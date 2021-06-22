Как становились евнухами

Евнухи — хранители царского гарема. Люди, пользовавшиеся безграничным доверием властителя, но заплатившие за это, пожалуй, самую высокую цену.
О евнухах редко вспоминают СМИ, их свершения часто остаются за кадром мировой истории, а сытная жизнь при гареме редко вызывает зависть у мужчин.
Но так ли несчастна была судьба евнухов? Могли ли такие мужчины испытывать интерес к противоположному полу? Откуда брались евнухи и сколько они стоили?
"Безопасные" мужчины
Евнухи появились вместе с первыми цивилизациями. Явление было широко распространено в Древней Индии, Египте и Междуречье.
Поначалу евнухами становились военнопленные. С XIX века до н.э. ассирийские правители стали создавать из евнухов дворцовую стражу, ставить их наместниками завоеванных территорий и даже посылать на войну в качестве полководцев.
Расчет был прост. Евнухи не могли оставить потомство, а значит, они не были заинтересованы в казнокрадстве и восстании, чтобы передать власть и имущество сыновьям.
Один из персидских евнухов по имени Багой, по приказу Артаксеркса III, в 350 году до н.э. завоевал Египет, а после смерти царя, фактически, возглавлял империю, опекая малолетнего наследника.
С этого момента каста евнухов оказалась уважаема. Эти мужчины пользовались преимуществом в построении карьеры, зачастую имели больше власти и банально дольше жили.
Евнухи как товар
Евнухи, как явление, существовали не только на Востоке, но и на Западе. Само слово «евнух» греческого происхождения и дословно переводится, как «охраняющий ложе».
В период Римской империи практика кастрации людей была законодательно запрещена и влекла смертную казнь для врачей, решивших провести такую операцию.
Однако закон не ограничивал зарубежных медиков. Поэтому евнухи стали важной статьей экспорта варварских стран. Нужно сказать, такие мужчины ценились также высоко, как красивые наложницы и нередко посылались императорам в качестве подарка.
Для сравнения, в VI веке в Византии мальчики евнухи стоили 30 золотых солидов, подростки — 50. Если человек владел грамотой или каким-либо искусством, то цена возрастала до 100 солидов. В это же время обычный взрослый трудовой раб оценивался в 20 солидов.
Любопытно, что согласно византийскому писателю Прокопию Кесарийскому, главным поставщиком евнухов в Константинополь были народы Кавказа.
Роль евнухов в мировой истории
Евнухи — пожалуй, единственные люди во дворце, которым цари по-настоящему доверяли.
Скопцы не только берегли гарем, но и обслуживали императора, хранили ключи от дворцовых построек, в том числе тюрьмы и входили в число личной стражи.
Начиная с Поздней Античности, как на Западе, так и на Востоке, евнухи получили возможность занимать любую государственную должность.
В 783 году византийский полководец-евнух Ставракия организовал победоносный поход на племена склавинов. Правда, его назначение на пост стратега вызвало негодование у армии, и спровоцировало предательство армянского полководца Тацата.
Лучше судьба сложилась у китайского адмирала-евнуха Чжэн Хэ. В XIV веке флотоводец организовал семь морских экспедиций по Тихому и Индийскому океану, завоевав славу национального героя.
Массовое распространение евнухов было и в Средневековье. В мусульманских странах евнухи берегли гарем. В Европе, в погоне за чистоту плоти и отказа от плотских желаний, евнухами становились священники.
При этом, вопреки распространенному мнению, евнухи сохраняли интерес к женщинам.
Источник:
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