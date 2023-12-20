В Санкт-Петербурге ввели масочный режим

В Санкт-Петеребурге за месяц количество заболевших гриппов увеличилось на 119%, а COVID-19 — на 62,5%.
Главный санитарный врач Петербурга подписала приказ об усилении мер профилактики ОРВИ, ковида и внебольничных пневмоний. В документе указывается, что количество заболевших за месяц сильно увеличилось: ОРВИ и грипп на 119% среди взрослых и на 65% — среди детей. А COVID — на 62,5%.
В связи с этим введён масочный режим для сотрудников организаций при проведении массовых мероприятий, сообщает "Фонтанка".
"Сейчас идет усиление в местах скопления людей: поликлиники, больницы и массовые развлекательные мероприятия для того, чтобы люди не заразились", - сказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
То есть пока речь идёт только о сотрудниках организаций, которые устраивают массовые новогодние представления. Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по городу Елизавета Скорынина заявила, что идет усиление в местах скопления больных людей: в поликлиниках, больницах и на массовых развлекательных мероприятиях. Это сделано для того, чтобы люди не заразились болезнями при большом скоплении людей.
Источник:
- "У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в машине
- Москвичи подвели ЦУМ под штраф
- У заразившихся "индийским" COVID-19 обнаружили новые симптомы заболевания
- Крысы и вебкам: художник показал типичный многоквартирный дом в Санкт-Петербурге
- Простудившихся жителей Москвы обязали соблюдать карантин, как при коронавирусе
Громкий заголовок, пост ни о чем. Как всегда.
люди болеют, причем не как обычно
https://ria.ru/20231220/rezhim-1917057798.html?in=lhttps://ria.ru/20231220/rezhim-1917057798.html?in=l
Вводить чиновникам.
Они что, железные?
Так Дед Мороз со Снегурочкой тоже в масках будут?
Похоже нас ждут новости.