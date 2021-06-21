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Пользователь Твиттера выложил видео, в котором показал, как прошла встреча с медведем. Молодой человек запланировал поход на природу, пригласив присоединиться к путешествию свою девушку и ее 12-летнего сына.
Цель похода заключалась не только в отдыхе, но и в новых впечатлениях. Последнее удалось особенно хорошо.
Цель похода заключалась не только в отдыхе, но и в новых впечатлениях. Последнее удалось особенно хорошо.
Мама мальчика хотела снять ролик с участием сына, и попросила мальчика спустится с горы. Когда парень практически достиг цели, в кусах что-то зашевелилось. Через мгновение из них вылез медведь, который с аппетитом просматривал на мальчика.
Мужчина вовремя увидел происходящее, и постарался объяснить ребенку, что делать дальше. Главное – отойти от дикого зверя тихо и очень медленно.
Несмотря на испуг. Малыш не стал паниковать, а медленно отошел от гризли.
Несмотря на испуг. Малыш не стал паниковать, а медленно отошел от гризли.
A voi il mio incontro con @‘orso di sta mattina sopra la malga Sporminore... pic.twitter.com/VN6QmAV9oV— Loris Calliari (@loriscalliari) May 24, 2020
Уже спустя пару минут медведь ретировался, решив, что люди не представляют для него интереса. А пользователи Твиттера похвалили мальчика за смелость.
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