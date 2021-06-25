Каким образом машинисты поезда возвращаются домой после закрытия метро?

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В Москве тиктокерше дали пощечину за съемки видео с иконой

Пранкер, который пугал москвичей ковидом, провел всю пандемию в Бутырке

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Цыганка украла в Москве самокат, но не знала, что его можно отследить по GPS-трекеру

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