От этих картинок придет в восторг каждый взрослый мальчик

Каждый мучина в душе - мальчишка, и обожает мальчишеские игры и игрушки. Кое-что в этой галерее может стать отличным подарком повзрослевшему мальчику, о другом остается только мечтать, третье он вполне сможет соорудить своими руками. Но даже всего лишь посмотрев эти картинки, каждый мужчина придет в незамутненный восторг!

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Бонд. Джеймс Бонд 0 Источник:

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0 Источник: "Моя лучшая половина".

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