Афганец в космосе. Взлёт и падение Абдул Ахада Моманда

На нового кумира как из рога изобилия посыпались награды — указом Президиума Верховного Совета СССР Моманд был удостоен звания Героя Советского Союза, он получил должность заместителя министра гражданской авиации Афганистана, элитную квартиру в построенном для советских специалистов районе Кабула, персональный лимузин…

Кто бы мог подумать, что всего через три с половиной года последнему среди иностранцев Герою Советского Союза придётся бежать из своей страны, со слезами вымаливать российскую визу, а затем поселиться “на птичьих правах” в Германии: там первый и единственный афганский космонавт устроился рабочим в типографию за копеечную зарплату…