Афганец в космосе. Взлёт и падение Абдул Ахада Моманда

Осенью 1988 года этого человека встречал весь Афганистан. Когда Абдул Ахад Моманд ехал из аэропорта в центр Кабула, вдоль дороги выстроились люди, которые плакали от радости и забрасывали его кортеж цветами — и это в воюющей столице, где жилые кварталы обстреливали ракетами с гор душманы. Афганцы были счастливы — представитель их государства впервые побывал в космосе, вместе с советским космонавтом Владимиром Ляховым.
На нового кумира как из рога изобилия посыпались награды — указом Президиума Верховного Совета СССР Моманд был удостоен звания Героя Советского Союза, он получил должность заместителя министра гражданской авиации Афганистана, элитную квартиру в построенном для советских специалистов районе Кабула, персональный лимузин…
Кто бы мог подумать, что всего через три с половиной года последнему среди иностранцев Герою Советского Союза придётся бежать из своей страны, со слезами вымаливать российскую визу, а затем поселиться “на птичьих правах” в Германии: там первый и единственный афганский космонавт устроился рабочим в типографию за копеечную зарплату…
Русский держал его за ноги
Абдул Ахад Моманд родился 1 января 1959 года. Уже в девятнадцатилетнем возрасте он по приказу командования отправился получать образование в СССР. Он учился в Краснодарском и Киевском военно-авиационном училищах, в 1987 году с отличием окончил Военно-воздушную академию им. Гагарина. В 1987 году молодой капитан афганских ВВС стал одним из 457(!) претендентов на полёт в космос из разных слоёв общества: им предстояло пройти отбор на “путёвку” в Байконур. “Выиграть главный приз” оказалось вовсе не просто — ведь в кресло первого космонавта Афганистана метила куча родственников афганской партийной верхушки.
Однако в Москве остановили выбор на Абдул Ахаде Моманде и Мухаммеде Дауране — оба прекрасно говорили по-русски и являлись пилотами-отличниками. 25 февраля 1988 года лётчики прибыли в Звёздный городок, сразу же приступив к активным тренировкам. На первом этапе для полёта в космос сформировали два советско-афганских экипажа, но вскоре Даурану пришлось сделать операцию по удалению аппендикса, и по состоянию здоровья он занял место дублёра. 29 августа космический корабль “Союз ТМ-6” торжественно взмыл в небо с космодрома Байконур. Абдул Ахад взял в космическое путешествие два экземпляра Корана (хотя он был человек “партийный”, состоял в Народно-демократической партии Афганистана), государственный флаг ДРА и почтовые марки для погашения.
Через двое суток пилоты состыковались с космической станцией “Мир”, где находились ещё шесть дней. Моманд провёл первую в истории фотосъёмку своей страны из космоса, составив подробные карты, читал на видео в невесомости Коран — советский космонавт Ляхов при этом держал афганца за ноги, чтобы съёмка в итоге получилась нормальной.
Сутки в космосе без туалета
При возвращении на Землю “новобранец” Абдул Ахад и опытный космонавт Владимир Ляхов едва не погибли: компьютерные системы корабля неожиданно вышли из строя. Двигатели были на грани отказа — и Моманд, и Ляхов могли застрять в космосе навеки. Пока в СССР пытались срочно перепрограммировать корабль, афганский и советский космонавт целых 24 часа вращались вокруг нашей планеты в тесной маленькой капсуле — без еды, воды, туалета (пользовались пластиковыми пакетами, оставшимися от спального комплекта Моманда), и с запасом кислорода на двое суток. Мир затаил дыхание, наблюдая за этими мужественными людьми.
7 сентября 1988 года третья попытка спуска на Землю увенчалась успехом. “Как мы вдвоём провели время? — вспоминал позже Моманд. — Да вполне нормально, я же отлично владею русским языком. Целые сутки, вращаясь в космосе, мы травили анекдоты… в том числе и политические. Было очень смешно”. Став всеафганской знаменитостью, Абдул Ахад продолжил образование в СССР и окончил Академию Генерального штаба Вооружённых сил им. Ворошилова.
