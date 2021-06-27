Осёл: Животное с «двойным дном». Почему лошади не способны их заменить? Какие у ослов есть особые способности?

Ну вот почему? Почему именно за ослом закрепили должность спутника-дурачка Шрека? Его характер полностью противоположен реальному прототипу! Со стороны осёл и кажется лопоухой лошадью-недоростком, но на самом деле, это зверь с двойным дном!
Люди, приручившие африканских ослов 5000 лет назад, были уверены, что получили в услужение туповатое и послушное верховое животное. Братец лошади настолько оправдал наши ожидания, что мы своими руками вывезли его из прерий Северной Африки и растащили по всей Передней Азии и Средиземноморью.
Ситуация осложнилась, когда люди подружились с лошадьми. Быстрые грациозные звери играючи скинули ишаков с пьедестала всеобщей любви и заняли место самого популярного наземного транспорта Евразии.
Только вот у длинноухих был план Б. Они отправились работать в качестве экспедиторов и дальнобойщиков Древнего Мира. Данные для роботы у них были: среднестатистический ишак высотой в 90 сантиметров способен утащить до 130 кило поклажи. А особо крупные породы, вроде пуату, таскают на хребте по 300-400 кило!
Спустя время лошади позарились и на эту нишу — среди них появились породы тяжеловозов. Но заменить осликов на этом поприще им не удалось. Всё благодаря врождённой флегматичности и неприхотливости этих созданий. Для нормального функционирования ишаку достаточно жёстких трав и небольшого количества воды. Да и жару сбежавшие из Африки недолошади переносят куда лучше капризных лошадок.
Увы, соревноваться в выносливости с комбайнами и машинами — нереально. Когда технический прогресс стал отбирать у копытных работу, ослы решили, что пора бы показать человечеству свою вторую профессию: специалисты по общению с животными.
В развитых странах хитрецы нашли себе две области для работ. Некоторые из них стали специалистами по психологической поддержке коней. Запущенный в стадо ослик значительно улучшает психологический климат. Одно присутствие его умиротворённого хлебала способно вселить спокойствие в сердца давних конкурентов.
Другие ослы нашли своё призвание в качестве сторожевых животин. Врождённые спокойствие и интеллект вкупе с подходящей дрессурой делают из них обученных охранников. Копытные секьюрити водят овец и коров по заложенным в память маршрутам. А в случае необходимости осел бросится защищать стадо от незваных гостей. Мощные ноги и крепкое кусало позволяют дать отпор не хуже собаки.
Ещё одним однозначным преимуществом осла-пастуха является срок его жизни. При надлежащем уходе и питании непарнокопытный страж сможет дожить до 50 лет! Конечно, некоторое время ему придётся потратить на подготовку к своей роботе. Первый год ослёнок проведёт рядом с мамой, половину этого срока он будет питаться её молоком.
Год малыш потратит на взросление и дрессировку. Да, собак обучать быстрее и дешевле, но ещё ни одна собака не смогла прослужить человеку столь длительный срок.
Никакой раздражающей общительности, никакой бессмысленной глупости. Единственное, что роднит рисованного персонажа со своим прототипом: верность своим друзьям.
Источник:
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Потому что он - ишак.