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30 главных достопримечательностей Тверской области

30 главных достопримечательностей Тверской области (31 фото)

Автор:
13 мая 2021 09:34
Метки: Тверская область   достопримечательность   интересно   красота   отдых   тверь   фото   
116
31

Тверская область – сосредоточение интересных мест разной направленности. Исторические памятники, находящиеся здесь, связаны с важными событиями истории государства. Есть и немало новых строений, и облагороженных участков Твери, которые с момента своего появления сразу же стали объектом пристального внимания местных жителей и гостей города. Важную часть культурной жизни региона занимают музеи и религиозные объекты.

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Метки: Тверская область   достопримечательность   интересно   красота   отдых   тверь   фото   
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Deiz

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