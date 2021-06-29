Настоящие лица нашей молодежи

🥇Даниил Житов, Москва



🥇Тимур Прядилин, Москва



🥈Анжелика Бускина, Московская область



🥈Александр Раскатов, Свердловская область



🥈Даниил Коблов, Санкт-Петербург



Соревнование проходило в распределённом формате на базе МФТИ c 18 июня. Принимали участие 46 стран, общее число участников — 219 человек. В этом году первый раз команда была отобрана исключительно по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.



От себя ещё добавим, что наши ребята показали лучшие результаты в индивидуальном зачёте. Если представители других стран набирали (в большинстве случаев) по 5-8 баллов, то каждый из наших ребят свыше 20. Гордость за такую молодёжь.