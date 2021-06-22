FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7134 поста • 1219 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Блогер отобрал у девочки подаренный iPhone и опозорился

Блогер отобрал у девочки подаренный iPhone и опозорился (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 июня 2021 09:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: iPhone   Украина   блогер   видео   обман   скандал   смартфон   
3711
1
2
Украинский блогер Александр Волошин ради видео в TikTok сделал вид, что подарил на улице своей юной поклоннице новый IPhone, однако после окончания ролика потребовал вернуть ему "реквизит". В качестве компенсации парень предложил две тысячи гривен (более пяти тысяч рублей).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: iPhone   Украина   блогер   видео   обман   скандал   смартфон   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
83
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
83  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Hallo FreeSpace 4 часа назад
Какая страна, такие и блогеры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim 40 секунд назад
вот дырявый имбецил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
180
Korallexx 6 минут назад
Девочка получила бесценный урок! Он стоит гораздо дороже этого телефона!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
max klawaliliput 6 минут назад
Надеюсь девочка послала этого блогера на три буквы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Игорь 11 минут назад
Чепуха волосатая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
632
Остап_Бендер_Задунайский 24 минуты назад
Самый обыкновенный петуч
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Vladimir Byleiko Полчаса назад
Пзд.. ну и придурок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
kaboza 36 минут назад
яб в едальник дал...хохлы только и могут что не могут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
shelezyaka 40 минут назад
TikTok и Instagram - больше тут говорить не чего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ватаку Накомоде 47 минут назад
А на что он надеялся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
KOSTELLO 54 минуты назад
«Позор блогеру Волошину!
Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok

Это тебе, дура, позор.
Что дочь твоя смотрит всяких упырей в тиктоке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Туманов 59 минут назад
Человеческое днище. Ради поганого видоса.... Это дно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Daimos Час назад
Были же люди как люди. Повылезала нечисть всякая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Example 6.2.6 Час назад
Ладно дети. Но ведь есть куча взрослых которых верят во все эти гивы, розыгрыши, раздачи в соц сетях.. Когда сидит очередная инста-модель, и говорит, мол пролайкайте все мои фотки, подпишитесь на 800 каналов (спонсоров розыгрыша), купите "оченьнужнуюхерню" моей ручной работы, и одному из вас - я подарю ноутбук\автомобиль\айфон\острова в тихом океане\ Луну итд..(ненужное вычеркнуть).. А потом записывает видео, где какое-нить подставное лицо, с соплями радости из носа сообщает что - ей или ему фартануло, и оно получило приз, подписывайтесь, покупайте, верьте в свою удачу. Доходило ж до тупого, несколько таких мошенников разыгрывали одновременно один автомобиль, да ещё и тот который им даже не принадлежала.. И вы не поверите, были победители, всё "по честному".
По итогу приз никуда не уходит, автор розыгрыша стрежёт основное бабло со спонсоров этой "лотереи", те в свою очередь получают кучу подписчиков, по возможности все продают какую-нить ерунду за оверпрайс, и ещё навариваются на рекламе (аудитория то большая, можно вливать им в уши что угодно).
В дураках остаются только легковерные граждане, которые тратят своё время и деньги на этих мошенников, смотрят им в рот и завидуют, безапеляционно верую любым словам которые им говорит их кумир.. вроде "Как я стал миллионером в 17 лет" :)
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
14k
ВОВЧЕГ Час назад
Гребень гнутый, не стыдно петуху над ребенком издеваться, вафлер обрыганный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120k
DeOrio Час назад
Зачем здесь это говно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
Pitves Час назад
Конченный черт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ZmeyUA Час назад
Намедни в Киеве один такой "тик-токер" по хлебалу получил. Поделом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
turyst 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Михаил Сметанкин 2 часа назад
Да эти блогеры все так поступают! Чего только стоит тот случай, когда куча блогеров разыгрывали красный мерседес, а оказалось, что мерседес принадлежал одному челику, и он его просто сдавал в аренду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 32 комментария (из 44)
Показать ещё
Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов Выгул собак завершился дракой хозяев на пешеходном переходе Выгул собак завершился дракой хозяев на пешеходном переходе Люди покинули террасу кафе за несколько секунд до падения дерева Люди покинули террасу кафе за несколько секунд до падения дерева Покупатель вступился за охранников в магазине Покупатель вступился за охранников в магазине Дерзкие вороны напали на прохожего Дерзкие вороны напали на прохожего Ночная бабочка, которая разрывается между детьми и работой Ночная бабочка, которая разрывается между детьми и работой
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

660954



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Киевский стример решил поцеловать на улице первую попавшуюся девушку, но тут же получил по лицу
1
67
Киевский стример решил поцеловать на улице первую попавшуюся девушку, но тут же...
30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир
4
190
30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Новый интернет-тренд - собаки в париках
0
4
Новый интернет-тренд - собаки в париках
Автовсячина
1
0
Автовсячина
«Это капец». Моргенштерн похвастался домом, где будет жить с супругой (5 фото)
«Это капец». Моргенштерн похвастался домом, где будет жить с супругой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#автомир#футбол#приколы#аварии#девушки#прикольные#природа
#Юмор#история#люди#автомобили#в мире#подборка#дтп#сша#Разное#конфликт
#интересно#интересное#факты#СССР#кино#Россия#фотографии#авто аварии#прикол#коронавирус

На что жалуетесь?

Вернуться