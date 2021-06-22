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Как участники экспедиций по Арктике пытались запрягать белых медведей в собачью упряжку

Как участники экспедиций по Арктике пытались запрягать белых медведей в собачью упряжку (7 фото)

Автор:
22 июня 2021 08:40
Сообщество : Исторические факты
Метки: арктика   интересно   медведи   упряжка   факты   фото   
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17 октября 1913 года в 11 часов утра состоялось экстренное заседание комитета по снаряжению к Северному полюсу экспедиции старшего лейтенанта Седова. На заседании, в помещении редакции «Нового Времени», также присутствовал Фритьоф Нансен.

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Метки: арктика   интересно   медведи   упряжка   факты   фото   
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1  комментарий
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livaneth Час назад
Последний мирный год Империи.
Примерно, как 1984-ый для Союза.
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