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30 случаев, когда люди поделились снимками своего урожая

30 случаев, когда люди поделились снимками своего урожая (30 фото)

Автор:
04 июня 2021 08:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   огород   сад   урожай   фото   
616
30

Не каждый год природа радует владельцев грядок дарами в виде крупнокалиберных помидоров, картофеля, огурцов, моркови, лимонов, арбузов и всевозможных фруктов и овощей.

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Метки: Юмор   забавно   огород   сад   урожай   фото   
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8  комментариев
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8k
kaboza 2 часа назад
у меня перчик не больше на одном кусте растет...но половинка в борще делает там фукусиму с нагасакой...
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16k
Злобный Члегр 4 минуты назад
Что касается овощей и фруктов: если сорвать их, когда они только завязались или взошла ботва, можно состряпать пост для тырнета. Главное, вовремя сорвать и сфоткать.
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16k
Злобный Члегр 8 минут назад
Комментарий к фото
Есть декоративные сорта, не для еды. Они миниатюрные. И потом, почему "вырастил"? По-моему, у него вполне женские ступни с педикюром.
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2k
Тупняк Час назад
Огороднички такие себе. Как так можно не вырастить простые овощи?
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