28 апреля 1992 года он как замминистра гражданской авиации Афганистана находился в служебной командировке в Индии — расследовал случаи взяток в национальной авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Его разбудили в гостинице Дели звонком афганские дипломаты, лаконично сообщив: сегодня душманы без боя оккупировали Кабул, правительство Мухаммеда Наджибуллы свергнуто, в городе идут расстрелы и резня.
Герой таскал на себе мешки
Семья афганского космонавта успела бежать к нему в Индию — в результате, из всего имущества у Абдула Ахада остался лишь чемодан с вещами и $400 “командировочных”. Жить было не на что. Моманд обратился в российское посольство за визой: он наивно предполагал, что Герою Советского Союза, выпускнику Академии Генштаба, прекрасно разговаривающему по-русски, без труда предоставят вид на жительство — а то и сразу гражданство РФ. Увы, ему быстро дали понять: правительство Ельцина не заинтересовано в выдаче российских паспортов “сотрудникам прежнего режима”, оно желает выстроить отношения с “некоммунистическим” правительством Афганистана.
Кстати, дублёр Моманда — таджик Мухаммед Дауран, пошёл на службу к душманам, получив должность генерала и командующего ВВС “нового исламского государства”. Отчаявшись, Абдул Ахад подал заявление на получение политического убежища в Германии. Перебравшись в Штутгарт, он устроился подсобным рабочим в типографию — грузил мешки, возил тюки с напечатанными журналами, дабы обеспечить нормальное существование своей жене и детям. Моманд вновь приехал в Афганистан лишь в 2014 году, со съёмочной группой корпорации “Би-би-си”, снимавшей про афганского космонавта документальный фильм.
Афганцы продолжили убивать
Побывав на родине, пообедав там с тогдашним президентом Карзаем и пообщавшись с юными кабульскими астрономами, Моманд призвал афганцев “объединиться, забыть разногласия и установить мир — ведь вам не нужна война”. Афганцы, разумеется, этот романтичный “глас вопиющего в пустыне” не услышали, продолжив с упоением убивать друг друга (и американских военных). Сейчас 62-летний афганский Герой Советского Союза по-прежнему проживает в Германии — он поднялся до должности бухгалтера в небольшой фирме (по некоторым данным, Моманд также является её совладельцем). Доход довольно скромный, но на жизнь хватает. Фразу sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава) придумали не вчера, и этому человеку наверняка было очень обидно падать с безумно большой высоты, практически из космоса: с должности офицера, выпускника Генштаба, первого космонавта своей страны, обладателя Золотой Звезды — до подсобного рабочего в немецкой глубинке.
Но что же ещё ему оставалось делать, если прежнее правительство России отвергло афганца, в числе последних в мире награждённого высшей наградой Советского Союза…
Источник:
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Никто и НИКОГДА не смог нанести такой ущерб международной репутации России за всю ее историю.
Как этот мерзавец смог.
Мы еще столетия не отмоемся от этого пятна грязи.
Которой заляпал этот "комбайнер", ставший главой СССР.
И предавший всех ради рекламы пиццы.
А у него какие достижения? Слетал за советский счет? Почитал коран в невесомости?
Вот жизнь и оценила его реальные данные.
Обезьян в космос запускали?! Человек не обезьяна. Человек понимает чем это может всё кончится. Это как тебя сажают на бочку с 20 тоннами керосина и говорят: "Мы её типа сейчас подожжем, мы в принципе всё расчитали и всё должно пройти нормально. Но сам понимаешь, от всего не застрахуешься".
Ну закончил афганец советскую академию. И что? Типа русских мало таких же было? Или русские были хуже? Ему просто нельзя было поставить ничего, кроме отлично. Да его запустили как обезьяну, просто ради политических игр с афганом. Он там никому нахер не сдался. Потратили деньги впустую, а потом все равно афган просрали.
Его достижения по достоинству оценили. Был бы классный специалист, его бы и в СССР, и в России, и в Германии пристроили.