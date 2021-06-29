Настоящие лица нашей молодежи

FISHKINET
Самый популярный обозреватель гаджетов протестил умную зубную щетку Oclean X Pro Elite Самый популярный обозреватель гаджетов протестил умную зубную... 16 букашек, которые будто выползли из страшного сна 16 букашек, которые будто выползли из страшного сна Бездомный пес увязался за туристкой, и теперь они вместе путешествуют по стране Бездомный пес увязался за туристкой, и теперь они вместе... В Египте фермер нашел 2600-летнюю стелу эпохи правления фараона Априя В Египте фермер нашел 2600-летнюю стелу эпохи правления фараона Априя Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней В Петербурге полицейские задержали лихача на мотоцикле, он пообещал оставить их без работы В Петербурге полицейские задержали лихача на мотоцикле, он... 30 интересных фактов для тех, кто не утратил любознательности 30 интересных фактов для тех, кто не утратил любознательности "Совсем другой банк. Почта Банк". Знает ли Сергей Гармаш, что действительно означают произносимые им слова? "Совсем другой банк. Почта Банк". Знает ли Сергей Гармаш, что... Небеса разверзлись: ливень превращает Москву в море Небеса разверзлись: ливень превращает Москву в море Лысуха: Птица со скелетами в шкафу. Страшнее лысухиных ног только лысухины дети Лысуха: Птица со скелетами в шкафу. Страшнее лысухиных ног только... Разборки в стиле ГТА на МКАД Разборки в стиле ГТА на МКАД Безумный велосипедист влетел в припаркованный автомобиль Безумный велосипедист влетел в припаркованный автомобиль Десяток провальных смартфонов ХХI века Десяток провальных смартфонов ХХI века «Шишига» кабриолет и другие малоизвестные модификации 66-го «Шишига» кабриолет и другие малоизвестные модификации 66-го Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм "Изнасилование не является причиной для аборта": митрополит Илларион ответил на вопрос зрительницы "Изнасилование не является причиной для аборта": митрополит... Красивые трамваи Красивые трамваи Любопытство не порок Любопытство не порок Собака «создала» свой собственный батут, когда поняла, что не может прыгать вместе со своими хозяевами Собака «создала» свой собственный батут, когда поняла, что не...
Настоящие лица нашей молодежи

Настоящие лица нашей молодежи (1 фото)

Автор:
29 июня 2021 05:58
Метки: герои   наша победа   умная молодёжь   
201
1
> Сборная России завоевала сразу 5 медалей на Европейской олимпиаде среди школьников по физике (EuPhO).
Ребята завоевали 2 золота и 3 серебра. Страна должна знать своих героев:

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: герои   наша победа   умная молодёжь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
539
Dreamlin 3 часа назад
Молодцы, конечно, но вы поищите статистику, какой процент выпускников МФТИ остаются в России к 30 годам.
Зайдите на форум выпускников МФТИ, почитайте сколько пишут уже из-за границы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
Элитный тигр 7 минут назад
Красавцы. Это не на площадях скакать с криками что Путин все украл, тут думать надо. Молодцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
590
Meri Poppins Ufa Час назад
А где Шурыгина, Моргенштерн и Милохин? 'Вопрошают Малахов, Авен и Греф.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
bobobo 3 часа назад
Как бы полуправда. Но всё равно приятно.

Итоговые результаты:
https://eupho.ee/wp-content/uploads/2021/06/EuPhO2021-results.pdfhttps://eupho.ee/wp-content/uploads/2021/06/EuPhO2021-results.pdf
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самый популярный обозреватель гаджетов протестил умную зубную щетку Oclean X Pro Elite Самый популярный обозреватель гаджетов протестил умную зубную щетку Oclean X Pro Elite Жертвы космической гонки: 20 фото, которые порвут вашу душу Жертвы космической гонки: 20 фото, которые порвут вашу душу Художник делает из киногероев гибридов Художник делает из киногероев гибридов Супергерои среди нас: простые люди, которых запомнит человечество Супергерои среди нас: простые люди, которых запомнит человечество Сотрудники ДПС спасли девушку и несли её на руках до автомобиля Сотрудники ДПС спасли девушку и несли её на руках до автомобиля Хирурги проводили операцию во время пожара в Благовещенском кардиоцентре Хирурги проводили операцию во время пожара в Благовещенском кардиоцентре
Настя Кузнецова

https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
22175



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена
0
69
Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена
Без кота и жизнь не та
2
22
Без кота и жизнь не та
﻿
Набирающие популярность
Какая русская музыка нравится фронтмену гр. Metallica Джеймсу Хэтфилду
1
2
Какая русская музыка нравится фронтмену гр. Metallica Джеймсу Хэтфилду
Приехали к известным блогерам, которые ведут свое хозяйство. С этой фермой они справляются вдвоем в
0
5
Приехали к известным блогерам, которые ведут свое хозяйство. С этой фермой они...
«Бздыхи» против «кубаноидов»: вечная война на российских курортах (3 фото + 4 видео)
«Бздыхи» против «кубаноидов»: вечная война на российских курортах (3 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
8
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#люди#комментарии#Разное#драка#дети#в мире
#интересно#история#факты#Россия#шоу бизнес#подборка#красота#приколы
#Юмор#картинки#фотографии#СССР#прикольные#Москва#аварии#удивительно

На что жалуетесь?

Вернуться