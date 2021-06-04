30 случаев, когда люди поделились снимками своего урожая

Когда близится пора собирать урожай, все владельцы садов и огородов находятся в томительном предвкушении богатого сбора. И не удивительно, ведь они рассчитывают на то, что результат их нелёгкого труда будет кормить их последующие месяцы! Но случается и такое, что вместо щедрого урожая садоводам-любителям приходится собирать лишь мини-версии посаженных культур.

Сегодня мы покажем вам 18 фотографий урожая, который выдался таким маленьким, что кажется, будто над ним решила пошутить сама богиня плодородия.

Устроим пир из выращенной мной цветной капусты