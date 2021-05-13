30 главных достопримечательностей Тверской области

Тверская область – сосредоточение интересных мест разной направленности. Исторические памятники, находящиеся здесь, связаны с важными событиями истории государства. Есть и немало новых строений, и облагороженных участков Твери, которые с момента своего появления сразу же стали объектом пристального внимания местных жителей и гостей города. Важную часть культурной жизни региона занимают музеи и религиозные объекты.
Последние привлекают не только верующих и паломников, но и тех, кто хочет узнать больше о прошлом области. Природные красоты, всевозможные памятники и комплексы под открытым небом – повод выбраться за пределы четырёх стен и устроить незабываемую прогулку. Главное – найти время для подробного знакомства со всем этим великолепием.
Озеро Селигер
Озеро, расположенное в Тверской и Новгородской областях. Общая площадь – 260 км². Самый большой остров – Хачин. Всего их порядка 160. Имеется более ста притоков, а вытекает только Селижаровка. Береговая линия активно используется. На юге стоит город Осташков. Достопримечательность рядом – усадьба Новые Ельцы. В последние годы на озере регулярно проходит сбор инициативной молодёжи.
Нилова пустынь
Мужской монастырь. Находится на Столбовом острове и на полуострове Светлица. Впервые упомянут в 1528 году. Обитель появилась благодаря монахам-отшельникам, которые селились на его нынешней территории. В советское время многократно менялось назначение построек. После возвращения РПЦ восстановлено большинство зданий. Имеются гостиница для паломников, производство мёда, свечей, молока и прочего. Участвует в ярмарках.
Борисоглебский монастырь в Торжке
Мужской. Основан в 1038 году. Расцвет обители связывают со временем правления Ивана Грозного: до этого момента исторические записи считаются утерянными. Незадолго до возвращения РПЦ монастырь частично стал музеем, и многие здания были приведены в надлежащий вид. С 1993 года здесь начались богослужения. Особо примечательной считается надвратная церковь, имеющая собственный колокол.
Старицкий Успенский монастырь
Мужской. Расположен в одноименном городе на берегу Волги. Основан в XVI веке. Каждые сто лет положение обители менялось: от расцвета к упадку и отбору земель. В 2013 году закончились реставрационные работы, причём монастырь восстановили в первозданном виде. На территории находятся храм, три церкви, часовня с купелью, мавзолей, настоятельский корпус и хозяйственные небольшие постройки.
Калязинская колокольня
Имеет и другое название – затопленная колокольня. Располагается на острове Угличского водохранилища. Построена в 1800 году. Когда в 40-х годах прошлого века территорию вокруг намеренно затопили, расширив Волгу, колокольню оставили в качестве маяка. Спустя почти сорок лет фундамент укрепили, создали небольшой причал. В 2016 установили новые колокола. Здесь заканчивается Верхневолжский крестный ход.
Исток Волги
Находится в Осташковском районе. Здесь имеется небольшое болото и несколько родников, они и являются стартовой точкой для Волги. Вода не кажется прозрачной и даже при осмотре вблизи имеет коричневатый оттенок. Рядом построена часовня и мост через водоём. Поблизости видны следы старой плотины – каменные валуны, разрушенные временем. Вокруг организован заказник.
Тверской императорский путевой дворец
Построен в XVIII веке. Архитектурный стиль – классицизм с элементами барокко. Первоначальное назначение – место отдыха императорской семьи во время путешествий между Москвой и Санкт-Петербургом. Регулярно обновлялся, добавлялись элементы декора и надстройки. Сейчас отдан под картинную галерею. К 2017 году завершены реставрационные работы и восстановлен сад. Открыт для посещений группами туристов.
Музей и фабрика «Торжокские золотошвеи»
Находится в одноименном городе. Относится к уникальному местному ремеслу – золотому шитью. В XVIII-XIX веках именно здесь украшали наряды знатных дам, делали дорогую обувь, наносили орнамент на мебель и прочее. Нынешний музей занимает три зала. Большинство экспонатов относятся к прошлому веку. Соответствующая и атмосфера. Одно из направлений фабричной деятельности сейчас – погоны для военных.
Озеро Бросно
Находится в Андреапольском районе. Площадь больше 7 км². Наибольшая глубина – 42 метра, средняя – примерно 17 метров. Имеет вытянутую форму. На берегах есть деревни. С озером связана легенда о появлении дракона. Она имеет под собой вполне объяснимое явление. На самом дне происходят процессы гниения, из-за них на поверхности возникают сероводородные пузыри, которые так пугали наших предков.
