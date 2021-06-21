Работники зоопарка сделали обувь пингвину, чтобы облегчить ему жизнь

Недавно посетители зоопарка Сент-Луис обратили внимание на пингвина, который вышагивал в специальной обуви. Тогда на сотрудников зоопарка посыпались многочисленные вопросы, для чего же это было сделано.



Ветеринары рассказали, что Энрике приехал в зоопарк в 2016 году, и ему тогда уже было почти 30 лет. В последний год у пингвина развился артрит на ногах, а также болезненные мозоли, и он стал медленно и с трудом передвигаться. Для облегчения состояния Энрике нужно было втирать специальную мазь, но вот беда – лекарство сразу же смывалась, как только он заходил в воду.



Тогда смекалистые специалисты придумали сшить специальную "обувь", похожую на лапы птицы, из водонепроницаемой ткани.