В Новосибирске тестируют первый российский самолет с электродвигателем

Считается, что к 2030 году мировая авиация повсеместно перейдет на "зеленые" двигатели.
В Новосибирске стартовали наземные испытания самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки, пишет ТАСС.
В качестве летающей лаборатории был использован пассажирский ЯК-40, который оснастили сверхпроводниковым электродвигателем мощностью 500 кВт.
На первом этапе испытаний самолет с включенным питанием электродвигателя совершил пробежку по ВПП и показал корректную совместную работу авиационного оборудования и электродвигателя. Эксперты также исследовали и остались довольны условиями электромагнитной совместимости бортового и сверхпроводникового оборудования, основными режимами работы электродвигателя и его систем: захолаживанием, пуском, остановкой, работой под нагрузкой.
Источник:
"Это историческое событие. На сегодняшний день в гражданской авиации технологии исчерпаны, и идет борьба за зеленую авиацию, за будущее авиации, за новые виды топлива. На сегодняшний день мы демонстрируем тот прорыв, который смогли сделать благодаря Федеральному фонду перспективных исследований, благодаря правительству в лице Минпромторга, это первый шаг к созданию электрического самолета", - сообщил генеральный директор НИЦ "Институт им. Н. Е. Жуковского" Андрей Дутов.
По словам Дутова, российская разработка не имеет аналогов в мире и к разработчикам уже обращались представители компаний "Аэробус" и "Сименс" с предложением о сотрудничестве в этой сфере.
Уже в этом году планируется провести летные испытания гибридной установки. Для этих уже все готово: один из трех двигателей ЯК-40, что расположены в хвостовой части, специалисты заменили на турбовальный газотурбинный с электрическим генератором, который был создан в Центральном институте авиационного моторостроения имени П. И. Баранова.
В носовой части самолета установлен электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему. Его разработали в ЗАО "СуперОкс" по заказу Фонда перспективных исследований.
Разработчики надеются, что после успешных летных испытаний летающей лаборатории на базе ЯК-40, смогут заняться более крупным Ту-114. Создание летающей лаборатории планируется начать через год. Предполагается, что Ту-114 сможет летать исключительно на электродвигателях. Считается, что мировая авиация уже к 2030 году перейдет к полноценному серийному использованию электродвигателей.
что значит с первым? уже отстали...есть летающие экземпляры даже.— Макс Устинов (@maxustionov) February 5, 2021
Источник:
- Экс-конструктор SSJ-100 показал, как срабатывают аварийные трапы, и испугались не только аэрофобы
- Пентагон представляет: лазерное оружие против дрона
- "Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам
- Боец UFC решил искупаться зимой и ударился об лёд
- "Все - на улицу": администратор питерского кафе выгнал протестующих прямо в руки ОМОНа
Понравилось15
---------------
Пол мегаватта? Я правильно понял?
Или в гибридности силовой установки?
Сами электро-летательные аппараты вроде не новость, их еще в 60-е испытывали но от идеи отказались.
Короче новость интересная, но написали кое-как!
Но тем временем в Новосибирске... Очередной анало говнет.