Усадьба Василёво
Строительство началось в XVIII веке, но впоследствии вносились изменения в общий архитектурный ансамбль. Изначально принадлежала дворянскому роду Львовых. Сейчас является зоной музейного комплекса. Валунный арочный мост – один из самых примечательных объектов на территории. Также есть деревянная церковь Вознесения, датированная 1732 годом постройки, липовая аллея, амбары, часовня и много другое.
Церковь Белая Троица
Находится в Твери. Построена в 1564 году. В отличие от большинства православных храмов не была закрыта в советский период. Более четверти века оставалась единственным местом, где велись службы в регионе. Выглядит, как белокаменное массивное многокупольное здание с пристроенной часовней. Собор имеет четыре престола. Святыни – мощи Макария Калязинского.
Богородицкий Житенный монастырь
Находится на озере Селигер. Основан в 1716 году. Его строительство связано с иконой Пресвятой Богородицы. На протяжении 150 лет тут хоронили священнослужителей. Некоторые могилы были разрушены, другие же сохранились до сих пор и получили новые надгробия и мемориальные памятники. Первоначально мужской монастырь, женским стал в 2002 году, когда его решили восстановить.
Казанский монастырь в Вышнем Волочке
Женский. Построен в честь одноименной иконы. Основан в 1881 году. После долгих лет простоя был восстановлен в начале 90-х годов прошлого века. Поскольку здания использовались активно и не по назначению, многие пришлось реставрировать. Ансамбль обители включает: три церкви, две часовни, главный собор, хозяйственные постройки. Паломники принимаются только по воскресеньям и праздникам.
Центрально-Лесной заповедник
Находится к северу от Нелидово. Основан в 1930 году. На территории протекает несколько рек, имеются болота. Богатство флоры и фауны позволяет проводить разного рода исследования. Изучается и почва, а также влияние на её состав всевозможных раздражителей и внешних факторов. В заповедник включён Оковский лес, считающийся древним. Территория по большей части охраняется.
Музей имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Твери
Основан в 1976 году. Располагается в доме, где писатель жил два года, когда занимал государственную должность. Количество экспонатов – более 800 штук. Все они, так или иначе, связаны с биографией Салтыкова-Щедрина. Музей – не только экспозиция и экскурсии, он также является местом проведения литературных вечеров, тематических временных выставок и конференций.
Набережная Степана Разина
Находится в Твери на правом берегу Волги. Протяжённость – 1,2 км. Застройкой занималась группа архитекторов, есть здания, которые сохранились ещё с XVIII века. Строения расположены вплотную друг к другу, часто даже имеют общие стены. Здесь находятся, как чисто архитектурные памятники, например, дом титулярного советника Панова, так и муниципальные здания, например, детская больница.
Набережная Торжка
Находится на берегу реки Тверца. Территория прошла чрез несколько этапов реставрации, но сохранила атмосферу XIX века. Многие вывески написаны через «ъ» для поддержания стиля. Популярное место для прогулок. На возвышении стоит Входоиерусалимская церковь – одна из главных достопримечательностей, хотя Торжок богат на старые постройки, среди которых сложно выделить наиболее значимые с исторической точки зрения.
Старо-Вознесенская церковь в Торжке
Построена в 1653 году. В современном виде строение храма неоднородно, хотя выглядит единой композицией. Это связано с постоянными надстройками и изменениями в его внешнем виде на протяжении веков. По большей части церковь деревянная. Богослужения ведутся в летнее время. В остальные периоды можно попасть внутрь, если заранее согласовать экскурсию. Примечательная особенность – роспись XVIII века.
Тверская соборная мечеть
Построена в 1906 году. Архитектурный стиль – новомавританский. Спустя менее чем 30 лет была закрыта. Возвращена мусульманской общине в начале 90-х годов прошлого века. Само здание небольшое по площади с пристроенной белой оградой. В 2008 году проведена частичная реставрация, она коснулась внешнего облика и укрепления фундамента. Мечеть похожа на аналогичное строение в городе Потсдам.
Вознесенский собор в Твери
Построен в середине XVIII века. До этого здесь стояла церковь. В советский период храм пережил время закрытия, разграбления и общего упадничества. После возвращения в стан РПЦ был восстановлен. Богослужения ведутся с 1993 года. Имеет жёлто-белый цвет стен, непосредственно к собору пристроена трёхъярусная колокольня. Главная святыня – мощи священномученика Фаддея.
