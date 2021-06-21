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Работники зоопарка сделали обувь пингвину, чтобы облегчить ему жизнь

Работники зоопарка сделали обувь пингвину, чтобы облегчить ему жизнь (3 фото)

Автор:
21 июня 2021 22:35
Сообщество : Животные
Метки: Сент Луис   животные   зоопарк   обувь   пингвин   сша   
586
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Пингвину Энрике уже более 30 лет и это при том, что в дикой природе эти птицы живут около 10 лет. Старость пришла не одна, а вместе с артритом, который мешал пингвину полноценно жить.
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Метки: Сент Луис   животные   зоопарк   обувь   пингвин   сша   
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