Солнечные электростанции, построенные в экстремальных условиях

Самой крупной СЭС, расположенной за полярным кругом является СЭС Батагай. Её мощность составляет 1350 КВт.

Также действуют следующие СЭС в Якутии:

СЭС Дельгей (Мощность, кВт: 80)

СЭС Батамай (Мощность, кВт: 60)

СЭС Эйик (Мощность, кВт: 40)

СЭС Бетенкес (Мощность, кВт: 40)

СЭС Юнкюр (Мощность, кВт: 40)

СЭС Верхняя Амга (Мощность, кВт: 36)

СЭС Ючюгей (Мощность, кВт: 30)

СЭС Иннях (Мощность, кВт: 20)

СЭС Дулгалах (Мощность, кВт: 20)

СЭС Куду-Кюэль (Мощность, кВт: 20)

СЭС Куберганя (Мощность, кВт: 20)

СЭС Улуу (Мощность, кВт: 20)

СЭС Тойон-Ары (Мощность, кВт: 20)

СЭС Джаргалах (Мощность, кВт: 15)

СЭС Столбы (Мощность, кВт: 10)

Цель возведения СЭС в Якутии - экономия ископаемого топлива и снижение нагрузки на ТЭЦ.

Солнечные электростанции Тувалу

На самом ли деле в Тувалу вся электроэнергия вырабатывается на солнечных электростанциях?

В русскоязычной Википедии упоминается, что 100% всей электроэнергии вырабатывается на СЭС. Но так ли это на самом деле? Конечно, не на так. Тувалу представляет собой островное государство. И в стране нет единой электросистемы. Тувалу расположено на 5 атоллах и 4 островах. Острова разбросаны на значительном расстоянии (350 км)

К 2020-му году благодаря солнечным панелям до 35% всей электроэнергии в стране было произведено на СЭС.