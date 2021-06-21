Почему у дворников раньше были номера?

Дворники всегда имели железные кругляши с номерами, которые носили на аккуратных фартуках и костяные свистки.
В классической литературе часто встречаются описания дореволюционных дворников. В отличие от современных безучастно метущих дворы гастарбайтеров, «те» дворники – люди с активной жизненной позицией, которым до всего есть дело, и кого явно опасаются нарушители и злоумышленники.
А еще старые дворники всегда имели железные кругляши с номерами, которые носили на аккуратных фартуках и костяные свистки.
Дело в том, что дворники до революции были, по сути, младшими полицейскими чинами, имели ряд обязанностей по охране городского порядка не только в смысле чистоты, но и в плане общественного спокойствия.
Изначально дворниками назывались помощники, присматривающими за сохранностью господского дома в отсутствие хозяина, и дворниками часто становились обедневшие лица дворянского сословия. Но постепенно за дворниками закрепились обязанности ежедневного поддержания чистоты и выполнения дворовых хозработ, для чего в город привозили подходящих крепостных, рослых и сильных.
Со времен Николая I дворников стали постепенно нагружать общественной работой, поначалу их обязали сообщать в полицию о приезжающих и отбывающих гражданах. А с 1866-го, после покушения на Александра II Дмитрия Каракозова, дворники в приказном порядке стали вспомогательной силой полиции и обязаны были круглосуточно следить за жильцами и общественным порядком и вести ночные дежурства.
Тургеневский немой Герасим в профессии дворника был бы уже совсем невозможен всего лет через тридцать после времени, описанном в «Муму», и не только вследствие отмены крепостного права. Дворники на места стали утверждаться районным полицейским начальством, подбирались не только физически крепкие, но и расторопные и сообразительные люди, желательно из бывших унтеров или фельдфебелей, немого Герасима не взяли бы в силу его инвалидности.
У столичного дворника конца 19-го века была масса забот помимо уборки территории: он должен был записывать в домовой книге жильцов и их занятия, ежедневно осматривать незапертые чуланы и чердаки, где могли бы прятаться злоумышленники или беглые, ловить и доставлять в полицию трубочистов и водопроводчиков, у которых не было жетона (то есть разрешения на деятельность), разгонять бродячих собак и срывать несанкционированные объявления.
С 1890-х годов дворников обязали еще и дежурить по ночам, четырехчасовыми сменами – причем в дежурство дворник не мог наблюдать за улицей сидя, он должен был стоять. Именно в эти годы дворникам выдали свистки и железные бляхи, на которых было написано «дворник», а по кругу выбито было название улицы и номер дома.
Свистеть при нарушении порядка надо было особенным образом: два коротких свистка означали срочный призыв на помощь, а один длинный – что злоумышленник убегает, и надо задерживать бегущих.
В это время дворники уже совершенно перешли в подчинение полиции, домоуправление не могло нанять и уволить своего дворника без согласования сверху. Дворников стали привлекать к силовым операциям – разгону митингов и демонстраций, обеспечению порядка на народных гуляниях, к выслеживанию и задержанию борцов с режимом.
За свою работу на полицию дополнительного заработка дворникам не полагалось, правда, в столицах дворники и так зарабатывали очень достойно, на уровне небольшого чиновника или даже врача. А вот в провинции дворники были в числе беднейших слоев населения, но там и общественной работы у них практически не имелось.
Внешний вид столичного дворника регламентировался – помимо жестяной бляхи он имел фуражку с лаковым козырьком, на околыше которой тоже была латунная пластинка с надписью «дворник».
Обязателен был белый и чистый холщовый фартук, который, как правило, носили поверх «дворницкого жилета», имевшего застежку на боку. Дворник обязан был быть трезвым и вежливым, способным решать мелкие конфликты и даже уметь оказать первую помощь.
В начале 20-го века дворники за свою службу стали такой же ненавидимой революционерами профессией, как и жандармы с городовыми, так что в событиях 1917 года многие дворники пострадали от революционных масс.
При советской власти дворники долго еще оставались с теми же обязанностями, что и при царе (фото 1950-х)
Удивительно, но при советской власти обязанности дворников по обеспечению общественного порядка совершенно сохранились, разве что докладывали о нарушениях уже не в полицию, а в советскую милицию. Эта вовлеченность дворников в охрану порядка и надзор за жильцами сохранялась до времен Хрущева. И только в 1960-х милиция потеряла право привлекать дворников к задержанию преступников и ночным дежурствам по городу, на том и завершилась правоохранительная служба дворников, продлившаяся ровно век.
Зато в дворниках внезапно оказалась часть интеллигенции, которая по разным причинам не могла трудиться по специальности. Мстислав Ростропович хвалился, что у него на даче дворником работает нобелевский лауреат – это был Солженицын, которого Ростропович «устроил» к себе дворником и дал приют.
Источник:
- Круглые дома, которые придумали в прошлом веке
- Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела
- Самые древние гоминиды: какими они были
- Зачем польские гусары носили крылья?
- Пешком на лодке, или Как лондонским лодочникам приходится работать ногами
Понравилось19