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Модельной внешностью обладает далеко не каждая девушка. Многие представительницы прекрасного пола используют различные хитрости, чтобы скрыть или исправить проблемную кожу, недостаточную длину ресниц, неровные зубы и другие части лица и тела, которые они считают у себя неидеальными. Героиня ролика показала, как с помощью макияжа и других женских штучек она перевоплощается практически в другого человека.
Макияж — своеобразное оружие, опасное для многих мужчин.
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Метки: Девушка было стало видео макияж обман тогда и сейчас
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