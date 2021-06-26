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Афганец в космосе. Взлёт и падение Абдул Ахада Моманда

Афганец в космосе. Взлёт и падение Абдул Ахада Моманда (7 фото)

Автор:
26 июня 2021 22:47
Метки: история   косманавт   космос   
482
7

Осенью 1988 года этого человека встречал весь Афганистан. Когда Абдул Ахад Моманд ехал из аэропорта в центр Кабула, вдоль дороги выстроились люди, которые плакали от радости и забрасывали его кортеж цветами — и это в воюющей столице, где жилые кварталы обстреливали ракетами с гор душманы. Афганцы были счастливы — представитель их государства впервые побывал в космосе, вместе с советским космонавтом Владимиром Ляховым.

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Метки: история   косманавт   космос   
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11  комментариев
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13k
albedo 40 минут назад
Будь проклят эта гнида Горбачев.
Никто и НИКОГДА не смог нанести такой ущерб международной репутации России за всю ее историю.
Как этот мерзавец смог.
Мы еще столетия не отмоемся от этого пятна грязи.
Которой заляпал этот "комбайнер", ставший главой СССР.
И предавший всех ради рекламы пиццы.
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17k
Robin Hood 3 минуты назад
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5k
Ruk Час назад
сейчас герои СССР и РФ получают, ежемесячно около 75 тр в месяц ( В случае смерти Героя России или Героя СССР ежемесячные выплаты получает его вдова/вдовец, а также несовершеннолетние дети). для Германии деньги не большие конечно, но тем не менее.
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Такие были времена...Мы ПРЕДАВАЛИ и СДАВАЛИ ВСЕХ КОГО ТОЛЬКО МОЖНО!
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9k
Кыся 2 часа назад
В космос и обезьян запускали. Причем гораздо раньше.
А у него какие достижения? Слетал за советский счет? Почитал коран в невесомости?
Вот жизнь и оценила его реальные данные.
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