Советский триллер: Линдеман опубликовал кровавую короткометражку по мотивам клипа "Я ненавижу детей"

В 22-минутном ролике есть и неожиданный поворот сюжета. Обвиняемый в жестоких убийствах герой, выходит сухим из воды - судья, освободившая убийцу, хорошо с ним знакома. Она тоже его бывшая одноклассница.



Линдеманн выходит из зала суда и отправляется домой к семье. Но хеппи-энда не случается. В конце ролика судья подрывается в своем зеленом "Москвиче". Но это убийство уже спланировала его жена (актриса Аглая Тарасова).