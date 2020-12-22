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Намордник нннада: 20 удивительных и странных человеческих издевательств

Намордник нннада: 20 удивительных и странных человеческих издевательств (20 фото)

Автор:
22 декабря 2020 12:42
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   животные   лошади   намордники   собаки   странные   страшно   фантазия   
738
20

Нет, одно дело, когда намордник нужен для того, чтобы пес, имеющий возможность и желание покромсать вашего соседа, не осуществил задуманное и совсем другое подобное издевательство над братьями нашими меньшими. Те, которые со страшными зубами, еще нормально - лишние люди не будут совать руки к собачке, но остальные - чистое извращение и не только для собак

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Метки: Фабрика идей   животные   лошади   намордники   собаки   странные   страшно   фантазия   
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