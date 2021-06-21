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Американцы взорвали 18-тонную бомбу рядом с самым дорогим боевым кораблем в мире

Американцы взорвали 18-тонную бомбу рядом с самым дорогим боевым кораблем в мире (7 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 16:33
Сообщество : Военное
Метки: авианосец   бомба   видео   вмс сша   испытания   
1992
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И все это, конечно, не ради эффектных фото и видео. Таким образом новый авианосец проходит ударные испытания.

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Метки: авианосец   бомба   видео   вмс сша   испытания   
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32  комментария
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4k
KonstantinLeirov Час назад
Браконьеры рыбные вышли на новый уровень, уж если глушить рыбу, то 18 тонками)
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774
max20 4 минуты назад
Проблема в том, что всё что на палубе - улетит за борт.
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9k
андрей 6 минут назад
Ссылка youtu.be
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365
Сигизмунд Лазаревич 7 минут назад
Рыбы от такой петарды точно офигели..
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6k
Pillin Alex 11 минут назад
Уясе бахнуло!
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318
Дмитрий 20 минут назад
Глушить рыбу не законно..
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1k
Леонид Полчаса назад
А6-мимо.
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9k
Kostick Полчаса назад
такую петарду бы хватануть на стоянке яхт дохерархов. а авику ясен пень пофик, эвон на родине губки боба, там ядрен батон жахнули, даже старые кораблики то особо не затоталились.
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23k
Владимир Полчаса назад
Милитаристы гребаные.
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1k
Чучело Мяучело 36 минут назад
Эмм... Что значит рядом? На вид около киллометра. Какой вообще принцип и статистика подобных испытаний? Давление на корпус, высота волны и вызванный ей крен, вес боеприпаса в сравнении с весом корабля и т. д. Как то все размыто... Или пиндосы просто захотели показать что у них есть лохань за ахулиард и тяжелая чугуниевая бонба?
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21k
Влад 36 минут назад
А когда будут испытания гиперзвуковой по палубе? Очень интересно посмотреть.
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15k
Maks Es 39 минут назад
Надо было РВСН попросить. 18 мегатонн надо.
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−10
Meri Poppins Ufa 43 минуты назад
На чью-то яхту смахивает. Правда, чуть подлиннее...
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22k
Батончик с маком 45 минут назад
Промахнулись
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98
vlastelinkolets Батончик с маком 2 минуты назад
Наши бы не промахнулись
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447
Будьте крепенькими и здоровенькими! 50 минут назад
Брачный союз Пука и Подошвы... придёт время и Ваши тела станут единым целым
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449
Миша 51 минуту назад
Нормально, наши тоже пару бомбочек взорвали бы.
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253
Космос 57 минут назад
Да надо было на самом корабле взорвать эту бомбу. Проверить может он ещё надежнее чем кажется
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1k
A_Bis 58 минут назад
"Его длина составляет 337 метров, водоизмещение - 98,5 тонн.
Автор, исправь ошибки: 1,092 ft (333 m) и тысяч тонн. Спс.
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11k
Bill Час назад
Т.е. пригласить на испытания наш Циркон всё-таки не решились?
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0
Лучший Друг Bill Час назад
Циркон 18 тонн взрывчатки не привезёт.
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