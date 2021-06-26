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Советский триллер: Линдеман опубликовал кровавую короткометражку по мотивам клипа "Я ненавижу детей"

Советский триллер: Линдеман опубликовал кровавую короткометражку по мотивам клипа "Я ненавижу детей" (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 июня 2021 18:57
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: rammstein   СССР   Тилль Линдеманн   видео   короткометражка   школа   
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Вокалист Rammstein продолжает вживаться в роль гражданина СССР.

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Метки: rammstein   СССР   Тилль Линдеманн   видео   короткометражка   школа   
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11  комментариев
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46k
noName 38 минут назад
Снято отлично!!!Мне в целом понравилось кроме игры Реввы и самого Тиля на допросе.Комната для допросов-само собой подвал,по другому же нельзя))))И графин от коньячного набора, в конце, зелёный,не хило так его под вазу использовать
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523
Not Found! 19 минут назад
Для меня неожиданно - зачёт, хоть и галимая чернуха. Это же Тилль Линдеманн!
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307
Brontozavr1 Полчаса назад
Вышел в тираж старикан. Подзабыли его. Осталось только так напомнить о себе. Хоть поругают, поохают. Артист, что скажешь. Пара тройка старых шикарных песен у него есть. Можно послушать. А сейчас шлак шлаком.
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58k
Опиум для народа Полчаса назад
-"Члены партии "Коммунисты России" назвали видео возмутительным и увидели в нем разжигание розни и клевету на советскую историю."-
-а что, прям всё, бл"дь, радужно было в СССР? И никого в школе не шпыняли? Коммунисты стали на верунов, фемок,евреев и ниггеров походить,те тоже всю дорогу оскорбляются.
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307
Brontozavr1 Опиум для народа Полчаса назад
Да он заплатил этим политическим проституткам , чтоб они публично поохали. Кому вообще интересно, что у артиста в голове может вырасти. Тем более этого старикана на уже подзабыли. Ща напишут комментики и опять забудут.
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10k
Джон Уик 36 минут назад
Конечно такого не встречал но допускаю что такой травле имело место быть.
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2
Solder Джон Уик Полчаса назад
Неужели школьники однокласснику в столовой вилки в руку втыкали? Это бы им просто так не прошло. И Ревва просто дурачок, ему совсем никто не говорил, что в СССР милиционеры не носили бороды и не были такими идиотами, чтобы пачкать руки при допросе "с пристрастием"? Были методы, но не голыми руками.
Вообще, клип тот - дерьмо.
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780
metrolog 43 минуты назад
Чёт я так понял, что это супруга там всех порешила, надо будет ещё пересмотреть
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−33
Анатолий Печенин 43 минуты назад
Это лучшее, что я видел за последние годы!
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33k
Лесли 🥰 Час назад
Ну шо опять?)))))
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