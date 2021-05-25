Модельной внешностью обладает далеко не каждая девушка. Многие представительницы прекрасного пола используют различные хитрости, чтобы скрыть или исправить проблемную кожу, недостаточную длину ресниц, неровные зубы и другие части лица и тела, которые они считают у себя неидеальными. Героиня ролика показала, как с помощью макияжа и других женских штучек она перевоплощается практически в другого человека.

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