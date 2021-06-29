Настоящие лица нашей молодежи

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> Сборная России завоевала сразу 5 медалей на Европейской олимпиаде среди школьников по физике (EuPhO).
Ребята завоевали 2 золота и 3 серебра. Страна должна знать своих героев:
Ребята завоевали 2 золота и 3 серебра. Страна должна знать своих героев:
🥇Даниил Житов, Москва
🥇Тимур Прядилин, Москва
🥈Анжелика Бускина, Московская область
🥈Александр Раскатов, Свердловская область
🥈Даниил Коблов, Санкт-Петербург
Соревнование проходило в распределённом формате на базе МФТИ c 18 июня. Принимали участие 46 стран, общее число участников — 219 человек. В этом году первый раз команда была отобрана исключительно по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.
От себя ещё добавим, что наши ребята показали лучшие результаты в индивидуальном зачёте. Если представители других стран набирали (в большинстве случаев) по 5-8 баллов, то каждый из наших ребят свыше 20. Гордость за такую молодёжь.
🥇Тимур Прядилин, Москва
🥈Анжелика Бускина, Московская область
🥈Александр Раскатов, Свердловская область
🥈Даниил Коблов, Санкт-Петербург
Соревнование проходило в распределённом формате на базе МФТИ c 18 июня. Принимали участие 46 стран, общее число участников — 219 человек. В этом году первый раз команда была отобрана исключительно по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.
От себя ещё добавим, что наши ребята показали лучшие результаты в индивидуальном зачёте. Если представители других стран набирали (в большинстве случаев) по 5-8 баллов, то каждый из наших ребят свыше 20. Гордость за такую молодёжь.
Авторский пост
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Метки: герои наша победа умная молодёжь
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Зайдите на форум выпускников МФТИ, почитайте сколько пишут уже из-за границы
Так предъяви эту статистику или опять п.и.з.д.ё.ш.ь?
// почитайте сколько пишут уже из-за границы //
И сколько? Опять накидал на вентилятор.
Итоговые результаты:
https://eupho.ee/wp-content/uploads/2021/06/EuPhO2021-results.pdfhttps://eupho.ee/wp-content/uploads/2021/06/EuPhO2021-results.pdf