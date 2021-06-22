Как участники экспедиций по Арктике пытались запрягать белых медведей в собачью упряжку

17 октября 1913 года в 11 часов утра состоялось экстренное заседание комитета по снаряжению к Северному полюсу экспедиции старшего лейтенанта Седова. На заседании, в помещении редакции «Нового Времени», также присутствовал Фритьоф Нансен.
Нансену задали вопрос: "Можно ли полагать, что попытка Седова добраться до полюса на прирученных белых медведях будет иметь успех?"
На это профессор Ф.Нансен высказался в том смысле, что эта идея не нова.
— Еще перед экспедицией к южному полюсу Амундсена содержатель гамбургского зоологического сада Гагенбек предлагал ему воспользоваться для этой цели специально дрессированными белыми медведями, но Амундсен отклонил это предложение, не будучи уверен в пригодности к упряжи медведей и не желая ставить результата своей экспедиции в зависимость от могущих быть случайностей.
Об этом намерении кстати, можно встретить и другие публикации. В частности, упоминание в газете Русский Голос от 1907 года.
Желание привлечь белых медведей в качестве ездовой силы мотивировалось Нансеном так:
— Несомненно однако, что белый медведь обладает сравнительно с собакой громадными преимуществами благодаря своей колоссальной силе и выносливости. Кроме того он может в течение месяца ничего не есть, питаясь за счет подкожных жировых отложений.
Однако вопрос о пригодности этих животных для упряжной езды, как никем не испробованный, остается открытым. Быть может как раз Седову суждено исследовать этот вопрос и тем внести в науку о полярных странах новые данные, которые несомненно произведут переворота в снаряжениях полярных экспедиций".
Вот еще одна публикация с высказыванием Нансена о возможной пользе белых медведей:
Что же Седов? В самом ли деле он пытался использовать белых медведей в упряжке? Думаю, это эта мысль если и рассматривалась, то лишь как дополнительная возможность. В экспедицию Седов взял именно собак.
Однако, попытка использовать белых медведей все же состоялась. В какой-то момент на судне «Св. мученик Фока» поселилось несколько маленьких медвежат (куда делась их мать нетрудно догадаться).
Далее о них пишет один из участников экспедиции - Пинегин:
Мирная жизнь медвежьего питомника в последнее время нарушена. Заметив их понятливость, я как-то дал Седову мысль приучить их к упряжи. Седов за эту мысль ухватился горячо: — Великолепно! Что они дармоедствуют, в самом деле. На "Фоке" не должно быть дармоедов. Будут они у меня дрова возить! — Взялся за дело рьяно. Сегодня в первый раз запрягли несчастных мишек. Бедные медведи сначала ничего не поняли. Тогда Седов пустил в дело кнут. Достаточно поревев во всю силу медвежих легких — все же сообразили, что нужно делать для избежания ударов плетки. В конце первого урока Полынья и Торос уже не упирались, а тянули нарту, — но только по направлению судна. Однако уроки упряжной езды очень напугали их. На человека смотрят подозрительно, не бегут сломя голову при первых звуках "ко, ко, ко, ко": так подзываем их, когда хотим дать съедобного. Но в беде держатся скопом. Когда одного запрягают, остальные идут рядом. Когда бьют запряженного, ревут все три медвежьих горла: один медвеженок кричит от боли, спутники же — по сочувствию беде товарища.
Так, видимо, (то есть ничем) и закончились эксперименты по приручению медведей к упряжке.
Источник:
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Примерно, как 1984-ый для Союза.