В Астрахани зоозащитники выпустили агрессивных собак из приюта для бездомных животных

Почти всех псов поймали, но одному удалось убежать.
В прошлом году астраханская облдума приняла закон об эвтаназии бездомных собак. Теперь пса вылавливают на улице и 15 суток держат в спецприёмнике. Если за это время находится хозяин - отдают животное ему. Если нет - усыпляют.
Эту меру поддержало большинство жителей региона. Власти пошли дальше и теперь думают штрафовать тех, кто будет подкармливать бездомных животных. Но у закона об эвтаназии нашлись и противники. Это зоозащитники, и они убеждены, что такая инициатива антигуманна и её надо как можно быстрее запретить. Ну а псы пусть и дальше бегают по улицам.
31 мая в Астрахани, в приюте «Чистый город», усыпили партию бродячих собак. В тот же день, на территорию временного содержания псов ворвались зоозащитники и потребовали выдать им трупы животных. Вели себя агрессивно и утихомирить их удалось лишь полицейским.
А 1 июня зоозащитники вновь пролезли в «Чистый город» и открыли клетки с собаками. На шум и лай прибежал охранник и спугнул активистов. Позже почти всех отпущенных псов удалось поймать и снова запереть в клетки. Но одна собака сбежала, её до сих пор не нашли. Хотя власти неоднократно говорили, что ловят и отправляют на эвтаназию только тех животных, которые набрасываются на людей. И вот таких экземпляров выпустили на волю активисты.
Автор инициативы по усыплению бродячих собак - депутат астраханской думы Евгений Дунаев. Он считает закон единственной действенной мерой борьбы с бездомными и агрессивными животными.
Источник:
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