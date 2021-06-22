Блогер отобрал у девочки подаренный iPhone и опозорился

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Украинский блогер Александр Волошин ради видео в TikTok сделал вид, что подарил на улице своей юной поклоннице новый IPhone, однако после окончания ролика потребовал вернуть ему "реквизит". В качестве компенсации парень предложил две тысячи гривен (более пяти тысяч рублей).
Мать девочки рассказала следующее:
«Позор блогеру Волошину!
Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям и тут он подошел к нам на улице. Вы представляете насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он подарил подарок - айфон! Она так сильно обрадовалась, конечно. Он снимал это всё на видео, а потом выключили камеру и он начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтоб мы никому про это не говорили.
Просто представьте шок и разочарование моего ребенка! У человека просто нет совести и ничего святого. Как так можно поступать с ребенком?!»
На данный момент страницы блогера в TikTok и Instagram недоступны.
«Позор блогеру Волошину!
Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям и тут он подошел к нам на улице. Вы представляете насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он подарил подарок - айфон! Она так сильно обрадовалась, конечно. Он снимал это всё на видео, а потом выключили камеру и он начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтоб мы никому про это не говорили.
Просто представьте шок и разочарование моего ребенка! У человека просто нет совести и ничего святого. Как так можно поступать с ребенком?!»
На данный момент страницы блогера в TikTok и Instagram недоступны.
В видео присутствует ненормативная лексика
Как блогер дарил смартфон девочке
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Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok
Это тебе, дура, позор.
Что дочь твоя смотрит всяких упырей в тиктоке
По итогу приз никуда не уходит, автор розыгрыша стрежёт основное бабло со спонсоров этой "лотереи", те в свою очередь получают кучу подписчиков, по возможности все продают какую-нить ерунду за оверпрайс, и ещё навариваются на рекламе (аудитория то большая, можно вливать им в уши что угодно).
В дураках остаются только легковерные граждане, которые тратят своё время и деньги на этих мошенников, смотрят им в рот и завидуют, безапеляционно верую любым словам которые им говорит их кумир.. вроде "Как я стал миллионером в 17 лет" :)
не BBC же есть смотреть всю дорогу
действительно кто то так поступает, но не все. в большинстве случае розыгрыши идут либо от партнеров каналов, либо от рекламодателей, либо на собственные средства для раскрутки канала.
я работал в одном из самых известных магазинов часов, в маркетинге и у нас в месяц приходило 5-10 часов, от поставщиков для маркетинга. Все они разыгрывались. Однажды по роллу на прямом эфире выиграл кто то из компании. Хозяин, этого человека жетско отругал. Поэтому в дальнейшем такие роллы - сразу переролливались.
а не блогер, у нас в данном случае было проще.
но на моей памяти самый дорогой приз был часы за 200 к, обычно часы за 10-40 к разыгрывали.