Памятник Михаилу Кругу
Находится в Твери на бульваре Радищева. Заложили первый камень в 2003 году, открыли уже готовый памятник четыре года спустя. Он выглядит, как небольшая композиция: певец сидит на лавочке и опирается на гитару, рядом есть место для желающих сфотографироваться. Вандалы несколько раз портили памятник, то спиливали гитару, то раскрашивали. Но ему всегда возвращали былой вид.
Мемориальный комплекс «Парк Мира» в Ржеве
Разделён на несколько частей, объединённых одной идеей: «солдатские могилы – величайшие проповедники мира». В комплекс входят: кладбище советских воинов, мемориал воинам-казахам, героям-евреям, убитым в период войны, и немецкое военное кладбище. Территория вымощена брусчаткой, есть дорожки и небольшие посадки, большие клумбы, постаменты и многое другое в тему композиции.
Национальный парк Завидово
Основан в 1972 году. Площадь – 125 тысяч гектаров. Входят: леса, луга, водоёмы. Здесь проживает более 20 тысяч человек и располагается 90 населённых пунктов. Среди прочего здесь находится президентская резиденция «Русь». Хозяйственная деятельность человека ограничена мало, но некоторые её виды, например, вырубка деревьев, запрещены. Есть разделение на типы территорий: от особо охраняемой до неохраняемой.
Пушкинское кольцо Верхневолжья
Полноценный туристический маршрут, проложенный по местам, которые посещал писатель. Поскольку Пушкин часто приезжал в Тверскую губернию и делал остановки в пути, многие объекты внесены в экскурсионную программу. Это и усадьбы, и парки, и гостиницы, и церкви, и деревни, и прочее. Кроме того, туристы посетят два пушкинских музея. Общая протяжённость кольца Верхневолжья составляет 250 км.
Музей А.С. Пушкина в усадьбе Берново
Основан в 1971 году. Организован в усадьбе, которую часто посещал писатель. Ранее принадлежала семье Вульфов – соседей и приятелей Пушкина. Помимо экспозиции, связанной с Александром Сергеевичем, работает и выставка художницы Бубновой. Проводятся литературные мероприятия разной направленности. Рядом имеются пейзажные парки, где установлены мемориальные доски, и старое кладбище.
Усадьба Знаменское-Раёк
Построена в XVIII веке. Архитектурный ансамбль представляет собой главный дом и круговую колоннаду. Одна из самых важных построек комплекса – церковь Знамения Божьей Матери. С высоты птичьего полёта открывает величественный вид на комплекс. Усадьба – исторический памятник, охраняемый государством, однако на его восстановление пока нет средств. Доступ туристов ограничен, так как часть конструкций имеет аварийное состояние.
Усадьба Степановское-Волосово
Основана в конце XVIII века. Принадлежала роду Куракиных. После национализации часть обстановки и ценностей распределили между Тверью и Москвой. Здание не стали ни подо что приспосабливать, и оно постепенно пришло в упадок. Ограду разобрали, парк зарос. За реставрацию взялись только в начале 2000-х. Работы ведутся медленно, доступ на объект для туристов закрыт.
Музей вертолетов в Торжке
Работает с начала 90-х годов прошлого века. Является единственным в России музеем такой направленности. Его основой стал закрытый ранее военный объект. Экспозиция состоит из более чем 20 моделей вертолётов. В основном это боевые воздушные машины модели «Ми», но разных её классификаций и типов. Есть не только армейские, но и сельскохозяйственные и гражданские. Экскурсия согласовывается за 10 дней.
Вышневолоцкая водная система
Считается самой старой в России. Первоначальная цель строительства – снабжение Санкт-Петербурга. Соединяла бассейны Балтийского моря и Волги. У истоков создания стояли голландские специалисты. Были созданы специальные водохранилища и резервуары. Судоходство строго регулировалось. Уровень воды поддерживался благодаря системе шлюзов. Сеть охватывала несколько городов, чтобы можно было делать дополнительные остановки.
Калязинская радиоастрономическая обсерватория
Открыта в 1992 году. Находится рядом с одноименным городом. После большого пожара в 2010 году два года восстанавливали оборудование, а также воспользовались паузой в работе станции для замены устаревших систем. Радиотелескоп виден издалека, благодаря своим габаритам. Он ищет космический мусор, исследует галактические объекты и используется во всевозможных исследованиях, имеющих временный характер.
Источник:
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