Солнечные электростанции, построенные в экстремальных условиях

Кто бы мог подумать, что получать электричество при помощи кремниевых панелей будет выгодно в открытом океане, высокогорных озёрах и за полярным кругом.
Уникальный проект начали реализовывать в 2012-2013 гг. Этот резервуар можно использовать как плавучую солнечную электростанцию, прямо посреди Швейцарских Альп. Модули, составленные из панелей доставляли на озеро при помощи вертолёта.
В 2020-м году эта электростанция получила престижную награду Swiss Watt d'Or как лучший проект в области инноваций в сфере возобновляемых источников энергии.
Электростанция расположена на водохранилище Lac des Toules в Вале, Швейцария, на высоте 1800 метров над уровнем моря.
Эта электростанция может вырабатывать на 50% больше энергии, чем аналогичные плавучие солнечные электростанции, расположенные на "обычной" высоте.
Станция состоит из 36 плавучих барж, на которых установлено более 2000 квадратных метров солнечных батарей.
В Якутии построено огромное число СЭС.
Самой крупной СЭС, расположенной за полярным кругом является СЭС Батагай. Её мощность составляет 1350 КВт.
Также действуют следующие СЭС в Якутии:
- СЭС Дельгей (Мощность, кВт: 80)
- СЭС Батамай (Мощность, кВт: 60)
- СЭС Эйик (Мощность, кВт: 40)
- СЭС Бетенкес (Мощность, кВт: 40)
- СЭС Юнкюр (Мощность, кВт: 40)
- СЭС Верхняя Амга (Мощность, кВт: 36)
- СЭС Ючюгей (Мощность, кВт: 30)
- СЭС Иннях (Мощность, кВт: 20)
- СЭС Дулгалах (Мощность, кВт: 20)
- СЭС Куду-Кюэль (Мощность, кВт: 20)
- СЭС Куберганя (Мощность, кВт: 20)
- СЭС Улуу (Мощность, кВт: 20)
- СЭС Тойон-Ары (Мощность, кВт: 20)
- СЭС Джаргалах (Мощность, кВт: 15)
- СЭС Столбы (Мощность, кВт: 10)
Цель возведения СЭС в Якутии - экономия ископаемого топлива и снижение нагрузки на ТЭЦ.
Солнечные электростанции Тувалу
На самом ли деле в Тувалу вся электроэнергия вырабатывается на солнечных электростанциях?
В русскоязычной Википедии упоминается, что 100% всей электроэнергии вырабатывается на СЭС. Но так ли это на самом деле? Конечно, не на так. Тувалу представляет собой островное государство. И в стране нет единой электросистемы. Тувалу расположено на 5 атоллах и 4 островах. Острова разбросаны на значительном расстоянии (350 км)
К 2020-му году благодаря солнечным панелям до 35% всей электроэнергии в стране было произведено на СЭС.
США, Австралия, ОАЭ и Новая Зеландия вкладывают деньги в энергетический сектор Тувалу. За последнее десятилетие доля СЭС в энергетическом секторе выросла в разы. В планах государства - полностью отказаться от дизельных электростанций и генераторов. Небольшие СЭС строят прямо в лагунах, открытом океане, крышах домов и самих островах. Электричесвто, полученное таким образом, выходит дешевле любого другого из-за большого числа солнечных дней в году и близости островов к экваториальной линии.
У государства есть все шансы стать лидером в сфере гелиоэнергетики.
Источник:
- Батагай — крупнейшая солнечная электростанция за полярным кругом
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Или это только сезонные электростанции?