Работники зоопарка сделали обувь пингвину, чтобы облегчить ему жизнь

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Пингвину Энрике уже более 30 лет и это при том, что в дикой природе эти птицы живут около 10 лет. Старость пришла не одна, а вместе с артритом, который мешал пингвину полноценно жить.
Недавно посетители зоопарка Сент-Луис обратили внимание на пингвина, который вышагивал в специальной обуви. Тогда на сотрудников зоопарка посыпались многочисленные вопросы, для чего же это было сделано.
Ветеринары рассказали, что Энрике приехал в зоопарк в 2016 году, и ему тогда уже было почти 30 лет. В последний год у пингвина развился артрит на ногах, а также болезненные мозоли, и он стал медленно и с трудом передвигаться. Для облегчения состояния Энрике нужно было втирать специальную мазь, но вот беда – лекарство сразу же смывалась, как только он заходил в воду.
Тогда смекалистые специалисты придумали сшить специальную "обувь", похожую на лапы птицы, из водонепроницаемой ткани.
Ветеринары рассказали, что Энрике приехал в зоопарк в 2016 году, и ему тогда уже было почти 30 лет. В последний год у пингвина развился артрит на ногах, а также болезненные мозоли, и он стал медленно и с трудом передвигаться. Для облегчения состояния Энрике нужно было втирать специальную мазь, но вот беда – лекарство сразу же смывалась, как только он заходил в воду.
Тогда смекалистые специалисты придумали сшить специальную "обувь", похожую на лапы птицы, из водонепроницаемой ткани.
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Ветеринары рассказали: "Он довольно спокойная птица. Мы надели обувь и поставили его на землю, чтобы посмотреть, что произойдет. Сначала он сделал несколько больших шагов, а затем ушёл. Думаем, он не возражал".
Каждое утро ему надевали туфли на ремешках, а вечером снимали. За месяц лекарство сделало своё дело, и пингвин стал быстро передвигаться, а обувь ему продолжают надевать, чтобы не появились новые мозоли и боли.
Каждое утро ему надевали туфли на ремешках, а вечером снимали. За месяц лекарство сделало своё дело, и пингвин стал быстро передвигаться, а обувь ему продолжают надевать, чтобы не появились новые мозоли и боли.
В зоопарке говорят, что если животное живёт с ними долго, то это большая заслуга специалистов. И они рады, что индивидуальный и нестандартный уход позволяет питомцам чувствовать себя хорошо.
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