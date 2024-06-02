В Астрахани зоозащитники выпустили агрессивных собак из приюта для бездомных животных

31 мая в Астрахани, в приюте «Чистый город», усыпили партию бродячих собак. В тот же день, на территорию временного содержания псов ворвались зоозащитники и потребовали выдать им трупы животных. Вели себя агрессивно и утихомирить их удалось лишь полицейским.

А 1 июня зоозащитники вновь пролезли в «Чистый город» и открыли клетки с собаками. На шум и лай прибежал охранник и спугнул активистов. Позже почти всех отпущенных псов удалось поймать и снова запереть в клетки. Но одна собака сбежала, её до сих пор не нашли. Хотя власти неоднократно говорили, что ловят и отправляют на эвтаназию только тех животных, которые набрасываются на людей. И вот таких экземпляров выпустили на волю активисты.