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Почему у дворников раньше были номера?

Почему у дворников раньше были номера? (7 фото)

Автор:
21 июня 2021 09:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: дврники   интересно   номера   познавательно   факты   фото   
157
7

Дворники всегда имели железные кругляши с номерами, которые носили на аккуратных фартуках и костяные свистки.

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Метки: дврники   интересно   номера   познавательно   факты   фото   
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19k
shevanez 53 минуты назад
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19k
Андрей Иванов 51 минуту назад
Надо всё вернуть. Можно без фартука.
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