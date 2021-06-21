Пользователь Твиттера выложил видео, в котором показал, как прошла встреча с медведем. Молодой человек запланировал поход на природу, пригласив присоединиться к путешествию свою девушку и ее 12-летнего сына.

Цель похода заключалась не только в отдыхе, но и в новых впечатлениях. Последнее удалось особенно хорошо.

0 Мама мальчика хотела снять ролик с участием сына, и попросила мальчика спустится с горы. Когда парень практически достиг цели, в кусах что-то зашевелилось. Через мгновение из них вылез медведь, который с аппетитом просматривал на мальчика.

0 Мужчина вовремя увидел происходящее, и постарался объяснить ребенку, что делать дальше. Главное – отойти от дикого зверя тихо и очень медленно.



Несмотря на испуг. Малыш не стал паниковать, а медленно отошел от гризли.

A voi il mio incontro con @‘orso di sta mattina sopra la malga Sporminore... pic.twitter.com/VN6QmAV9oV — Loris Calliari (@loriscalliari) May 24, 2020