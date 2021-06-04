30 случаев, когда люди поделились снимками своего урожая

Не каждый год природа радует владельцев грядок дарами в виде крупнокалиберных помидоров, картофеля, огурцов, моркови, лимонов, арбузов и всевозможных фруктов и овощей.
Когда близится пора собирать урожай, все владельцы садов и огородов находятся в томительном предвкушении богатого сбора. И не удивительно, ведь они рассчитывают на то, что результат их нелёгкого труда будет кормить их последующие месяцы! Но случается и такое, что вместо щедрого урожая садоводам-любителям приходится собирать лишь мини-версии посаженных культур.
Сегодня мы покажем вам 18 фотографий урожая, который выдался таким маленьким, что кажется, будто над ним решила пошутить сама богиня плодородия.
Устроим пир из выращенной мной цветной капусты
После 8 месяцев ожидания урожая у меня наконец есть достаточно чеснока, чтобы отправиться на охоту за вампирами
Вырастил редиску! Ну как вырастил…
Приготовлю из него острый соус и ещё соседей угощу!
Семейный урожай ежевики
Не каждый год природа радует владельцев грядок и кустов щедрым урожаем. Бывает и такое, что садоводам приходится исчислять размер выращенного плода в сантиметрах, а его вес — в граммах. Но это ли не повод посмеяться?
Кто хочет лимонад?
Огородные итоги: свекла не растёт
Мои полки будут ломиться от консервных банок с урожаем
Моя первая морковь! Может, сварить морковный суп?
Главное — не начать чистить эту малютку!
На сегодня мне хватит
Вырастил дыньку
Видимо мне придётся подумать о каком-нибудь промышленном хранилище для такого количества апельсинового сока
Одна из моих курочек снесла вчера это
Сорвал вчера банан себе на перекус
Собирая такой урожай, можно почувствовать себя великаном в стране лилипутов. Зато как забавно видеть мини-версии известных нам фруктов и овощей!
Полюбуйтесь этим монстром из мира томатов
Собрала немного брокколи для сегодняшнего ужина
Вы только взгляните на размер этих остреньких ребят
Сомневаюсь, что смогу доесть
«Моя мама уже год выращивает маленькое лимонное дерево на заднем дворе, и это её первый лимон»
«Кажется, я переоценил размер корзинки для сбора урожая»
«Поздравьте меня с этим обильным урожаем!»
Урожай аж на четверть стакана
«Мама попросила поделиться своим замечательным урожаем»
«Решил засолить свой могучий урожай на предстоящую долгую зиму»
«Сегодня созрел мой первый лимон Мейера»
«Пришлось вызвать телегу, чтобы доставить весь этот груз»
«Моя мама очень гордилась урожаем помидоров. Нас ожидает спагетти!»
Кто хочет стакан воды с лимоном?
Источник:
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