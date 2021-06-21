Американцы взорвали 18-тонную бомбу рядом с самым дорогим боевым кораблем в мире

«Такой тип испытаний чрезвычайно важен для нового класса кораблей, особенно такого сложного, как класс Форд. Взрывы возле авианосца могут быть вызваны противокорабельными ракетами, морскими минами, торпедами или даже взрывами других кораблей оказавшихся поблизости и пораженных противником. Испытание также дают некоторое представление о том, как корабль будет вести себя при успешной вражеской атаке. Дело в поиске слабых мест и их устранении. Любые выявленные проблемы могут повлиять на строительство будущих авианосцев Ford, четыре из которых запланированы, а три уже находятся в стадии строительства. Суть в том, что корабль должен уметь выдержать ближайший взрыв и продолжить бой. Ударные испытания помогают убедиться в этом», - пишет издание The Drive.



