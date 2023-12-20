В Санкт-Петербурге ввели масочный режим

Главный санитарный врач Петербурга подписала приказ об усилении мер профилактики ОРВИ, ковида и внебольничных пневмоний. В документе указывается, что количество заболевших за месяц сильно увеличилось: ОРВИ и грипп на 119% среди взрослых и на 65% — среди детей. А COVID — на 62,5%.

В связи с этим введён масочный режим для сотрудников организаций при проведении массовых мероприятий, сообщает "Фонтанка".