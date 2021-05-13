30 главных достопримечательностей Тверской области

Последние привлекают не только верующих и паломников, но и тех, кто хочет узнать больше о прошлом области. Природные красоты, всевозможные памятники и комплексы под открытым небом – повод выбраться за пределы четырёх стен и устроить незабываемую прогулку. Главное – найти время для подробного знакомства со всем этим великолепием.

Озеро Селигер

Озеро, расположенное в Тверской и Новгородской областях. Общая площадь – 260 км². Самый большой остров – Хачин. Всего их порядка 160. Имеется более ста притоков, а вытекает только Селижаровка. Береговая линия активно используется. На юге стоит город Осташков. Достопримечательность рядом – усадьба Новые Ельцы. В последние годы на озере регулярно проходит сбор инициативной молодёжи.