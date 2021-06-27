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Осёл: Животное с «двойным дном». Почему лошади не способны их заменить? Какие у ослов есть особые способности?

Осёл: Животное с «двойным дном». Почему лошади не способны их заменить? Какие у ослов есть особые способности? (9 фото + 1 гиф)

Автор:
27 июня 2021 18:27
Метки: животные   интересно   факты   
789
10

Ну вот почему? Почему именно за ослом закрепили должность спутника-дурачка Шрека? Его характер полностью противоположен реальному прототипу! Со стороны осёл и кажется лопоухой лошадью-недоростком, но на самом деле, это зверь с двойным дном!

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Метки: животные   интересно   факты   
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9  комментариев
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27k
Антон 2 часа назад
Мало кто знает, но ослики очень привязываются к хозяину, и в ответ на ласку и заботу отвечают тем же. Бывали случаи, когда спасённый от болезни ослик потом постоянно ходил за спасшим его человеком, как хвостик. Кони, в отличии от них, любят не сколько людей, а просто их присутствие. Да и людей они распознают по одежде.

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3k
Горожанин Полчаса назад
Поток неинтересных мыслей. Если нет способностей к литературе, то короче надо, автор - краткая информация, а не полотна бездарной воды.
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5k
Ruk Час назад
а ещё осликов любят кавказцы
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15k
Lelik 2 часа назад
Ослики, конечно, милые, сильные, верные, но такие вредные... И с потенцией у них кабздец, как у хорьков. Готовы всё, от гуся до тяжеловоза оприходовать.
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159
Денис Веселов 2 часа назад
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