12 интересных находок, которые одна на миллион

4943
13
Каждый день жизнь нам продолжает доказывать, что в мире ещё очень много неизведанного и любопытного. В этом посте собраны фотографии редкостей, которые случайно попались людям на глаза.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир
- 15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион
- 15 любопытных находок, сделанных в лесу
- Богатый урожай, собранный на трассе
- 15 фото счастливчиков в самый радостный день их жизни
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...
Не растут, а их заставляют так расти. И это называется не забор, а живая изгородь.
"Человек-змея"
Какая, бля, змея? Это рука в прозрачной воде.
"Нарисованное 2D кафе"
Что за .хуйню ты несешь? Это обычное кафе, просто в стиле ч/б рисунка!
Так и называется - ЧБ кафе.
Скорее как мем)))
Да ладно?
Все Яндекс картинки забиты подобными фотками.
Забор
Лысина
Белая ворона