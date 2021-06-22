Как становились евнухами

О евнухах редко вспоминают СМИ, их свершения часто остаются за кадром мировой истории, а сытная жизнь при гареме редко вызывает зависть у мужчин.

Но так ли несчастна была судьба евнухов? Могли ли такие мужчины испытывать интерес к противоположному полу? Откуда брались евнухи и сколько они стоили?





"Безопасные" мужчины

Евнухи появились вместе с первыми цивилизациями. Явление было широко распространено в Древней Индии, Египте и Междуречье.

Поначалу евнухами становились военнопленные. С XIX века до н.э. ассирийские правители стали создавать из евнухов дворцовую стражу, ставить их наместниками завоеванных территорий и даже посылать на войну в качестве полководцев.

Расчет был прост. Евнухи не могли оставить потомство, а значит, они не были заинтересованы в казнокрадстве и восстании, чтобы передать власть и имущество сыновьям.

Один из персидских евнухов по имени Багой, по приказу Артаксеркса III, в 350 году до н.э. завоевал Египет, а после смерти царя, фактически, возглавлял империю, опекая малолетнего наследника.

С этого момента каста евнухов оказалась уважаема. Эти мужчины пользовались преимуществом в построении карьеры, зачастую имели больше власти и банально дольше жили.





Евнухи как товар

Евнухи, как явление, существовали не только на Востоке, но и на Западе. Само слово «евнух» греческого происхождения и дословно переводится, как «охраняющий ложе».