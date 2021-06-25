Каким образом машинисты поезда возвращаются домой после закрытия метро?

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Девушка решила узнать, как и на чем машинисты электропоезда возвращаются домой после закрытия метро. Она обратилась с этим вопросом к машинистам в московском метро и узнала неожиданную для себя информацию.
Одним секретом меньше.
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