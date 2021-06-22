FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 816 постов • 197 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Как становились евнухами

Как становились евнухами (3 фото)

Автор:
22 июня 2021 08:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: евнух   интересно   познавательно   факты   фото   
280
3

Евнухи — хранители царского гарема. Люди, пользовавшиеся безграничным доверием властителя, но заплатившие за это, пожалуй, самую высокую цену.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: евнух   интересно   познавательно   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman Полчаса назад
Сегодня очень много евнухов в Папской церкви. Женщин им нельзя, так что они отрываются на маленьких мальчиках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото) Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото) Самые древние гоминиды: какими они были Самые древние гоминиды: какими они были Пешком на лодке, или Как лондонским лодочникам приходится работать ногами Пешком на лодке, или Как лондонским лодочникам приходится работать ногами Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела Аззо Бассоу — человек, которого считали последним неандертальцем&nbsp; Аззо Бассоу — человек, которого считали последним неандертальцем  Зачем польские гусары носили крылья? Зачем польские гусары носили крылья?
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1068170



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Татарстане неравнодушные люди помогли пенсионеру, у которого угнали автомобиль
1
74
В Татарстане неравнодушные люди помогли пенсионеру, у которого угнали автомобиль
В Ростовской области трансгендера попытались призвать в армию, но передумали
0
158
В Ростовской области трансгендера попытались призвать в армию, но передумали
﻿
Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов
Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#картинки#СССР#кино#дтп#сша#Россия#коронавирус#ретро
#фото#люди#интересное#автомир#приколы#фотографии#футбол#факты#природа#сатира
#интересно#история#подборка#автомобили#в мире#аварии#прикольные#авто аварии#девушки#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться