
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12
Гассан Абдуррахман 48 минут назад
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Бутер просроченный