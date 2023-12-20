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В Санкт-Петербурге ввели масочный режим

В Санкт-Петербурге ввели масочный режим

Автор:
20 декабря 2023 17:47
Сообщество : Пандемия
Метки: ОРВИ   Санкт-Петербург   заболевание   интересное   коронавирус   масочный режим   фото   
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В Санкт-Петеребурге за месяц количество заболевших гриппов увеличилось на 119%, а COVID-19 — на 62,5%.

Главный санитарный врач Петербурга подписала приказ об усилении мер профилактики ОРВИ, ковида и внебольничных пневмоний. В документе указывается, что количество заболевших за месяц сильно увеличилось: ОРВИ и грипп на 119% среди взрослых и на 65% — среди детей. А COVID — на 62,5%.

В связи с этим введён масочный режим для сотрудников организаций при проведении массовых мероприятий, сообщает "Фонтанка".

"Сейчас идет усиление в местах скопления людей: поликлиники, больницы и массовые развлекательные мероприятия для того, чтобы люди не заразились", - сказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

То есть пока речь идёт только о сотрудниках организаций, которые устраивают массовые новогодние представления. Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по городу Елизавета Скорынина заявила, что идет усиление в местах скопления больных людей: в поликлиниках, больницах и на массовых развлекательных мероприятиях. Это сделано для того, чтобы люди не заразились болезнями при большом скоплении людей.

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Метки: ОРВИ   Санкт-Петербург   заболевание   интересное   коронавирус   масочный режим   фото   
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19  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
"введён масочный режим для сотрудников организаций при проведении массовых мероприятий"
Громкий заголовок, пост ни о чем. Как всегда.
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5k
Terminator 3 минуты назад
подтверждаю
люди болеют, причем не как обычно
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1k
Oldman 43 минуты назад
"Речи о введении в Санкт-Петербурге обязательного масочного режима не идет, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Петербургу. "
https://ria.ru/20231220/rezhim-1917057798.html?in=lhttps://ria.ru/20231220/rezhim-1917057798.html?in=l
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1k
Homem Час назад
Проба пера.Кто болен и имеет совесть сам по себе маску носит,чтоб не заражать других.А здоровым маска зачем ?Или за больных как при ковиде денег дают?
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2k
khvatich Час назад
Печально, за Гриппов переживаю, редкая вымирающая народность.
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3k
Тварь Час назад
И гигантское количество китайских туристов.
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48
Navygator 2 часа назад
Гриппы - это кто?
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112
Топор плывёт 2 часа назад
"То есть пока речь идёт только о сотрудниках организаций, которые устраивают массовые новогодние представления."

Так Дед Мороз со Снегурочкой тоже в масках будут?
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Всем питерским пацакам носить цаки и намордники. И радоваться. Чатлан это не касается
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18k
banzai7 2 часа назад
24 февраля 22 года Путин отметил ковид и тут опять...
Похоже нас ждут новости.
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66k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
им надо ввести . вообще не по детски . им понравится . может стонать перестанут насчет своего снега каждый год , нытики гребаные.
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205
ruslan d Александр Ломовицкий 2 часа назад
Ну если у тебя так чистить будут ...
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Pika-Pika?
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