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В Новосибирске тестируют первый российский самолет с электродвигателем

В Новосибирске тестируют первый российский самолет с электродвигателем (8 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 14:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Новосибирстк   видео   зеленая авиация   испытания   электродвигатель   як-40   
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Считается, что к 2030 году мировая авиация повсеместно перейдет на "зеленые" двигатели.

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Метки: Новосибирстк   видео   зеленая авиация   испытания   электродвигатель   як-40   
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14  комментариев
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3k
aleksei 56 минут назад
Так амерекосы уже в воздух электро-cessna запустили
Ссылка youtu.be
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Показать 1 ответ
565
Nane First NameLast 16 минут назад
оснастили сверхпроводниковым электродвигателем мощностью 500 кВт.
---------------
Пол мегаватта? Я правильно понял?
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2k
portroy 18 минут назад
Интересная тема, но какой-то куцый репортаж! В чем ноу-хау? В двигателе с криогенной установкой и сверхпроводимостью? Про него ничего почти не написано, а кажется, что лепить его можно и не только на самолеты, а куда угодно...
Или в гибридности силовой установки?
Сами электро-летательные аппараты вроде не новость, их еще в 60-е испытывали но от идеи отказались.
Короче новость интересная, но написали кое-как!
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1k
John Полчаса назад
Як-40 с пропеллером - теперь я видел все.
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1k
Александр Алехин Полчаса назад
На электро самолетах уже вокруг земного шара летали. А первые пилотируемые электросамолеты вообще во времена холодной войны разрабатывали и запускали.
Но тем временем в Новосибирске... Очередной анало говнет.
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−67
Александр Полчаса назад
Отстали опять москали
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9
Сергей Клейстер 39 минут назад
Мои модели летают по 10 минут. Интересно, на сколько хватает батарейки у самолёта, и через какой промежуток времени выходит из строя.
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474
Весельчак У 42 минуты назад
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13k
Hairy. 49 минут назад
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125
Михаил Тарасов Час назад
А что является источником энергии...?
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1k
John Михаил Тарасов Полчаса назад
Тот же керосин - три задних движка теперь вращают генератор - а с него электричество на пропеллер.
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11k
Юрий Николаевич Час назад
Самолет будет перевозить аккумуляторы?
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20k
Сибиряк Юрий Николаевич 5 минут назад
нет с ним АПА будет рядом лететь
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