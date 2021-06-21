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12-летний мальчик встретил в лесу медведя и именно эта верная реакция спасла ему жизнь

12-летний мальчик встретил в лесу медведя и именно эта верная реакция спасла ему жизнь (3 фото)

Автор:
21 июня 2021 05:25
Метки: гризли   медведь   ребёнок   
705
3
Пользователь Твиттера выложил видео, в котором показал, как прошла встреча с медведем. Молодой человек запланировал поход на природу, пригласив присоединиться к путешествию свою девушку и ее 12-летнего сына.
Цель похода заключалась не только в отдыхе, но и в новых впечатлениях. Последнее удалось особенно хорошо.

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Метки: гризли   медведь   ребёнок   
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12  комментариев
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715
Оксид Бетона 3 часа назад
То медведь с аппетитом смотрел на мальчика, то он решил, что люди не представляют для него интереса. Какой-то медведь странный, сам не знает чего хочет...
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213
bobobo Оксид Бетона 2 часа назад
Если не знает чего хочет, значит это была медведица.
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1k
Miron Lozovatsky 9 минут назад
Молодой человек со своей девушкой и её двенадцатилетним сыном
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183k
BEAR 14 минут назад
Бедный пацан, сколько же он страха натерпелся ! Но нашел в себе силы не побежать, иначе бы его ждала верная гибель. Гризли - один из самых свирепых хищников, он просто огромен, высотой под три метра. Может он был не голодный.
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1k
Евгений Кондратьев 19 минут назад
Ну сына то можно и нового сделать, а видео с поеданием мальчика медведем, в ТикТок не каждый день выкладывают
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166
Тварь Час назад
12-ти летний мальчик стал совладельцем кирпичного производства.
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4k
B@r@bux 2 часа назад
Один человек это добыча, три человека это проблема, зачем связываться.
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Да-да. Только все эти методы работают не всегда. Медведь-такая паскуда,что если он действительно голодный-то х"й от него отмажешься всякими громкими звуками,медленными отходами и т.д.
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
стальные яйца и у пацана и у мужика!
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−83
v-50 2 часа назад
мальчишка молодец, его нервам и хладнокровности, можно только позавидовать.
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213
bobobo v-50 2 часа назад
Да, но его мать ещё и видео снимала. И камера, кстати ни разу не дернулась.
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213
bobobo 3 часа назад
Это просто у медведя друга не было.
Ссылка www.youtube.com
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