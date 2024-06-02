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В Астрахани зоозащитники выпустили агрессивных собак из приюта для бездомных животных

В Астрахани зоозащитники выпустили агрессивных собак из приюта для бездомных животных

Автор:
02 июня 2024 21:18
Сообщество : Животные
Метки: psy   Астрахань   бездомные   зоозащитники   собаки   эвтаназия   
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Почти всех псов поймали, но одному удалось убежать.

В прошлом году астраханская облдума приняла закон об эвтаназии бездомных собак. Теперь пса вылавливают на улице и 15 суток держат в спецприёмнике. Если за это время находится хозяин - отдают животное ему. Если нет - усыпляют.

Эту меру поддержало большинство жителей региона. Власти пошли дальше и теперь думают штрафовать тех, кто будет подкармливать бездомных животных. Но у закона об эвтаназии нашлись и противники. Это зоозащитники, и они убеждены, что такая инициатива антигуманна и её надо как можно быстрее запретить. Ну а псы пусть и дальше бегают по улицам.

31 мая в Астрахани, в приюте «Чистый город», усыпили партию бродячих собак. В тот же день, на территорию временного содержания псов ворвались зоозащитники и потребовали выдать им трупы животных. Вели себя агрессивно и утихомирить их удалось лишь полицейским.

А 1 июня зоозащитники вновь пролезли в «Чистый город» и открыли клетки с собаками. На шум и лай прибежал охранник и спугнул активистов. Позже почти всех отпущенных псов удалось поймать и снова запереть в клетки. Но одна собака сбежала, её до сих пор не нашли. Хотя власти неоднократно говорили, что ловят и отправляют на эвтаназию только тех животных, которые набрасываются на людей. И вот таких экземпляров выпустили на волю активисты.

Автор инициативы по усыплению бродячих собак - депутат астраханской думы Евгений Дунаев. Он считает закон единственной действенной мерой борьбы с бездомными и агрессивными животными.

Источник:

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Метки: psy   Астрахань   бездомные   зоозащитники   собаки   эвтаназия   
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9  комментариев
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15k
..: Атеист :.. Час назад
""ворвались зоозащитники и потребовали выдать им трупы животных. Вели себя агрессивно "" Вели себя агрессивно? Тоже в клетку на 15 суток))) А че, "кровь за кровь" или как там у зоошизиков!
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1k
На_ник 43 секунды назад
Не нужно называть идиотов зоозащитниками!Даже я становлюсь зоозащитником, если ни с того, ни с сего, какой-то ишак пытается ударить моего кота на пороге у моей двери. А вот полулюди с неуравновешенной психикой, выпустившие свору собак из приюта в город, где те могут покусать детей и не только, могут называться только ЗООШИЗОЙ и ни как иначе!
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60
Аврашалом Маркович 3 минуты назад
"Почти всех псов поймали, но одному удалось убежать" Я сперва подумал, это про зоошизиков, выпустивших бешеных псин.
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46k
Aleks 6 минут назад
И нет шансов накуканить всю эту зоошизу от слова совсем. Мерзкие суки, в аду им гореть и всему их потомству.
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6k
Владимир 24 минуты назад
заметьте,не домой разобрали,а сцуки выпустили в город бешенных псов.
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4k
Pill 36 минут назад
Усыпить. И псин тоже.
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32k
AzuveR Час назад
Если зоозащитники считают усыпление собак не гуманным, науй псин выпускать ,разобрали бы всех животин по домам.Особо рьяные взяли бы по две штуки.
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502
Corkscrew Час назад
зоошиза в своем безумном репертуаре. Иногда складывается ощущение, что самих т. н. зоозащитников нужно изолировать от общества для лечения от психиатрии.
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August
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