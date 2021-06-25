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Каким образом машинисты поезда возвращаются домой после закрытия метро?

Каким образом машинисты поезда возвращаются домой после закрытия метро? (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 июня 2021 08:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   вопрос   машинист   машинист поезда   метро   
3606
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Девушка решила узнать, как и на чем машинисты электропоезда возвращаются домой после закрытия метро. Она обратилась с этим вопросом к машинистам в московском метро и узнала неожиданную для себя информацию.

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Метки: Москва   видео   вопрос   машинист   машинист поезда   метро   
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9  комментариев
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620
ezh28 Час назад
Бухают они на этих квартирах.
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11k
Eltiftel 4 минуты назад
да знаю я как эти машинисты домой добираются, состав в депо, из депо на личном авто домой, следующая смена опять в депо и за ручку состава
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1k
Георгий 20 минут назад
Есть у меня один знакомый машинист. Рассказывал, что самые классные смены это ночные. Ведешь последний поезд, потом спишь ночью в депо, затем первый утренний и все, смена закончилась, идешь домой.

Серега Крюков, привет.
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6k
dikijjim Полчаса назад
прикольно)прям стретегия)
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203k
Барон Мюнхгаузен Час назад
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34k
Олег Час назад
ШОК! я поражен! Моя жизнь не будет прежней
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−103
v-50 Час назад
тоже мне новость, отдыхают в съемной хате, всегда так было
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