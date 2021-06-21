Американцы взорвали 18-тонную бомбу рядом с самым дорогим боевым кораблем в мире

И все это, конечно, не ради эффектных фото и видео. Таким образом новый авианосец проходит ударные испытания.
ВМС США провели масштабные испытания нового авианосца «Джеральд Р. Форд». Чтобы проверить надежность всех систем корабля в
боевых условиях сильных сотрясений, рядом с судном подорвали 18-тонную бомбу. На корабль перед тестами установили специальное испытательное оборудование, которое показало, что все системы - от бортовых компьютеров до ядерного реактора в экстремальных условиях функционируют без сбоев. Немаловажный аспект в тесте занимал и экипаж авианосца - проверялась его способность к обнаружению и оперативному устранению возможных повреждений.
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Первый подводный взрыв был произведен 18 июня. После него сейсмическая станция у берегов Флориды, где проводились испытания, зафиксировала колебания силой 3,9 балла по шкале Рихтера. Авианосцу осталось пережить еще как минимум два подобных "подрыва".
Ever wonder what a 40,000 pound explosive looks like from the bridge wing of a @USNavy aircraft carrier?— USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) June 20, 2021
Watch footage from #USSGeraldRFord's first explosive event of Full Ship Shock Trials and find out! 🤯#ThisIsFordClass #WeAreNavalAviation #Warship78 pic.twitter.com/2kbeEkF0g1
«Такой тип испытаний чрезвычайно важен для нового класса кораблей, особенно такого сложного, как класс Форд. Взрывы возле авианосца могут быть вызваны противокорабельными ракетами, морскими минами, торпедами или даже взрывами других кораблей оказавшихся поблизости и пораженных противником. Испытание также дают некоторое представление о том, как корабль будет вести себя при успешной вражеской атаке. Дело в поиске слабых мест и их устранении. Любые выявленные проблемы могут повлиять на строительство будущих авианосцев Ford, четыре из которых запланированы, а три уже находятся в стадии строительства. Суть в том, что корабль должен уметь выдержать ближайший взрыв и продолжить бой. Ударные испытания помогают убедиться в этом», - пишет издание The Drive.
«Джеральд Р. Форд» - первый боевой корабль из новой серии, которая заменит авианосцы типа «Нимиц». Его длина составляет 333 метра, водоизмещение - 98,5 тысяч тонн. Корабль способен нести на борту до 90 самолетов, вертолетов и беспилотников.
Разработка и строительство "Форда" обошлась американским налогоплательщикам в 17,5 млрд долларов, что делает его самым дорогим боевым кораблем в мире.
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Автор, исправь ошибки: 1,092 ft (333 m) и тысяч тонн. Спс.