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12 интересных находок, которые одна на миллион

12 интересных находок, которые одна на миллион (13 фото)

Автор:
18 апреля 2021 16:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Доказывает   Интересные   Одна на миллион   жизнь   находки   редкости   фотографии   
4943
13

Каждый день жизнь нам продолжает доказывать, что в мире ещё очень много неизведанного и любопытного. В этом посте собраны фотографии редкостей, которые случайно попались людям на глаза.

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Метки: Доказывает   Интересные   Одна на миллион   жизнь   находки   редкости   фотографии   
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3k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
"Деревья растут как забор"
Не растут, а их заставляют так расти. И это называется не забор, а живая изгородь.
"Человек-змея"
Какая, бля, змея? Это рука в прозрачной воде.
"Нарисованное 2D кафе"
Что за .хуйню ты несешь? Это обычное кафе, просто в стиле ч/б рисунка!
Так и называется - ЧБ кафе.
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408
Биолось 2 минуты назад
Захаживал как-то в такое кафе
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5k
SR Час назад
Очень плохой пост, я думал гораздо лучше будет...
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16k
тов.Suhov Час назад
Чел сунул руку в воду. Находка одна на миллион..? И при чём здесь змея..?
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16k
Александр Сучков тов.Suhov 38 минут назад
я тоже хрен че понял про руку...
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4k
Shtoppi 2 часа назад
<<Цианобактерия выглядит как смайлик>>
Скорее как мем)))
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36k
dima423 Shtoppi Час назад
скорее как колобок-зомби)
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1k
GUSAR 2 часа назад
Одна на миллион?
Да ладно?
Все Яндекс картинки забиты подобными фотками.

Забор
Лысина
Белая ворона

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1k
Владимир GUSAR 2 часа назад
Черненький ворон всем хвастает, что у него жена блондинка.
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1k
GUSAR Владимир 2 часа назад
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