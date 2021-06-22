Как участники экспедиций по Арктике пытались запрягать белых медведей в собачью упряжку





Нансену задали вопрос: "Можно ли полагать, что попытка Седова добраться до полюса на прирученных белых медведях будет иметь успех?"

На это профессор Ф.Нансен высказался в том смысле, что эта идея не нова.



— Еще перед экспедицией к южному полюсу Амундсена содержатель гамбургского зоологического сада Гагенбек предлагал ему воспользоваться для этой цели специально дрессированными белыми медведями, но Амундсен отклонил это предложение, не будучи уверен в пригодности к упряжи медведей и не желая ставить результата своей экспедиции в зависимость от могущих быть случайностей.





Об этом намерении кстати, можно встретить и другие публикации. В частности, упоминание в газете Русский Голос от 1907 года.