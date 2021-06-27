Осёл: Животное с «двойным дном». Почему лошади не способны их заменить? Какие у ослов есть особые способности?

Спустя время лошади позарились и на эту нишу — среди них появились породы тяжеловозов. Но заменить осликов на этом поприще им не удалось. Всё благодаря врождённой флегматичности и неприхотливости этих созданий. Для нормального функционирования ишаку достаточно жёстких трав и небольшого количества воды. Да и жару сбежавшие из Африки недолошади переносят куда лучше капризных лошадок.