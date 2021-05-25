FISHKINET
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) 20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое 20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое Москвич "надул" банкомат на миллион рублей, загрузив в него двухтысячные бумажки Москвич "надул" банкомат на миллион рублей, загрузив в него... На счету насекомых 10 трупов: в Ульяновской области чёрная мошка парализовала деревни На счету насекомых 10 трупов: в Ульяновской области чёрная мошка... Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей Школьница пригласила на выпускной спецназовца, который спас её в Беслане — фото спустя 16 лет Школьница пригласила на выпускной спецназовца, который спас её в... Знаменитые неизвестные спортсмены: топ-20 тех, о чьем спортивном прошлом вы, вероятно, не слышали Знаменитые неизвестные спортсмены: топ-20 тех, о чьем спортивном... «Меня ждет смерть»: очевидцы рассказали о реакции задержанного в Минске главреда Nexta «Меня ждет смерть»: очевидцы рассказали о реакции задержанного в... Как легендарный певец Дин Рид сбежал из американского "Рая", обвинив Солженицына в клевете на СССР и что из этого вышло Как легендарный певец Дин Рид сбежал из американского "Рая",... Назвавший Кадырова шайтаном подросток извинился и исчез из соцсетей Назвавший Кадырова шайтаном подросток извинился и исчез из соцсетей Зачем на Ж/Д мостах нужны два странных рельса? Зачем на Ж/Д мостах нужны два странных рельса? Чулки и каблуки: как выглядели участницы "Последнего звонка - 2021". Часть 2 Чулки и каблуки: как выглядели участницы "Последнего звонка -... Очередной выпуск повседневных историй из нашей жизни. 24.05.21 Очередной выпуск повседневных историй из нашей жизни. 24.05.21 Песня "Городок" попала в легендарную программу случайно — и осталась в титрах навсегда Песня "Городок" попала в легендарную программу случайно — и... Сотрудница Горгаза сорвала пломбу со счётчика, чтобы выписать штраф Сотрудница Горгаза сорвала пломбу со счётчика, чтобы выписать штраф Пилот "Аэрофлота" и генерал-полковник авиации рассказали, что сделали бы на месте экипажа Ryanair Пилот "Аэрофлота" и генерал-полковник авиации рассказали, что... Как снимался фильм "А зори здесь тихие...". Интересные факты и фото со съёмок Как снимался фильм "А зори здесь тихие...". Интересные факты и... Самой красивой цыганке СССР - 74! Самой красивой цыганке СССР - 74!
Главная > Видео 
Кругом сплошной обман

Кругом сплошной обман (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 11:07
Метки: Девушка   было стало   видео   макияж   обман   тогда и сейчас   
409
1
1
Модельной внешностью обладает далеко не каждая девушка. Многие представительницы прекрасного пола используют различные хитрости, чтобы скрыть или исправить проблемную кожу, недостаточную длину ресниц, неровные зубы и другие части лица и тела, которые они считают у себя неидеальными. Героиня ролика показала, как с помощью макияжа и других женских штучек она перевоплощается практически в другого человека.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Девушка   было стало   видео   макияж   обман   тогда и сейчас   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Tatyana 59 минут назад
Смелая женщина. Жаль, конечно, что у неё с зубами такая беда, но сейчас, при наличии денег, это решается. В остальном, она вполне симпатичная, стройная, а самое главное, - смелая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Chocolate Jesus 15 минут назад
тетка с видео может сделать бархатный мин@т, и пока накрашена выглядит отлично
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−51
Лучший Друг 17 минут назад
Ждал, когда импланты вынимать начнёт....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 36 минут назад
Ужас. Вот поэтому всех этих красавиц в Средневековье и сжигали попы на кострах. Они знали, что делали. Если жанщина красавица вечером, а страшная утром - это однозначно ведьма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60
Филипп Преображенский Час назад
Мне столько не выпить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60
Филипп Преображенский Час назад
На балу ты казалась прекраснее всех,
но теперь меня мучает стресс.
Как сняла ты парик, отстегнула протез
- я от страха на стенку полез...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) Манера исполнения песен тогда и сейчас Манера исполнения песен тогда и сейчас Ведутся взрывные работы Ведутся взрывные работы В Москве спасли девушку, которая собиралась спрыгнуть с 18 этажа В Москве спасли девушку, которая собиралась спрыгнуть с 18 этажа Неудачная поездка пьяной девушки на эскалаторе Неудачная поездка пьяной девушки на эскалаторе Забавный розыгрыш сотрудницы офиса Забавный розыгрыш сотрудницы офиса
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

758543



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Манижа провалилась на Евровидении
1
300
Манижа провалилась на Евровидении
Спецслужбы Белоруссии задержали основателя Nexta
2
820
Спецслужбы Белоруссии задержали основателя Nexta
﻿
Набирающие популярность
Как могли бы выглядеть дети Нади Шевелёвой и Жени Лукашина из "Иронии судьбы"
0
7
Как могли бы выглядеть дети Нади Шевелёвой и Жени Лукашина из "Иронии судьбы"
Всё-таки полетел
0
17
Всё-таки полетел
"Единая Россия" прибегла к блокчейну: как это скажется на итогах предварительного голосования
"Единая Россия" прибегла к блокчейну: как это скажется на итогах предварительного...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#картинки#животные#минск#новости#Белоруссия#в мире#знаменитости#Nexta
#Юмор#история#СССР#кино#прикол#фотографии#сатира#протасевич#приколы#Крым
#интересно#факты#интересное#подборка#Россия#шоу бизнес#прикольные#забавно#сша#евровидение

На что жалуетесь?

Вернуться