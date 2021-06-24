Ушла в кювет: в Томской области перевернулась фура с арбузами

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Водитель груженной арбузами фуры не справился с управлением и съехал в кювет недалеко от Томска. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего.
Перевозимый груз разлетелся по всей проезжей части. По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет
«Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем марки Renault Premium, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП пострадавших нет», — рассказали в МВД.
«Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем марки Renault Premium, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП пострадавших нет», — рассказали в МВД.
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Арбузы эти из Бразилии, где много диких абизян. Гыы.
Какбэфтему2.
С месяца полтора тому прикупил узбекских томатов/помидоров. Земляных. Действительно пахнут помидорами.
Итог - где наш берег турэцкий с помидорами, где абизяны с орбузами, а где условные братья агрономы, что готовы поставлять круглогодично любые овощи и хрукты.
Даа. Видать, политиканы, зажратые черной икоркой без маслица, готовы на любой международный гешефт, только не во благо народа.