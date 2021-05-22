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От этих картинок придет в восторг каждый взрослый мальчик

От этих картинок придет в восторг каждый взрослый мальчик (40 фото)

Автор:
22 мая 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Мужские игрушки   большие мальчики   идеи   мужские дела   мужчины   подарки   полезно   стиль жизни   
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Каждый мучина в душе - мальчишка, и обожает мальчишеские игры и игрушки. Кое-что в этой галерее может стать отличным подарком повзрослевшему мальчику, о другом остается только мечтать, третье он вполне сможет соорудить своими руками. Но даже всего лишь посмотрев эти картинки, каждый мужчина придет в незамутненный восторг!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мужские игрушки   большие мальчики   идеи   мужские дела   мужчины   подарки   полезно   стиль жизни   
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4  комментария
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17k
Олег 49 минут назад
Набор картинок под девизом "Не нравится - не мужик"...
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booz223 21 минуту назад
Обе охренели: и болонка и королева. Мангал понравился и только. Остальное приведёт в восторг разве что прыщавых юнцов
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Болонка королевы

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