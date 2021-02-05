В Новосибирске тестируют первый российский самолет с электродвигателем

Уже в этом году планируется провести летные испытания гибридной установки. Для этих уже все готово: один из трех двигателей ЯК-40, что расположены в хвостовой части, специалисты заменили на турбовальный газотурбинный с электрическим генератором, который был создан в Центральном институте авиационного моторостроения имени П. И. Баранова.

В носовой части самолета установлен электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему. Его разработали в ЗАО "СуперОкс" по заказу Фонда перспективных исследований.