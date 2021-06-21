Почему у дворников раньше были номера?

В классической литературе часто встречаются описания дореволюционных дворников. В отличие от современных безучастно метущих дворы гастарбайтеров, «те» дворники – люди с активной жизненной позицией, которым до всего есть дело, и кого явно опасаются нарушители и злоумышленники.

А еще старые дворники всегда имели железные кругляши с номерами, которые носили на аккуратных фартуках и костяные свистки.

Дело в том, что дворники до революции были, по сути, младшими полицейскими чинами, имели ряд обязанностей по охране городского порядка не только в смысле чистоты, но и в плане общественного спокойствия.