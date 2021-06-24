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Ушла в кювет: в Томской области перевернулась фура с арбузами

Ушла в кювет: в Томской области перевернулась фура с арбузами (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 17:14
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   Россия   авария   видео   томск   фура   
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Водитель груженной арбузами фуры не справился с управлением и съехал в кювет недалеко от Томска. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего.

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Метки: 360подмосковье   Россия   авария   видео   томск   фура   
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Бедняга водила..... сейчас повесят все и вся на него (((
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11k
Lynx Полчаса назад
Какбэфтему.
Арбузы эти из Бразилии, где много диких абизян. Гыы.
Какбэфтему2.
С месяца полтора тому прикупил узбекских томатов/помидоров. Земляных. Действительно пахнут помидорами.
Итог - где наш берег турэцкий с помидорами, где абизяны с орбузами, а где условные братья агрономы, что готовы поставлять круглогодично любые овощи и хрукты.
Даа. Видать, политиканы, зажратые черной икоркой без маслица, готовы на любой международный гешефт, только не во благо народа.
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446
andr1kkk Полчаса назад
Эти DSV постоянно раскладываются, что в РФ что в ЕС. Видимо нужно давно проверки провести, гоняют водителей без РТО и до износа...
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