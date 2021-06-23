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Солнечные электростанции, построенные в экстремальных условиях

Солнечные электростанции, построенные в экстремальных условиях (6 фото)

Автор:
23 июня 2021 12:45
Сообщество : Факты
Метки: Альтернативная энергетика   Россия   солнечные электростанции   тувалу   швейцария   якутия   
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Кто бы мог подумать, что получать электричество при помощи кремниевых панелей будет выгодно в открытом океане, высокогорных озёрах и за полярным кругом.

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Метки: Альтернативная энергетика   Россия   солнечные электростанции   тувалу   швейцария   якутия   
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Константин Безумов 10 минут назад
Интересно какова выгода СЭС в условиях полярной ночи?

Или это только сезонные электростанции?
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