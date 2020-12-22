Намордник нннада: 20 удивительных и странных человеческих издевательств

Нет, одно дело, когда намордник нужен для того, чтобы пес, имеющий возможность и желание покромсать вашего соседа, не осуществил задуманное и совсем другое подобное издевательство над братьями нашими меньшими. Те, которые со страшными зубами, еще нормально - лишние люди не будут совать руки к собачке, но остальные - чистое извращение и не только для собак
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Эти да, хорошая задумка, где даже самый добрый пес с мире будет огражден от желания его потрогать тем, кому не следует
Авторский пост
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