Намордник нннада: 20 удивительных и странных человеческих издевательств

Нет, одно дело, когда намордник нужен для того, чтобы пес, имеющий возможность и желание покромсать вашего соседа, не осуществил задуманное и совсем другое подобное издевательство над братьями нашими меньшими. Те, которые со страшными зубами, еще нормально - лишние люди не будут совать руки к собачке, но остальные - чистое извращение и не только для собак