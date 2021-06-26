Советский триллер: Линдеман опубликовал кровавую короткометражку по мотивам клипа "Я ненавижу детей"

Вокалист Rammstein продолжает вживаться в роль гражданина СССР.
Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил короткометражный фильм, который по сути является расширенной версией одноименного скандального клипа Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»).
По сюжету короткометражки, простой советский учитель немецкого языка Линдеманн Тилль Вернерович оказывается на допросе перед следователем (комик Александр Ревва). Его подозревают в жестоком убийстве четверых бывших одноклассников. Главной уликой в деле становится связь между издевательствами над героем в школе и способами убийства бывших однокашников. Допрос прерывается кровавыми сценами - воспоминаниями об убийствах всех обидчиков. Однако Тилль Вернерович не признается, даже несмотря на допрос с пристрастием, на русском языке отрицая свою причастность к преступлениям.
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В 22-минутном ролике есть и неожиданный поворот сюжета. Обвиняемый в жестоких убийствах герой, выходит сухим из воды - судья, освободившая убийцу, хорошо с ним знакома. Она тоже его бывшая одноклассница.
Линдеманн выходит из зала суда и отправляется домой к семье. Но хеппи-энда не случается. В конце ролика судья подрывается в своем зеленом "Москвиче". Но это убийство уже спланировала его жена (актриса Аглая Тарасова).
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Клип Линдеманна Ich hasse Kinder был опубликован 1 июня в День защиты детей. На сегодняшний день его посмотрели почти 8,5 млн раз. Члены партии "Коммунисты России" назвали видео возмутительным и увидели в нем разжигание розни и клевету на советскую историю. Они пожаловались в Генпрокуратуру, но судя по всему, состава преступления в ролике сотрудники ведомства найти не смогли.
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-а что, прям всё, бл"дь, радужно было в СССР? И никого в школе не шпыняли? Коммунисты стали на верунов, фемок,евреев и ниггеров походить,те тоже всю дорогу оскорбляются.
Вообще, клип тот - дерьмо.